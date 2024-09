Juste avant le Prime Day, les offres coulent à flots chez Amazon pour les French Days

Les French Days 2024 sont l’occasion parfaite pour faire de bonnes affaires, notamment chez Amazon qui lâche une tonne de promotions sur son site, à quelques semaines de son Prime Day. Retrouvez dans cet article toutes les offres qui valent le coup.

Même à l’approche de son Prime Day, Amazon participe à la deuxième édition des French Days 2024 et ne perd pas une occasion de casser les prix de nombreuses références sur son site. Si vous voulez renouveler votre smartphone, PC portable, TV, ou enceinte, vous êtes au bon endroit. Voici notre sélection pour s’équiper au meilleur prix.

Les meilleures offres des French Days chez Amazon

À l’occasion des French Days, Amazon ajoute en prime un code promo « FD10 » qui permet d’économiser 10 euros sur des produits éligibles à partir de 50 euros d’achat.

Belkin BoostCharge Pro Station : l’accessoire parfait pour votre iPhone

Pourquoi posséder mille chargeurs dans son tiroir quand on peut en avoir un seul capable de recharger votre smartphone, et votre smartwatch simultanément ? Aujourd’hui, la station de recharge 2-en-1 de Belkin perd 30 % de son prix.

Les points forts de cette station de charge Belkin

Un chargeur 2-en-1 au design compact

Une puissance de charge de 15 W

Compatible avec la norme Qi2 et MagSafe

Avec un prix conseillé à 79,99 euros, le chargeur Belkin BoostCharge Pro se trouve en promotion à 49,99 euros sur Amazon.

Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 : une configuration solide sous Ryzen 7

Le Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 est un ultrabook qui conviendra à tous les usages bureautiques, et même du visionnage de films et séries en streaming tout en gardant le contrôle de ses finances. Car oui, il coûte 310 euros de moins à l’occasion des French Days.

Les atouts du Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8

Un processeur AMD Ryzen 7 7730U couplé à 16 Go de RAM DDR5

Un écran IPS-LCD WUXGA de 16 pouces

La charge rapide

Le Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 passe de 899 euros à 589 euros sur Amazon une fois avoir appliqué le code FD10.

JBL Flip Essential 2 : de quoi s’enjailler sur du bon son lors de vos soirées

La JBL Flip Essential 2, partenaire idéale pour animer vos soirées, profite d’un très bon rapport qualité/prix pendant les French Days. Cette enceinte portable tombe à moins de 60 euros.Â

Quelques mots sur la JBL Flip Essential 2

Une enceinte compacte, robuste et étanche

Dotée d’une bonne puissance sonore

Et une autonomie satisfaisante

Au lieu de 109,99 euros, la JBL Flip Essential 2 est aujourd’hui proposée à 69,99 euros sur Amazon, mais grâce au code FD10, l’enceinte passe à 59,99 euros.

Samsung Galaxy Tab S9 : une tablette premium abordable

Parmi les tablettes haut de gamme de Samsung, la Galaxy Tab S9, la plus abordable de la série, semble être la plus intéressante des trois. Cette ardoise est un très bon produit, avec son design soigné, ses performances de haute volée et son autonomie solide. Lors des French Days, elle devient plus intéressante après 160 euros de remise.

Ce qu’on apprécie de la Samsung Galaxy Tab S9

Un écran Amoled de 11 pouces rafraîchi à 120 Hz

D’excellentes performances assurées par le Snapdragon 8 Gen 2

Endurante, avec sa batterie de 8 400 mAh

Lancée à 749 euros, la Samsung Galaxy Tab S9 (avec un chargeur 25 W inclut) revient à 589 euros sur Amazon une fois le code FD10 appliqué et en passant par l’ODR de 150 euros, valable jusqu’au 29 septembre prochain.

Huawei FreeBuds Pro 3 : des écouteurs notés 9/10, hautement recommandables

Les Huawei FreeBuds Pro 3 plaisent pour leurs performances acoustiques exceptionnelles, la réduction de bruit très convaincante, et la qualité d’appel. La bonne nouvelle, c’est qu’ils sont bien moins chers durant les French Days.

Les points clés à retenir des Huawei FreeBuds Pro 3

Des écouteurs confortables avec un son précis

Une réduction de bruit active convaincante

Recharge en 40 minutes

Proposés à 199,99 euros, les Huawei FreeBuds Pro 3 se négocie en ce moment à seulement 139,99 euros sur Amazon avec le code FD10.

Nothing Phone (2a) : un très bon milieu de gamme au design atypique

Le Nothing Phone (2a) chercher à bousculer les grands noms du milieu de gamme, à savoir Samsung et Xiaomi, et réussi cette prouesse en mettant en avant un design original couplé à une belle fiche technique. Lors des French Days, le voilà à un prix plus doux.

Que propose le Nothing Phone (2a)

Un smartphone vraiment attrayant avec le Glyph

De belles performances assurées par une puce MediaTek

Les widgets et options de Nothing OS 2.5

Disponible à 349 euros dans sa version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, le Nothing Phone (2a) revient à 309 euros avec le code FD10 sur le site d’Amazon.

Samsung Galaxy Watch 7 : une très bonne montre connectée pour le sport

La Galaxy Watch 7 est une très bonne montre qui compte parmi les meilleurs modèles sous Wear OS. Elle propose un design léché, de très nombreuses applications compatibles, des fonctions plus poussées pour le sport et un écran de bonne facture. Intéressée ? Elle se négocie à moins de 260 euros lors des French Days.

La Samsung Galaxy Watch 7, c’est quoi ?

Une très bonne montre connectée pour le sport avec le suivi de santé

Une interface parmi les meilleures du marché

Un très bel écran facile à utiliser

De base à 319 euros, la Samsung Galaxy Watch 7 (40 mm, Bluetooth) revient à 259,95 euros grâce à un coupon de réduction de 50 euros cumulé au code promo FD10.

LG 65QNED85T 2024 : Une qualité d’image excellente, même face à l’Oled

Plus connu pour ses téléviseurs Oled, LG suggère à côté une autre technologie : du Qned. Elle permet de reproduire un meilleur taux de contraste et des noirs parfaits comme l’Oled, mais avec plus de luminosité. Si vous souhaitez profiter de cet affichage, sachez qu’à l’occasion des French Days, le modèle de 65 pouces perd 360 euros de son prix.

Quels sont les atouts du LG 65QNED85T ?

Une dalle QNED 4K de 65 pouces + 100 Hz

Un processeur puissant capable de gérer des images Ultra HD jusqu’à 120 Hz

Des ports HDMI 2.1 supportant toutes les technologies gaming

