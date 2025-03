iOS 18.4 RC est là, et avec lui, Apple Intelligence se met à parler français

Apple booste ses iPhone, iPad et Mac avec iOS 18.4 et son IA maison. On vous explique tout !

Apple Intelligence / Genmoji // Source : Frandroid

Apple a enfin déployé la Release Candidate d’iOS 18.4 après quelques semaines de bêta-test. Cette mise à jour apporte une flopée de fonctionnalités d’intelligence artificielle sous la bannière « Apple Intelligence », désormais disponibles en France et en français, et sur plusieurs appareils.

Pour aller plus loin

J’ai testé Apple Intelligence en français sur mon iPhone, et voici ce que j’en pense

Apple Intelligence : l’IA s’invite partout

Avec iOS 18.4, Apple déploie son arsenal d’IA, et ça touche un peu tout dans le système. L’IA trie vos notifications pour mettre en avant les plus importantes (c’est la priorisation des notifications), ou qui vous fait un résumé rapide pour éviter de vous noyer dans les détails. Bon, cette dernière option est encore un peu bancale et partiellement désactivée, mais sur le papier, ça promet.

Côté fun, il y a les Genmoji : des emojis personnalisés créés par l’IA dans le style d’Apple. Vous voulez un emoji unique pour exprimer votre humeur ? C’est possible. Et si vous aimez crééer vos visuels, l’application Image Playground vous permet de générer des images de toutes pièces ou de virer un objet gênant sur un cliché.

Siri : un lifting, mais pas encore la révolution

Siri, l’assistant vocal emblématique, a droit à un nouveau look, de nouvelles voix et permet de mieux comprendre ce que vous lui demandez. Par exemple, si vous lui posez une question poussée, il peut désormais passer le relais à ChatGPT pour s’en sortir. Par contre, le « nouveau Siri » ultra-intelligent qu’on attendait a été repoussé à 2026. Apparemment, Apple a eu quelques soucis en interne pour le mettre au point, et ça coince encore.

Pour aller plus loin

« Crise chez Apple » : le retard du nouveau Siri pourrait coûter cher à la marque

En attendant, il y a des améliorations ailleurs. Par exemple, les raccourcis (ces petites automatisations pour contrôler vos apps) ont été boostés. Vous pouvez maintenant bricoler des commandes pour des applications comme Safari.

Qui peut en profiter ? Attention, tout le monde ne pourra pas jouer avec ces nouveautés. Pour que ça tourne, il faut un appareil costaud : un Mac ou un iPad avec une puce M1 (ou plus récente), un iPhone 15 Pro, ou n’importe quel modèle de la gamme iPhone 16. Pour les fans de l’Apple Vision Pro, bonne nouvelle : l’IA visuelle arrive aussi avec visionOS 2.4, mais pour l’instant, c’est en anglais seulement.

Sur l’iPhone 15 Pro, une fonction intéressante fait son apparition : l’« intelligence visuelle » via le bouton Action. En gros, ça permet à votre téléphone de reconnaître des objets ou des scènes autour de vous, via Google ou ChatGPT. Et pour les possesseurs du Vision Pro, un mode invité personnalisé débarque.

C’est déjà testable ! La bonne nouvelle ? Toutes ces fonctionnalités sont déjà dispo dans la bêta finale d’iOS 18.4. Si vous êtes curieux, vous pouvez les essayer dès aujourd’hui sur votre iPhone, iPad ou Mac compatible. Pour les plus patients, la sortie officielle, c’est pour la semaine prochaine.