Apple Intelligence disponible en français : ce que iOS 18.4 change pour vous

Bonne nouvelle : iOS 18.4 débarque en version finale avec des surprises pour votre iPhone. Voici ce qu’il faut savoir.

Juste avant le mois d’avril 2025, , Apple a déployé sa mise à jour iOS 18.4 qui est enfin disponible pour tous les utilisateurs d’iPhone. Que vous ayez un iPhone 16 flambant neuf ou un iPhone 15 Pro qui tient encore la route, cette mise à jour apporte une ribambelle de nouveautés sympas.

Et, elle est importante en France : on parle d’Apple Intelligence qui débarque en France et en Europe, de nouvelles options pour vos photos… et ainsi de suite.

Apple Intelligence : l’IA qui parle français (enfin !) et disponible en France

Commençons par le gros morceau : Apple Intelligence. Jusqu’ici, cette intelligence artificielle made in Cupertino était bloquée en France, mais avec iOS 18.4, c’est du passé.

Disponible sur les iPhone 16, 15 Pro et 15 Pro Max, elle vous aide à rendre votre quotidien plus fluide. Par exemple, les notifications prioritaires s’affichent désormais en haut de votre écran pour ne plus louper un message urgent. Et si vous aimez griffonner, l’option Sketch dans Image Playground vous permet de transformer vos idées en jolis dessins façon esquisse.

Mais ce n’est pas tout : Apple Intelligence prend maintenant en charge le français (France et Canada), l’anglais (Inde et Singapour), l’allemand, l’italien, le japonais, le coréen, le portugais, le chinois simplifié et l’espagnol. Bref, votre Apple Intelligence devient polyglotte.

Pour en profiter, il faut au moins un iPhone 15 Pro, ou n’importe quel iPhone 16 ou 16 Pro et l’iPhone 16e plus récent.

Des photos mieux rangées

Passons à l’appli Photos, qui a droit à une petite cure de jouvence. Vous pouvez maintenant trier vos clichés comme un pro : filtrez ce qui n’est pas dans un album, cachez les photos synchronisées depuis votre Mac ou PC, et même réorganiser vos collections (Types de médias ou Utilitaires).

Vous voulez voir vos vieux souvenirs en premier ? Un tri par date est là pour ça. Et si vous en avez marre des albums qui squattent, désactivez les options Récemment consultées ou Récemment partagées en deux clics.

Comment installer iOS 18.4

Pour installer manuellement iOS 18.4 sur un iPhone, ouvrez l’application Réglages, sélectionnez Général, puis Mise à jour logicielle. Si les mises à jour bêta sont désactivées, la version finale s’affichera, sauf si elle a déjà été installée.

Les notes de version complètes

Apple Intelligence (disponible sur tous les modèles d’iPhone 16, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max)

Outils d’écriture Les outils d’écriture sont disponibles presque partout où vous saisissez du texte et vous permettent de réécrire, corriger et résumer du texte directement dans l’app que vous utilisez. Réécriture suggère différentes versions de votre texte afin que vous puissiez choisir le rythme et les formulations qui vous conviennent le mieux. Relecture fournit des suggestions d’amélioration de votre contenu, telles que des corrections grammaticales et des améliorations linguistiques. Résumer vous permet de sélectionner du texte partout où vous écrivez et de générer un résumé de haute qualité. Vous pouvez également décrire votre modification dans les outils d’écriture pour suggérer la manière dont vous souhaitez réécrire un texte, par exemple en le transformant en poème.

Image Playground Créez des images amusantes et ludiques dans plusieurs styles en saisissant des concepts et des descriptions, ou en vous inspirant des personnes présentes dans votre photothèque. Balayez l’écran pour choisir l’aperçu de votre choix à mesure que vous ajoutez des concepts à votre Playground. Choisissez parmi les différents styles Animation, Illustration et Dessin lors de la création de votre image. Créez des images dans Messages et Freeform, ainsi que dans certaines apps tierces. Synchronisez les images de votre bibliothèque Image Playground sur tous vos appareils grâce à iCloud.

Genmoji Créez des Emoji personnalisés directement depuis le clavier. Synchronisez les Genmoji contenus dans votre onglet d’autocollants sur tous vos appareils avec iCloud.

