Nos smartphones ont une puissance suffisante pour être capable d’émuler de vieux jeux vidéo conçus à l’origine pour PC ou des consoles (Nintendo NES, Sega Megadrive, Sony PlayStation, etc.). Voici notre sélection des meilleurs émulateurs disponibles sur Android pour les amateurs de rétrogaming.

Dossier mis à jour en août 2019

Un petit rappel sur la légalité des émulateurs et des ROM

Quand on parle d’émulation, on ne peut pas éviter le sujet de la légalité des émulateurs et des ROM de jeux. Revenir en détail sur ce sujet pourrait faire l’objet d’un article complet, nous allons ici plutôt en résumer les points importants à retenir.

D’abord, il est tout à fait légal de télécharger des émulateurs s’ils respectent la loi. Elle permet en effet à des développeurs de reproduire le comportement d’une console, selon certaines conditions. Pour cela, les émulateurs ne doivent pas intégrer tout ou partie du code source d’origine du fabricant, qui reste sa propriété intellectuelle, enfreindre un brevet ou une marque déposée. Cela signifie qu’un émulateur n’a pas le droit d’utiliser le nom d’une console ou d’un fabricant. C’est aussi pour ces raisons qu’aucun émulateur n’intègre le fameux firmware ou BIOS de la console d’origine.

Pour les ROM, c’est-à-dire les copies de jeu vidéo que l’on trouve facilement sur le web, la réponse est claire : la publication et le téléchargement sont illégaux. Il s’agit de piratage, ou de contrefaçon. Les éditeurs gardent l’entière propriété de leurs logiciels (les jeux), même si la console ou les jeux en question ne sont plus commercialisés.

On rappelle également qu’il ne suffit pas de posséder la console et le jeu original pour avoir le droit de télécharger une copie d’un jeu légalement. Cela reste illégal, dans tous les cas. Il ne s’agit pas d’une copie privée faite par vous et pour votre usage personnel, puisque vous l’avez téléchargé sur un site public. Il est donc nécessaire de réaliser vous-même votre copie personnelle à partir du jeu original.

ePSXe pour la PlayStation

La PlayStation est indubitablement l’une des consoles les plus populaires de l’histoire du jeu vidéo. Elle a marqué le véritable passage à la 3D dans les jeux vidéo, même si on en connaissait déjà sur la génération précédente et en bornes d’arcade. La meilleure solution d’émulation est sans aucun doute ePSXe pour Android, un portage de l’émulateur du même nom pour PC. L’émulateur propose de nombreuses options, et notamment des contrôles tactiles ou physiques, si une manette est connectée à l’appareil. Il propose également de télécharger automatiquement les codes Action Replay associés avec un jeu.

ePSXe est l'adaptation pour Android de l'émulateur de PlayStation déjà disponible sur PC. Compatible avec les manettes de jeu

Nombreuses options de personnalisation

Fais tourner tous les titres de la PlayStation

DraStic pour la Nintendo DS

La Nintendo DS est à la fois une console très populaire et une console portable basée sur un processeur ARM, ce qui la rend assez simple à émuler pour des appareils sous Android. On vous recommande DraStic, un émulateur très performant et riche en fonctions modernes comme la synchronisation des sauvegardes avec Google Drive.

DraStic est l'un des meilleurs émulateur pour la Nintendo DS disponible sur le Play Store. Beaucoup d'options de personnalisation

Prise en charge des manettes de jeu

Synchronisation des sauvegardes dans le cloud

Snes9x EX+ pour la Super Nintendo

La Super Nintendo (ou SNES) a connu de nombreux titres cultes (Super Mario World, Chrono Trigger ou encore Street Fighter II pour ne citer qu’eux) et reste l’une des consoles préférées dans le rétrogaming. L’émulateur Snes9x EX+ est disponible gratuitement sur le Play Store, et intègre toutes les fonctions basiques d’un bon émulateur sans aucune publicité. Bref, c’est une valeur sûre.

