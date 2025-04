Il semblerait que la dernière version d’iOS, en plus d’embarquer Apple Intelligence, arrive aussi avec des petits bugs. Plusieurs internautes se plaignent d’applications installées subrepticement sur leur iPhone.

À chaque version d’iOS son petit bug. Alors qu’Apple vient de triomphalement déployer iOS 18.4 et sa palanquée de nouveautés sur tous les iPhone du monde, il semblerait qu’un bug se soit glissé dans le code du système d’exploitation.

Comme l’a remarqué MacRumors, de nombreux témoignages sur le web racontent la même histoire : celle de l’apparition d’apps pourtant désinstallées depuis longtemps sur leur iPhone.

Un bug inexplicable

Que ce soit sur Reddit ou sur les forums officiels de la marque, les anecdotes sont peu ou prou les mêmes. Après l’installation d’iOS 18.4, des internautes ont vu réapparaître sur leur écran d’accueil des applications dont ils s’étaient pourtant débarrassés des années plus tôt. Pire, certains propriétaires d’iPhone racontent même avoir vu des applications qu’ils n’ont jamais installées squatter de force leur iPhone après la mise à jour.

La liste des applications est longue. Il s’agit parfois de Ingress, de Cooking Mama, de Last War ou du jeu Squid Games. La plupart de ces applications zombies semblent être des jeux, mais cela est peut-être tout simplement dû à la quantité d’applications de ce genre présentes sur l’App Store. Un internaute européen explique avoir vu Dropbox apparaître sur son téléphone alors qu’il n’a jamais utilisé le service.

La piste d’une synchronisation entre appareils défectueuse ou d’une installation sauvage de la part d’un magasin d’application tiers peut être écartée, puisque de nombreux témoignages expliquent n’avoir aucun autre appareil Apple et n’avoir jamais installé d’App Store alternatif. Il ne s’agit à priori pas non plus d’app installée par l’opérateur ou de vieilles sauvegardes qui refont surface.

Comme un goût d’Android

Il s’agirait donc d’un bug en bonne et due forme qui, sans surprise, ne ravit pas les personnes concernées. « J’ai eu l’impression d’utiliser un téléphone chinois plein de bloatware », blague un internaute sur Reddit. Si l’on ne connaît pas exactement la cause ni la sévérité du problème, il faut admettre que cela ne renvoie pas une image très flatteuse des mises à jour Apple.

Heureusement, il est très facile de se débarrasser de ces apps zombies, puisqu’elles peuvent être désinstallées comme tous les autres logiciels de l’iPhone. Un appui long sur l’icône, puis un clic sur « Supprimer l’app » vous permettra de la renvoyer de là où elle vient. Un luxe que n’ont pas certains propriétaires d’appareils Android bon marché…