Notée 9/10, l’excellente trottinette électrique Ninebot KickScooter Max G2 E est à moitié prix pendant les French Days

Confortable et puissante, la trottinette électrique Ninebot KickScooter Max G2 E est l’un des meilleurs modèles que nous avons testés à ce jour. La bonne nouvelle, c’est que pendant les French Days, son prix dégringole et passe de 899 euros à 489,99 euros sur Amazon.

Le catalogue de la marque Segway-Ninebot regorge de modèles de trottinettes électriques puissantes, confortables et endurantes, à l’image de la KickScooter Max G2 E, la remplaçante de la Max G30. Une référence que l’on a tellement appréciée l’an dernier que nous l’avons notée 9/10 au terme de notre test. Si ce gage de qualité vous donne envie de craquer, sachez que vous pourrez vous l’offrir à moindres frais, puisqu’elle est actuellement 409 euros moins chère pendant les French Days. C’est presque moitié prix !

Les points forts de la Ninebot KickScooter Max G2 E

Une trottinette confortable

Une belle puissance

Une autonomie de 50 km

Lancée à 899 euros, puis réduite à 499,99 euros, la trottinette électrique Ninebot KickScooter Max G2 E aujourd’hui disponible à 489,99 euros sur Amazon grâce au code promo FD10.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Ninebot Kickscooter Max G2 E. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une trottinette lourde, mais pratique

La Ninebot KickScooter Max G2 E ressemble fortement à la G30, qui l’a précédée, donc les détenteurs de cette dernière ne seront pas trop dépaysés s’ils veulent passer à la version supérieure. La marque a donc conservé la même roue avant de 10 pouces, son garde-boue en plastique et son frein tambour. En revanche, le deck s’est allongé de quelques centimètres et est même plus haut grâce à l’ajout de nouvelles suspensions, ce qui est plutôt rassurant quand on passe sur des bosses ou des trottoirs. Dommage toutefois que la béquille soit un peu frêle et qui ne s’adapte donc pas parfaitement à ce gain de taille. Au total, le deck mesure 70 cm, dont 65 cm exploitables. Sa surface offre heureusement une bonne adhérence, et même sous une forte pluie, vos pieds ne glisseront pas.

On retrouve par ailleurs le même système de pliage que sur la G30. Mais notez qu’une fois pliée, la trottinette n’est pas vraiment transportable, car elle pèse tout de même plus de 24 kg, ce qui peut compliquer les déplacements intermodaux. Les personnes très musclées auront donc un net avantage.

Une conduite vraiment confortable

La KickScooter Max G2 E se rattrape par la conduite très confortable qu’elle offre, au point de dépasser bon nombre de concurrentes. Ce confort est notamment permis par l’alliance de la suspension hydraulique avant et à double ressorts arrière. Un combo qui ne nous fait plus craindre les dos d’âne, nids de poule et autres pavés. Les pneus 10 pouces – qui profitent d’une couche de gel autoréparante – savent aussi absorber les vibrations malgré l’absence d’air. Leur adhérence est très bonne en toute occasion, y compris en tout chemin, mais retenez que la trottinette reste taillée pour les déplacements citadins sur route plane, et pas pour des routes peu stables.

La Ninebot KickScooter Max G2 E propose par ailleurs trois modes de conduite classiques : Marche (5-6 km/h), Eco (15 km/h max), D (20 km/h max) et S, le plus puissant, avec lequel on peut atteindre la limite légale de 25 km/h. Celui qu’on choisit s’affiche ensuite sur l’écran de la trottinette. Ajoutons à cela trois niveaux d’accélération, bien utiles, car l’accélération de la trottinette est forte par défaut. Pour les montées, la trottinette est capable de grimper des pentes de 23 %. Côté autonomie, la KickScooter Max G2 E atteindra sans trop de soucis les 50 km avant de devoir passer par la case recharge. La recharge mettra quant à elle 5h. Enfin, cette trottinette connectée marque aussi des points grâce à son application, très complète, qui affiche notamment la géolocalisation de la Max G2 E, l’autonomie restante, le niveau de batterie et le kilométrage total. On peut même y enregistrer son trajet et activer une fonction de verrouillage grâce au Bluetooth.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Ninebot KickScooter Max G2 E.

À lire aussi :

Quelles sont les meilleures trottinettes électriques testées par Frandroid en 2024 ?

Les French Days 2024 avec Frandroid

La deuxième édition des French Days pour l’année 2024 durera toute une semaine pour se clôturer le dernier jour du mois de septembre. Dès maintenant, plusieurs e-commerçants ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions.

Les French Days par marchands

Les French Days par catégories

Et, pour vraiment ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.