Prise en charge de ChatGPT ChatGPT d’OpenAI est accessible directement depuis Siri ou les outils d’écriture. La fonctionnalité Rédiger des outils d’écriture vous permet de créer de toutes pièces du contenu avec ChatGPT. Siri peut faire appel à ChatGPT lorsque cela est pertinent pour vous fournir une réponse. Aucun compte ChatGPT n’est requis ; dans ce cas, vos requêtes resteront anonymes et ne seront pas utilisées pour entraîner les modèles d’OpenAI. Vous pouvez choisir de vous connecter à ChatGPT pour profiter des avantages de votre compte, vos requêtes seront alors soumises aux engagements de confidentialité d’OpenAI.

Siri Le nouveau design de Siri inclut une animation lumineuse qui parcourt le bord de l’écran, réagit à votre voix et vous permet de continuer à faire défiler le contenu ou à saisir du texte pendant que vous parlez à Siri. Écrivez à Siri lorsque vous ne souhaitez pas énoncer une requête à voix haute en touchant deux fois en bas de l’écran. Une meilleure compréhension de la langue permet à Siri de vous suivre si vous butez sur vos mots ou changez d’avis en plein milieu d’une phrase. Le contexte conversationnel est maintenu tout au long d’une session, afin que vous puissiez faire référence de manière plus naturelle à quelque chose que vous avez dit dans une requête récente ou à quelque chose que Siri a mentionné dans une réponse récente. Les améliorations vocales rendent la voix de Siri plus naturelle, expressive et claire.

Photos La fonctionnalité de recherche de Photos vous permet de trouver des photos et des vidéos en décrivant simplement ce que vous recherchez. L’outil Corriger vous permet de supprimer les distractions de vos photos. Vous pouvez désormais créer des films de souvenirs en décrivant l’histoire que vous voulez voir.

Notifications Les notifications prioritaires s’affichent en haut de votre liste de notifications pour mettre en avant les notifications importantes qui peuvent nécessiter votre attention immédiate. Les résumés de notifications vous permettent de consulter facilement vos notifications d’un simple coup d’œil grâce à un résumé concis reprenant les informations les plus importantes. Le nouveau mode de concentration « Réduire les interruptions » permet de n’afficher que les notifications les plus urgentes tout en masquant les potentielles distractions.

La fonctionnalité « Baguette graphique » transforme vos esquisses ainsi que vos notes saisies et manuscrites en images dans Notes.

La fonctionnalité « Réponse intelligente » présente dans Mail et Messages vous aide à répondre rapidement aux messages reçus grâce à des suggestions de réponses.

La fonctionnalité « Messages prioritaires » de Mail comprend le contenu de vos messages et donne la priorité à ceux qui requièrent votre attention en les affichant en haut de votre boîte de réception.

Grâce aux résumés des transcriptions dans Notes, obtenez des résumés des transcriptions de vos enregistrements audio ou d’appels créés de façon intelligente.

App Apple Vision Pro

La nouvelle app Apple Vision Pro, installée automatiquement pour les utilisateurs d’Apple Vision Pro, vous permet de découvrir de nouveaux contenus et expériences en mode Spatial, et d’accéder rapidement aux informations relatives à votre appareil.

Photos

De nouveaux filtres permettent d’afficher ou de masquer les éléments qui ne sont pas contenus dans un album ou ceux synchronisés depuis un Mac ou un PC dans la vue de la photothèque de Photos.

Réorganisez les éléments dans les collections « Types de média » et Autres de Photos.

Les mêmes options de filtrage sont disponibles dans toutes les collections, y compris la possibilité de trier les éléments pour afficher les plus anciens ou les plus récents en premier dans Photos.

Une option permet de trier les albums par date de modification dans Photos.

Possibilité de désactiver les collections « Affichées récemment » et « Partagées récemment » dans les réglages de Photos.

Les photos masquées ne sont plus incluses lors de l’importation sur un Mac ou un PC si l’option « Utiliser Face ID » est activée dans les réglages de Photos.

Cette mise à jour apporte également les améliorations et les correctifs suivants :