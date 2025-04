On a testé un vélo électrique sans chaîne ni vitesse : son moteur révolutionnaire peut même recharger la batterie

On a pu essayer le moteur révolutionnaire pour vélo électrique : pas de chaîne, pas de courroie, pas de vitesse. Et une sensation bluffante de fluidité. Cerise sur le gâteau : le rétropédalage permet de recharger la batterie et de freiner.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Avant le lancement officiel en juin prochain, l’assistance innovante Cixi PERS pour vélos électriques passe déjà aux mains (et aux pieds) de Survoltés dans une version quasi finale.

Après une année 2023 marquée par les annonces de SRAM Eagle et Pinion MGU, puis 2024 avec les DJI Avinox et ZF Centrix, 2025 va aussi continuer de bousculer le domaine des moteurs pour vélos électriques. C’est certain, Cixi voudra être le ou l’un des protagonistes de cette année, avec sa solution sur laquelle elle travaille depuis de nombreuses années.

Cette société française nous avait permis une première prise en mains remontant à presque deux ans, lorsque le Cixi PERS était encore imposant, lourd et plutôt très bruyant. Or la marque française est aujourd’hui dans la dernière ligne droite, puisqu’elle prévoit le lancement à l’occasion de l’Eurobike en juin 2025, sur 4 vélos électriques inédits (dont un speedbike).

Une assistance Cixi fluide

En attendant ces nouveautés, Cixi continue de peaufiner son développement. La marque française a même montré ses derniers avancements en Allemagne, lors du salon CyclingWorld 2025. Nous avons pu ainsi rouler sur le dernier prototype, non loin de la série.

Encore une fois, le système Cixi s’invite sur un vélo électrique de la firme savoyarde Heritage Cycles, qui avait détonné dans un premier concept à deux moteurs. Ici, l’engin Heritage est plus sage, n’utilisant qu’un moteur arrière de 250 W, pour respecter la norme des VAE, et un couple de 90 Nm.

Le pédalier électronique PERS. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Rappel du fonctionnement du PERS, le pédalier électronique active une génératrice qui peut se confondre avec un moteur central, mais envoyant l’information au moteur venant mouvoir la roue arrière. Le tout passe par des câbles, sans aucune transmission mécanique de type chaîne, courroie ou cardan. Un genre de pédalier « by wire », technologie qu’on connaît bien dans l’auto (brake by wire et steer by wire).

Monovitesse en théorie, le Cixi PERS adapte la résistance au pédalage en fonction de la vitesse, afin de garder une même cadence. Cela supprime tout à-coup de passage de vitesse, à l’image de ce qu’on l’on peut observer sur un moteur Owuru, les Cowboy ou Iweech.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Il est possible de modifier la cadence selon trois profils (sans valeur précise), tandis que cinq seront disponibles à terme. Pas de fougue brutale venant du moteur, l’accélération est progressive, mais très plaisante, avec une bonne réactivité au pédalage une fois lancé. On peut aussi modifier l’assistance sur 5 niveaux en fonction de ses besoins ou du dénivelé.

Un rétropédalage puissant

On apprécie également le rétropédalage, très puissant, venant ralentir le vélo jusqu’à l’arrêt total. Un moyen de réduire l’utilisation des freins, ou de combiner le tout en cas de nécessité ! De plus, c’est une vraie régénération d’énergie, fonctionnant aussi en décélération et au freinage avec les disques. Reste un bruit de fonctionnement encore très présent du pédalier, assez aigu.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Réglage du niveau d’assistance à gauche, et de la cadence à droite. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Précision, le vélo électrique Heritage ici présent est un prototype, tout comme le moteur (qui sera sans doute plus compact). Ainsi nous ne nous attardons pas sur la partie cycle de ce VAE “Frankenstein” – on le voit à sa batterie scotchée au cadre (photo) – qui arrivera peut-être dans une forme nouvelle d’ici quelques mois. On peut toutefois parler de l’écran central, révélant le compteur de vitesse et de puissance, le kilométrage, l’heure, ainsi que la jauge de batterie avec pourcentage.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

La présence d’un bouton supplémentaire à droite du guidon, non actif ici, ira ajouter quelques infos en complément. Mieux, une application viendra – entre autres – enregistrer les trajets, partager une clé numérique avec d’autres personnes, (dé)verrouiller et géolocaliser le vélo.

Le vélo cargo Galian aussi avec une assistance Cixi ?

En plus du vélo électrique Heritage, Cixi a amené deux autres engins électriques lors du salon. Il y avait le Golo, un quadricycle visant la logistique, et le Galian Formidable. Ce dernier est une surprise totale, car ce vélo cargo électrique utilise un moteur Valeo et n’avait jamais annoncé une possible seconde motorisation.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

Ici, le moteur associé à la génératrice Cixi développe quelque 110 Nm (contre 130 Nm sur le Valeo), assez pour pousser les 250 kg de charge totale que permet le biporteur. Mais l’agrément de la solution Cixi est tout autre, comme nous l’avons dit plus haut, pour un tarif similaire à son concurrent nous indique la marque.

Au total, Cixi annonce avoir plus qu’une quinzaine de marques clientes de son système PERS. Toutefois, ce sont encore des acteurs de petite taille (Wheel’n Wood, Acticyle par exemple), et l’entreprise a déjà du pain sur la planche avec son prochain véhicule intermédiaire, le Cixi Vigoz, qui devrait être présenté en version définitive au salon Eurobike en juin prochain.