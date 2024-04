On l’a fait pour vous : installer un app store tiers sur iPhone

Enfin ! L'éditeur de l'AltStore a dû faire valider son app store tiers par Apple, et c'est fait. L'AltStore est disponible sur iPhone !

Depuis quelques semaines, le paysage des applications sur iOS a été profondément bouleversé grâce au DMA (Digital Markets Act). Cette nouvelle réglementation a contraint Apple à revoir ses règles et à autoriser l’installation d’app stores tiers au sein de l’Union européenne. Une révolution similaire à celle déjà en place sur Android. L’AltStore PAL, premier magasin d’applications alternatif, est désormais disponible sur iPhone.

Un téléchargement payant et semé d’embûches

Lancé le 17 avril, l’Alt Store a été validé par les équipes d’Apple et est accessible en ligne. Cependant, le téléchargement ne se fait pas via l’App Store, mais directement sur le site officiel altstore.io, et ce, contre rémunération. En effet, il vous en coûtera 1,5 euro par an, soit 0,125 euro par mois, pour acquérir ce store alternatif. Ce tarif modique vise probablement à décourager les téléchargements impulsifs et à prévenir d’éventuelles charges lourdes pour AltStore en cas de dépassement du million de téléchargements, conformément aux règles d’Apple.

Mais le parcours du combattant ne s’arrête pas là. Apple met en place plusieurs obstacles pour dissuader les utilisateurs d’installer cet app store tiers. De l’installation de la « place de marché en ligne » à l’autorisation dans les réglages de l’iPhone, en passant par des fenêtres de confirmation et des avertissements, il faut passer par six écrans différents avant de réussir à installer l’Alt Store.

Une interface classique et des fonctionnalités inédites

Une fois installé, l’Alt Store se présente comme une application plutôt classique avec cinq onglets : « News », « Sources », « Browse », « My Apps » et « Settings ». La principale différence avec l’App Store réside dans l’onglet « Sources », qui permet d’installer des sources d’applications différentes. Les utilisateurs de Linux et d’autres systèmes seront familiers avec cette fonctionnalité.

Actuellement, la source Alt Store propose seulement deux applications : Delta, une application basée sur GBA4iOS, qui est un émulateur populaire pour les consoles NES, SNES et N64, et Clip, un gestionnaire de presse-papiers qui permet de regrouper tous les éléments copiés sur l’iPhone. Il est également possible de connecter son compte Patreon dans les paramètres de l’Alt Store pour accéder à des versions bêtas et devenir un « patron ».

Un début modeste mais historique

Il apparaît qu’Apple a déployé des efforts importants pour rendre l’ensemble du processus aussi peu intuitif et aussi complexe qu’il est possible de l’imaginer. Au commencement, nous avons également rencontré des difficultés lors de l’installation, ce qui nous a contraints à réitérer la procédure à plusieurs reprises. Les écrans se succèdent, jalonnés d’avertissements en tous genres, ce qui peut dérouter les utilisateurs et rendre l’expérience d’installation plus ardue

Bien que le lancement de l’Alt Store soit modeste en termes d’applications disponibles, il marque un tournant historique pour iOS. En effet, il s’agit du premier app store alternatif officiel et validé par Apple à être installé sur un iPhone. Reste à savoir si cette ouverture annoncera l’arrivée de nouveaux magasins d’applications tiers et une plus grande diversité dans l’écosystème iOS. D’ailleurs, c’est assez cocasse, car nous avions déjà testé l’AltStore en 2019 grâce à TestFlight via le portail App Store Connect.