MD.emu pour la Sega Megadrive et Master System

La Megadrive représente le point culminant de la carrière de Sega comme fabricant de consoles. C’est sur cette machine que l’on a connu les débuts de Sonic le hérisson, la meilleure version d’Aladdin, ou encore l’excellent Shining Force. MD.emu est un émulateur payant, mais complet et performant. Il permet également d’émuler la Master System, la première console de salon du constructeur.

PPSSPP pour la Sony PSP

Nintendo est le maître incontesté de la console portable et le prouve encore aujourd’hui avec le succès de la Switch. L’impertinent Sony a tout de même voulu s’y essayer par deux fois, avec d’abord la PSP et son joli succès d’estime, puis la PS Vita, et son un peu moins bon succès. La PSP a quand même accueilli beaucoup de titres phares de l’écurie PlayStation : God of War, Metal Gear Solid, Wipeout ou encore Final Fantasy Dissidia.

L’émulateur PPSSPP est totalement gratuit, mais une version gold est proposée pour soutenir son développeur. Il permet de jouer aux jeux dans une meilleure définition que la console à l’époque (480×272 pixels !). La plupart des smartphones milieu ou haut de gamme sont désormais suffisamment puissant pour émuler correctement la console.

PPSSPP est l'émulateur PSP de choix sur Android. Retrouvez tous les jeux de la première console portable de Sony directement sur votre smartphone. Un émulateur performant et complet

Jouer en meilleure qualité que sur la PSP

Multijoueur possible entre smartphone et PSP

John GBAC pour GameBoy, GameBoy Color ou GameBoy Advance

Le ou la Game Boy ? Ce n’est pas dans cet article que l’on tranchera cette question qui divise les Français, mais la console de Nintendo est un incontournable dans l’Histoire du jeu vidéo. Pour émuler toute la famille — Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance — on vous conseillera de vous tourner vers John GBAC, un émulateur tout-en-un des plus complet et totalement gratuit.

Dolphin pour Nintendo GameCube et Wii

Le ou la Game Cube ? Ce n’est pas dans cet article que… enfin bref c’est aussi une console très populaire de Nintendo, au point où certains utilisent encore sa manette officielle. L’émulateur Dolphin s’est déjà fait une réputation sur PC et son équipe de développement a entrepris de le porter sur Android. Il permet aujourd’hui d’émuler correctement GameCube et Wii, mais il faut un appareil assez puissant comme la Nvidia Shield.

John NESS pour la Nintendo NES

La NES est la première console de salon de Nintendo, là où Link et Mario ont fait leurs débuts. L’avantage de l’émulation sur Android, c’est qu’il ne demande plus de souffler sur les cartouches pour faire fonctionner les jeux. John NESS est à la fois un émulateur pour la NES et la Super Nintendo. Il est compatible avec tous les jeux de ces consoles, propose une synchronisation des sauvegardes dans le cloud et une interface personnalisable.

Mupen64 pour Nintendo 64

Pendant toute une génération de console, le meilleur FPS disponible s’appelait GoldenEye 007 et il s’agissait d’une exclusivité de la Nintendo 64. Cette perle développée par Rare a su trouver sa place à côté d’Ocarina of Time ou de Super Mario 64 comme l’un des titres légendaires de la console « 64 bits» de Nintendo. L’émulateur Mupen64+ est l’un des plus populaires pour cette console de Nintendo.

Peut-on émuler la Nintendo Switch et la PlayStation 2 ?

Beaucoup se demandent s’il est possible d’émuler des consoles plus récentes, et ô combien populaire, de Nintendo et Sony : la Switch et la PlayStation 2. Malheureusement, ces deux consoles restent encore inaccessibles aux appareils sur Android. Concernant la Nintendo Switch, même si son matériel est très proche de la Nvidia Shield, il s’agit d’une console encore exploitée commercialement par son fabricant, et son émulation s’apparenterait à du piratage pur et simple, loin de la zone grise qui concerne les anciennes consoles.

Pour la PlayStation 2, il y a plusieurs projets en cours comme Play! ou DamonPS2, mais ils n’en sont qu’à leurs balbutiements et peu de jeux sont compatibles.