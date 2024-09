Test du OnePlus Nord CE4 Lite : l’équilibre est un art parfois perfectible

Le OnePlus Nord 4 est à peine sorti du four que sa déclinaison plus accessible (329 euros), le Nord CE4 Lite, débarque. Nous nous éloignons des codes esthétiques du Nord 4, idem pour la fiche technique, qui mise sur des valeurs sûres, mais plus d’actualité.

Toutefois, la marque sait optimiser ses produits pour ne jamais rougir face à la concurrence. Nous allons donc vérifier si nous avons affaire à une bonne surprise.

OnePlus Nord CE4 Lite Fiche technique

Modèle OnePlus Nord CE4 Lite Dimensions 75,6 mm x 162,9 mm x 8,1 mm Interface constructeur OxygenOS Taille de l’écran 6,67 pouces Définition 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 394 ppp Technologie AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 695 Puce graphique Adreno 619 Stockage interne 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 2 Mp Capteur photo frontal 16 Mp Définition enregistrement vidéo 1080p @ 30 fps Wi-fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.1 5G Oui NFC Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 5110 mAh Poids 191 g Couleurs Bleu, Gris Fiche produit

OnePlus Nord CE4 Lite Design : du charme malgré son classicisme

Le Nord CE4 Lite affiche un look à la fois élégant et discret. Ce n’est pas une gravure de mode, mais il sait faire son petit effet. Cela commence par une façade épurée, avec un écran de 6,67 pouces qui occupe 92,2 % de la surface avant.

Nous notons la présence d’un poinçon centré dans la partie haute de l’affichage, aussi discret que les bords sont maitrisés, même au niveau du menton.

Le dos du Nord CE4 est totalement plat et lisse, avec une finition glossy déclinée en bleu, vert et argent. Visuellement, l’effet esthétique est bien là, mais vous remarquerez très vite que cette surface est un véritable piège à traces de doigts, qu’il faudra régulièrement éliminer d’un simple coup de chiffon sec.

Le bloc photo est assez joli, avec deux LED et surtout deux capteurs dont les optiques dépassent légèrement. Cela suffit à nuire à la stabilité lorsque l’appareil est posé à plat, sans que cela ne gêne réellement l’usage.

Les tranches sont cerclées d’une surface effet métal de la même couleur que le dos. Elles sont plates et offrent une belle prise en main, surtout que ses dimensions restent raisonnables : 162,9 x 75,6 x 8,1 mm. Malgré un poids de 191 g, sa conception très équilibrée fait que nous le ressentons peu.

La tranche droite réunit les boutons dédiés au volume et à la mise en marche. Celle opposée laisse apparaître le tiroir SIM (deux SIM ou une SIM et une carte micro-SD).

La tranche inférieure donne accès à un port USB-C, aux sorties haut-parleur, et surtout à un port jack 3,5 mm. Toujours pratique, surtout si votre casque permet également une connexion filaire.

Le niveau de finition est bon, l’assemblage est très propre et ne présente aucun défaut notable. Néanmoins, nous regrettons l’absence de résistance à l’eau.

OnePlus Nord CE4 Lite Ecran : de bon ton, même si imparfait

OnePlus s’appuie sur une dalle AMOLED de 6,67 pouces au ratio 20:9. Elle affiche une résolution de 2400 x 1080 pixels, avec une densité de pixels de 394 ppp, assurant un affichage d’une belle finesse.

Ajoutez à cela un taux de rafraîchissement adaptable pouvant atteindre les 120 Hz, un détail encore notable à moins de 350 euros.

Avec notre sonde et le logiciel Portrait Displays de Calman, nous avons mesuré chacun des deux modes d’affichage proposés par le Nord CE4 Lite (Vif et Naturel).

Nous vous conseillons d’opter pour le mode Vif, qui offre le meilleur Delta E avec une valeur de 2,66, contre trois pour la valeur de référence. La température des couleurs est de 7154 K, contre 6500 K pour la valeur de référence, ce qui indique une dérive vers le bleu perceptible.

Le taux de couverture de l’espace colorimétrique est de 113 % pour l’espace sRGB, 103 % pour le DCI-P3 et 69,99 % pour le BT.2020. La luminosité est assez bonne avec 958 nits mesurés en SDR et 1030 nits en HDR.

