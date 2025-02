Sécurité critique sur iPhone et iPad : voici comment protéger vos données

Une vulnérabilité critique menace les iPhone et iPad. Apple a déployé un correctif d’urgence pour protéger les données de ses utilisateurs.

Une vulnérabilité importante vient d’être découverte sur les appareils Apple. Cette dernière permet potentiellement à des pirates d’accéder aux données personnelles des utilisateurs.

Apple a déjà réagi avec un correctif d’urgence, mais des millions d’appareils restent exposés tant qu’ils ne sont pas mis à jour.

La faille de sécurité découverte est particulièrement préoccupante, car elle cible le « mode restreint USB » de votre appareil.

En langage simple, ce mode est comme un garde du corps qui vérifie votre identité lorsque vous connectez votre iPhone ou iPad à un ordinateur.

Sans lui, c’est comme laisser la porte de votre maison grande ouverte aux cambrioleurs.

Cette vulnérabilité, baptisée CVE-2025-24200 par les experts, permet aux attaquants de désactiver cette protection. Le plus inquiétant ? Apple confirme que cette faille a déjà été exploitée dans des « attaques sophistiquées » contre certaines personnes ciblées. Cette vulnérabilité a été découverte par Bill Marczak, un chercheur reconnu du groupe Citizen Lab.

Peu de risque donc d’être visé, mais sait-on jamais.

La solution : une mise à jour simple mais essentielle

Apple a déployé trois mises à jour de sécurité :

iOS 18.3.1 pour les iPhone récents

iPadOS 18.3.1 pour les iPad récents

iPadOS 17.7.5 pour les modèles plus anciens

L’installation est simple et prend généralement moins de 10 minutes. Pour mettre à jour votre appareil, rendez-vous dans Mise à jour logicielle tout simplement.

La bonne nouvelle est que la mise à jour est disponible pour une large gamme d’appareils. Si vous possédez un iPhone XS ou plus récent, ou un iPad sorti ces cinq dernières années, vous pouvez installer la dernière version. Les modèles plus anciens ne sont pas oubliés : Apple propose une mise à jour spécifique pour certains iPad plus âgés.