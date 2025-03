Une refonte importante d’iOS, iPadOS et macOS en vue : voici ce qui serait prévu pour 2025

2025 sera à priori une grosse année pour les designers de chez Apple. En plus d’un tout nouvel iPhone Air, la firme pourrait bien mettre un coup de frais à toutes ses interfaces logiciels, que ce soit sur iPhone, iPad ou Mac.

Le look d’iOS 18 // Crédit : Frandroid

Apple s’apprête à dévoiler « l’une des évolutions logicielles les plus spectaculaires » de son histoire, si l’on en croit les dernières rumeurs colportées par Bloomberg. Il semblerait que 2025 soit l’année que la pomme ait choisi pour mettre un gros coup de frais à ses différents systèmes d’exploitation en s’inspirant des codes esthétiques du Vision Pro.

Un changement de surface qui pourrait plus nettement marquer la différence entre l’écosystème Apple et celui de Google/Android.

Un iOS rond et translucide ?

Concrètement, Apple s’apprêterait à changer le look de ses icônes, de ses applications, de ses menus et même des différents éléments de navigation sur Mac, iPad et iPhone. Un changement de style dont l’ampleur pourrait rivaliser avec celui d’iOS 7, quand Apple s’est débarrassé de tous ses éléments skeuomorphiques.

D’après Mark Gurman, ce nouveau design qui arriverait donc sur iOS 19, iPadOS 19 et macOS 16, serait « librement inspiré par l’interface logiciel du Vision Pro ». Pour celles et ceux qui n’ont jamais mis le casque d’Apple sur leur tête, cela signifie une interface tout en rondeur se reposant beaucoup plus sur des éléments de navigation translucide.

L’interface du Vision Pro // Crédit : Apple

Une évolution qui « bouleversera fondamentalement le look des différents systèmes d’exploitation et les rendra plus cohérents entre eux », explique Bloomberg. De quoi renforcer encore plus l’écosystème Apple via une cohérence esthétique plus poussée.

Le joyeux bazar d’Android

En face, le monde d’Android ne brille pas exactement par son harmonie dans le design. Chaque fabricant apporte ses changements maison à l’OS de Google, proposant des interfaces tout en rondeur ou en angle droit, avec des icônes parfois carrés, rondes ou carré-rondes…

Bref, s’il y a quand même du mieux depuis les débuts de l’OS au petit robot vert, la cohérence n’est pas exactement le point fort d’Android. Résultat, si vous troquez votre Galaxy S25 contre un Pixel 9 Pro il y a de fortes chances pour que vous ne retrouviez pas vos petits tout de suite. Apple, de son côté, cherche à rendre ses OS immédiatement accessibles et compréhensibles pour quiconque a déjà mis les mains sur un produit pommé une fois dans sa vie.

Néanmoins, ce joyeux bazar logiciel est aussi une des forces d’Android. Si vous n’aimez pas les choix de design faits par un fabricant, vous pouvez toujours passer à la concurrence en retrouvant vos applications préférées. Ou vous pouvez même changer le look de l’OS quasiment de A à Z avec des packs d’icônes, des bureaux virtuels alternatifs ou que sais-je encore.