Le moment idéal pour changer de forfait mobile, c’est pendant les French Days ! Voici notre sélection des meilleures offres sans engagement

Marre de payer trop cher votre forfait mobile ? La guerre des prix continue toujours entre les opérateurs mobiles, MNO comme MVNO, il est donc encore temps de faire des économies sur sa facture. Voici notre sélection des meilleures offres sur les forfaits mobiles pendant les French Days.

Il n’y a pas que les enseignes high-tech et de e-commerce qui proposent les meilleurs prix pendant les French Days, les opérateurs mobiles aussi ! La guerre des prix continue pendant cet événement promotionnel avec le plein d’offres sur des forfaits mobile très bien dotés en data et autres avantages.

À lire aussi :

Quel est le meilleur opérateur mobile : Bouygues, Free, Orange ou SFR ?

Les meilleures offres sur les forfaits mobiles des French Days

NRJ Mobile Forfait Woot 20 Go

Les français consomment en moyenne une quinzaine de Go de données mobiles par mois, ce qui fait que beaucoup de personnes n’ont aucun intérêt à souscrire à un forfait à 100, voire 200 Go de data. Il suffit de se contenter de ce que l’on a vraiment besoin et ce forfait de 20 Go de NRJ Mobile est suffisant pour un grand nombre de personnes.

Le forfait Woot de NRJ Mobile, c’est quoi ?

Une enveloppe de 20 Go en 4G et de 17 Go en roaming

Appels, SMS et MMS illimités en France, UE et DOM

Sans engagement et sans frais cachés

En ce moment, le forfait Woot de NRJ Mobile permet de profiter de 20 Go de data pour 4,99 euros par mois. Il s’appuie sur le réseau de Bouygues Telecom et est sans engagement.

Cdiscount Mobile Forfait 5G 200 Go

À l’instar de NRJ Mobile, Cdiscount Mobile est un MVNO appartenant intégralement à Bouygues Telecom et profitant ainsi de ses infrastructures réseau. Bouygues est d’ailleurs reconnu comme étant l’opérateur prodiguant le meilleur réseau mobile avec SFR, alors autant dire que ce forfait de 200 Go à 8 euros par mois sur le réseau Bouygues est une affaire en or !

Que propose le forfait 5G de Cdiscount Mobile ?

200 Go de data en 5G en France et 19 Go en roaming

Appels, SMS et MMS illimités

La carte SIM à seulement 1 euro

En ce moment, Cdiscount mobile propose une série limitée jusqu’au 1er octobre, un forfait 5G de 200 Go à seulement 7,99 euros par mois. Il s’appuie sur le réseau Bouygues Telecom et est sans engagement.

Prixtel Forfait Oxygène 200 à 250 Go

Et si vous payiez que ce que vous consommez ? C’est le principe des forfaits flexibles que quelques opérateurs seulement proposent. C’est notamment le cas de Prixtel qui en a fait sa spécialité. En plein French Days, le MVNO appartenant à Altice (SFR) propose une enveloppe généreuse de 200 Go de data pour un prix dérisoire.

Pourquoi choisir le forfait Oxygène de Prixtel

Un forfait flexible où on ne paye que ce que l’on consomme

Appels, SMS et MMS illimités en France, UE et DOM

Avec le réseau mobile de SFR, l’un des meilleurs en ce moment

En ce moment, le forfait Oxygène de Prixtel permet de profiter d’au moins 200 Go dès 7,99 euros par mois. Il s’agit d’un forfait 5g et sans engagement.

B&YOU Forfait 5G 110 Go

On connaît RED by SFR, la filiale low-cost de SFR, et celle d’Orange, Sosh. Bouygues Telecom a aussi sa filiale low-cost avec B&YOU qui propose forfaits mobiles et internet. Et, on se demande à quoi bon choisir entre tous ces MVNO quand les grands opérateurs sont capables d’offres aussi généreuses. Pendant les French Days, B&YOU propose un forfait 5G au rapport Go-prix totalement agressif.

Le forfait 5G de B&YOU en quelques points

Une enveloppe de 110 Go de data en 5G et de 25 Go en roaming

Appels, SMS et MMS illimités en France, UE et DOM

La carte SIM/eSIM à 1 euro

En ce moment, B&YOU propose une série limitée jusqu’au 30 septembre, un forfait 5G de 110 Go à 7,99 euros par mois. C’est évidemment sur le réseau Bouygues Telecom et sans engagement.

Les meilleurs forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You

110 Go Appels illimités 110 Go en France 25 Go en Europe 7.99€ /mois Découvrir RED Forfait 5G

200 Go Appels illimités 200 Go en France 27 Go en Europe 10.99€ /mois 5G offerte Découvrir Prixtel Forfait

Oxygène 200 à 250 Go Appels illimités 200 Go – 250 Go en France 15 Go en Europe À partir de 7.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile

Les French Days 2024 avec Frandroid

La deuxième édition des French Days pour l’année 2024 durera toute une semaine pour se clôturer le dernier jour du mois de septembre. Dès maintenant, plusieurs e-commerçants ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions.

Les French Days par marchands

Les French Days par catégories

Et, pour vraiment ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.