Cela nous donne une bonne lisibilité, mais ce sera un peu juste en plein soleil. Par contre, vos contenus HDR apprécieront ce niveau de luminosité.

OnePlus Nord CE4 Lite Logiciel : une interface bien pensée

Sans surprise, OxygenOS 14.1 est présent, en complément d’Android 14. Nous retrouvons l’interface épurée du constructeur, avec sa stabilité et sa fluidité. Les options de personnalisation sont assez nombreuses.

À cela s’ajoutent des fonctionnalités pratiques comme la barre latérale intelligente, qui propose les outils les plus demandés par l’utilisateur au fil du temps.

La fonction Lancement rapide permet, en appuyant longuement sur le capteur d’empreinte digitale sous l’écran en mode veille, d’afficher cinq applications sélectionnées par vos soins. Vous pouvez ainsi les lancer immédiatement.

Comme chez Xiaomi ou Poco, nous trouvons qu’il y a un peu trop de bloatware à notre goût. Quelques jeux, en plus d’applications, sont parfaitement dispensables, et leur présence irritante.

Notez que le lecteur d’empreinte digitale est très efficace, mais évitez la reconnaissance faciale. Elle nécessite un environnement bien éclairé et, étant en 2D, une simple photo peut tromper le mobile.

En ce qui concerne le suivi logiciel, le constructeur promet 4 ans de mises à jour majeures et six ans de mises à jour de sécurité.

OnePlus Nord CE4 Lite Performances : efficient, mais sans éclat

Alors que le OnePlus Nord 4 dispose d’une fiche technique moderne, celle du Nord CE4 Lite l’est un peu moins. Ainsi, nous avons droit à un Qualcomm Snapdragon 695, associé à 8 Go de RAM LPDDR4X et 256 Go d’espace de stockage UFS 2.2.

En ce qui concerne les jeux vidéo, la partie graphique 3D est prise en charge par un GPU Adreno 619.

Modèle OnePlus Nord CE4 Lite Nothing Phone (2a) Samsung Galaxy A25 AnTuTu 10 471810 647981 473694 AnTuTu CPU 148679 189064 148793 AnTuTu GPU 85580 178334 106769 AnTuTu MEM 113803 124988 86562 AnTuTu UX 123748 155595 131570 PC Mark 3.0 9893 9784 13307 3DMark Slingshot Extreme 3062 5761 N/C 3DMark Slingshot Extreme Graphics 3020 940 N/C 3DMark Slingshot Extreme Physics 3220 3612 N/C 3DMark Wild Life 1498 4128 2323 3DMark Wild Life framerate moyen 9 FPS 24.72 FPS 13.92 FPS 3DMark Wild Life Extreme 396 1149 642 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 2 FPS 6.88 FPS 3.85 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 12 / 8 FPS 32 / 21 FPS 16 / 10 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 17 / 20 FPS 34 / 40 FPS 21 / 24 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 43 / 48 FPS 60 / 99 FPS 59 / 63 FPS Geekbench 6 Single-core 895 1088 970 Geekbench 6 Multi-core 2069 2566 2078 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 1304 3255 2306 Lecture / écriture séquentielle 443 / 307 Mo/s 489.20 / 522.60 Mo/s 496.80 / 92.62 Mo/s

Une configuration robuste, qui, bien qu’elle ne soit pas très originale, a déjà fait ses preuves. Il suffit de consulter notre tableau des résultats de benchmark pour se rendre compte qu’elle offre des prestations honorables dans ce segment de prix, sans toutefois briller, loin de là.

En ce qui concerne le jeu vidéo, Fortnite tourne à 30 fps sans difficulté ni faiblesse en mode moyen. Si vous poussez le niveau de qualité plus haut, vous tomberez facilement en dessous de 10 fps.

OnePlus Nord CE4 Lite Photo : peut mieux faire

OnePlus aligne seulement deux capteurs, alors que dans ce segment de prix, il est assez courant d’en avoir trois à disposition. Le bloc photo se compose donc de :

un grand-angle stabilisé de 50 Mpx (Sony LYT-600) avec une ouverture f/1,8 ;

un capteur de profondeur de 2 Mpx.

