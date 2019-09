Nous avons testé l’AltStore. Qu’est-ce que c’est ? Une des premières alternatives (presque) grand public à l’App Store sur iOS et qui ne nécessite pas de jailbreak.

Sur Android, utiliser un autre magasin d’applications que celui de Google est relativement simple. Nous en avons d’ailleurs fait un dossier, car il existe de nombreux services alternatifs. Sur iOS, c’est plus compliqué. Vous pouvez jailbreaké votre smartphone — une sorte de root pour iOS — ou vous pouvez passer des plateformes comme TestFlight.

Depuis peu, TestFlight permet même de diffuser des liens publics via le portail App Store Connect, en générant des URL pour des builds précises. C’est très pratique pour faire tester son application avant de la soumettre sur l’App Store. Justement, l’AltStore qui nous intéresse aujourd’hui utilise ce procédé pour proposer une alternative à l’App Store. Nous l’avons testé.

Le créateur d’AltStore précise que la version finale de son service sera disponible le 28 septembre. Pour l’instant, on a pu essayer seulement la preview.

Very excited to officially announce AltStore: an alternative app store for iOS — no jailbreak required. Launching this Saturday, September 28, but you can download the preview TODAY https://t.co/M7nULBV28p — Riles 🤷‍♂️ (@rileytestut) September 25, 2019

AltStore : une installation loin d’être simple

AltStore utilise la fonctionnalité fournie par Apple aux développeurs pour tester leurs applications sur de vrais appareils, au lieu d’utiliser des certificats d’entreprise sur lesquels Apple peut facilement imposer des sanctions. L’outil fait en sorte que votre appareil ait l’impression d’installer des applications que vous avez créées vous-même. De cette façon, Apple ne peut tout simplement pas fermer AltStore à moins d’apporter une modification plus profonde sur le système iOS lors d’une future mise à jour.

Puisque ces applications doivent théoriquement être installées à partir de Xcode, AltStore simule ce processus avec une application associée conçue pour Mac et Windows.

Tout d’abord, vous devez télécharger et installer AltServer sur votre ordinateur (Windows et macOS). Ouvrez simplement l’application, connectez votre iPhone ou votre iPad à votre ordinateur avec un câble USB et sélectionnez-le dans le menu « Installer AltStore ».

AltStore vous demandera à ce moment-là un compte Apple. Attention, ne rentrez pas vos accès Apple. Vous allez devoir générer un mot de passe unique sur l’interface appleid.apple.com.

Ensuite, l’icône AltStore apparaîtra sur l’écran d’accueil de votre iPhone ou de votre iPad. Vous devrez l’autoriser dans les paramètres de votre iPhone avant de l’ouvrir pour la première fois.

Une fois installé, AltStore fonctionne comme l’App Store, vous pouvez explorer et installer des applications directement à partir de votre iPhone et de votre iPad, mais la version de bureau d’AltStore exécutée en arrière-plan sur le même réseau est nécessaire pour fonctionner. Cette méthode fonctionne en Wi-Fi, vous n’avez donc pas besoin de toujours brancher votre iPhone.

AltStore, qu’est-ce que ça donne ?

Visuellement, c’est réussi. AltStore est très similaire à l’App Store d’Apple. Le premier onglet contient les nouvelles applications, Browse vous permet d’explorer tout le catalogue et My apps montre ce que vous avez installé sur votre appareil.

Avant d’installer des applications, appuyez sur l’onglet Paramètres et entrez vos informations d’identification Apple ID, identiques à celles que vous avez utilisées auparavant pour configurer AltServer sur votre ordinateur. Une fois que tout est OK, il suffit de choisir l’application que vous voulez installer, comme sur l’App Store. Vous pouvez accéder aux applications installées par AltStore à partir de l’écran d’accueil iOS, et vous pouvez également gérer les apps sur l’AltStore.

Pour le moment, seules quatre applications sont disponibles : des émulateurs de consoles de jeux (Nintendo) et un gestionnaire de contenus à copier-coller. C’est d’ailleurs loin d’être anecdotique de retrouver un émulateur de consoles de jeux sur iOS, on n’en trouve aucun sur l’App Store (contrairement au Google Play Store).

Une alternative intéressante, mais limitée

AltStore est donc un projet intéressant, car il propose une alternative à l’App Store tout en respectant les outils mis à disposition par Apple. Sa diffusion est néanmoins limitée, car alimenter correctement un magasin d’applications est une tâche difficile. Les utilisateurs ne trouveront pas de l’intérêt à télécharger des apps si le catalogue est trop réduit.

L’AltStore ne nécessite aucun jailbreak, mais son installation n’est pas si accessible. Comme vous pouvez le voir ce n’est pas à la portée de tout le monde et les différentes étapes ne donnent pas nécessairement confiance. En tout cas, c’est un moyen de télécharger des applications qui ne sont pas autorisées sur l’App Store, ce qui est loin d’être une mauvaise chose pour les éditeurs et développeurs.

Apple pourrait réagir et tenter de bloquer cette alternative. On se souvient de l’affaire Onavo, où Facebook utilisait une des méthodes d’Apple pour diffuser une app à des personnes extérieures… une méthode réservée aux entreprises qui souhaitent diffuser des outils internes. Il s’agissait d’un VPN, réseau privé virtuel, qui permet de naviguer de manière privée et dont les caractéristiques ne correspondaient pas aux exigences d’Apple sur l’App Store.

Le code d’AltStore, lui, est open source et disponible sur GitHub.