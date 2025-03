Adieu liquide de frein : ce système électrique révolutionnaire arrive dans les nouvelles voitures

Le révolutionnaire système de freinage « dry brake-by-wire » arrive sur les voitures, thermiques et électriques. Ce système offre de nombreux avantages, que ce soit pour la sécurité, mais également l’autonomie et le coût des voitures électriques qui en seront équipées.

La voiture électrique est un véritable laboratoire d’innovations. En très peu de temps, ces autos ont en effet très rapidement évolué, et ce dans de nombreux domaines bien différents. On pense évidemment à l’autonomie, qui reste le cheval de bataille de tous les constructeurs, afin de rassurer les automobilistes. Mais ce n’est pas tout.

Un freinage révolutionnaire

Et pour cause, au fil des années, les technologies équipant les voitures électriques n’ont cessé de s’améliorer, tandis que de nouvelles innovations y ont été intégrées. Et cela devrait encore s’accélérer avec le développement des software-defined vehicules (SDV). Il s’agit pour mémoire de voitures conçues autour de leurs technologies embarquées, ce qui permet de pouvoir les améliorer et les mettre à jour constamment. L’exemple le plus parlant est Tesla.

Et parmi les innovations les plus notables, citons notamment celle qui vient d’être dévoilée par les équipementiers allemands et italiens ZF et Brembo : le système de freinage « by wire ». De quoi s’agit-il ? En fait, le principe est assez simple. Le système mis au point par ZF remplace la connexion physique entre la pédale et le maître-cylindre du frein. Des capteurs sont chargés de mesurer la pression et la vitesse d’appui du conducteur et les étriers sont dotés de moteurs électriques, se passant du système hydraulique classique.

Précisons que le freinage « by-wire » existe déjà depuis des années, mais en conservant la partie hydraulique. Cette fois-ci, tout devient 100 % électrique. On l’appelle le système « dry » (sec en français) puisqu’il n’y pas plus de liquide de frein. Une grosse révolution pour le freinage qui utilisait la partie hydraulique depuis les années 1920.

Puis, le logiciel analyse ces données afin d’ajuster la puissance du freinage sur chaque roue, de manière totalement indépendante. Et cela afin de s’adapter aux conditions routières, en fonction notamment de l’adhérence de la chaussée. Vous vous en doutez donc bien, les avantages de cette technologie sont très nombreux. En effet, le freinage est ici plus rapide qu’avec un système mécanique traditionnel, ce qui améliore drastiquement la sécurité. Mais ce n’est pas le seul atout de cette technologie innovante.

Celle-ci, ici baptisée Sensify System offre également une meilleure stabilité lors du freinage et supprime les vibrations. Mais surtout, il demande moins d’entretien, puisqu’il n’y a ici plus besoin de vidanger le liquide de frein, qui disparaît tout simplement. Or, on sait que l’un des seuls poste de dépense pour une voiture électrique est le remplacement de certains fluides et des consommables. Or ici, les frottements parasites des plaquettes sur les disques sont également supprimés. Ce qui fait que ces dernières s’usent moins rapidement.

Une arrivée en 2026

Résultat, l’entretien est moins coûteux pour le conducteur, ce qui confirmera une nouvelle fois que rouler en voiture électrique reste plus économique qu’en essence. Ce n’est pas tout, car comme le précise le site Automotive News, ce système pourrait dans un premier temps coûter plus cher aux clients. Néanmoins, en raison du nombre de pièces réduit par rapport à un système de freins traditionnel, le coût de production pourrait ensuite être diminué. Ce qui pourrait se répercuter dans le tarif des voitures qui en seront équipées.

Le dispositif pourrait également améliorer l’autonomie, de l’ordre de 17 % environ selon ZF. De plus, il pourra être associé à l’intelligence artificielle, afin de mieux s’adapter aux conditions d’urgence. Guy Diakow, vice président en charge de l’ingéniérie des freins chez ZF explique que « nous avons mené de nombreuses études pour concevoir un système capable de faire freiner un Chevrolet Suburban aussi bien qu’une Corvette. En cas d’urgence, vous pourrez disposer d’un système de caméra autonome qui freine sans que le conducteur n’appuie sur la pédale ».

Cependant, il faudra encore faire preuve de patience. Ce nouveau système de freinage ne devrait pas arriver avant 2026. Et pour le moment, ZF n’a pas communiqué sur les constructeurs qui adopteront cette technologie. On sait déjà que certaines marques ont recours à ce dispositif de « brake by wire », tels que Xiaomi sur sa nouvelle SU7. Pour mémoire, ce dernier avait à la base été développé pour le sport automobile, et plus particulièrement la Formule 1.