En plein jour, ce mobile nous donne plutôt satisfaction. Certes, cela manque un peu de précision dans les détails, mais il faut vraiment zoomer dans l’image pour que cela nous saute aux yeux. La colorimétrie est assez naturelle, mais dès que la luminosité baisse, cela peut influencer le rendu.

S’il arrive à bien gérer la lumière, évitant la surexposition, dès que le contraste est trop important, il se concentre sur les zones sombres, donnant des zones lumineuses presque brûlées.

Aucune trace d’ultra grand-angle ici, mais un grand-angle efficace qui sert de capteur principal. Nous avons accès à un zoom numérique x2 de plutôt bonne facture également. Le Nord CE4 Lite parvient à ne pas générer trop de perte, offrant ainsi des clichés agréables.

Grand Angle Zoom x2

Le zoom numérique x4 fait illusion dans d’excellentes conditions de luminosité ; dans le cas contraire, nous perdons beaucoup trop de détails. Sur les clichés ci-dessous, nous pouvons constater que l’image est assez précise, bien que certaines zones plus brouillonnes soient visibles. Remarquez également la colorimétrie plus pâle que le naturel.

Zoom x2 Zoom x4

Le zoom numérique 8x et 10x est également exploitable dans d’excellentes conditions de lumière ; sinon, il est préférable de l’éviter, car le bruit numérique sera beaucoup trop présent.

Le mode nuit du OnePlus CE4 Lite fait plutôt bien le job. Le rendu offre une bonne lisibilité, bien qu’un manque de détails soit perceptible. Cela reste suffisant pour la majorité des utilisateurs, mais cela peut être insuffisant si vous recherchez un certain niveau de qualité. Nous avons surtout noté une colorimétrie très instable, qui varie beaucoup trop en fonction de la lumière ambiante.

En grand-angle, comme vous pouvez le constater ci-dessous, malgré un bon niveau de lumière, nous avons un gros manque de précision, notamment dans le feuillage ou le texte, que le bruit numérique brouille. Le zoom x2 ne fait qu’accentuer ces défauts de prise de vue.

Grand-angle Zoom x2

Le zoom x4 n’améliore pas les choses et reste peu conseillé en mode nuit, à moins d’avoir une passion pour le bruit numérique. ..

Zoom x2 Zoom x4

Si ce smartphone se débrouille bien en journée, et en mode nuit surtout dans les zones avec un éclairage en renfort, il se positionne dans la petite moyenne du secteur.

Portraits et Selfies

Le mode portrait tient vraiment la route grâce au capteur de profondeur, avec un détourage sans faille. Seuls les cheveux en bataille de la fille du testeur l’ont un peu mis en difficulté. La colorimétrie est un peu pâlotte, y compris pour la carnation. Le niveau de détail est très moyen : suffisant, mais ne vous amusez pas à zoomer dans l’image.

Caméra selfie

La caméra frontale du Nord CE4 Lite est dotée d’un capteur de 16 MP avec une overture f/2,5. Le résultat est très proche de celui du capteur principal en mode portrait. Sans effet bokeh, nous constatons des arrière-plans qui manquent de précision.

OnePlus Nord CE4 Lite Autonomie : dans la bonne moyenne

Le OnePlus Nord CE4 Lite est équipé d’une batterie de 5110 mAh. Utilisé quotidiennement durant plusieurs jours, il n’a jamais failli avant l’heure du coucher.

Il peut facilement tenir une journée complète si nécessaire, même en usage soutenu. Et s’il a un coup de mou, le chargeur rapide de 80 Watts permet une recharge à 100 % en 50 minutes.

Cependant, cela nécessite d’avoir acheté séparément le bloc chargeur, absent de la boîte. À moins que vous ne passiez par le site de OnePlus où un bloc SuperVooc 80 Watts est offert pour l’achat d’un Nord CE4 Lite.

OnePlus Nord CE4 Lite Prix et disponibilité

Le OnePlus Nord CE4 Lite est lancé au prix de 329 euros en version 256 Go + 8 Go de RAM et se décline en couleur argent et en bleu.

Sur le site de la marque, il est à 279 euros avant reprise d’un ancien appareil, offre à laquelle vient s’ajouter un accessoire gratuit : charguer Supervooc 80 Watts (40 euros) ou une coque (20 euros).