Coup dur pour Tesla au pire moment : la présidente du conseil d’administration liquide 117 millions de dollars d’action

En ce début d’année 2025, Tesla traverse une grosse crise, et ce n’est pas encore terminé. Car voilà que la présidente de son conseil d’administration, Robyn Denholm, se débarrasse en masse de ses actions dans la marque de voitures électriques. Et cela risque de fragiliser encore plus cette dernière.

Si vous suivez l’actualité automobile, vous savez sans aucun doute que tout n’est pas rose pour Tesla. À vrai dire, c’est même plutôt le contraire. La marque américaine subit une grosse vague de protestations en raison des positions politiques d’Elon Musk, son PDG, sans compter des ventes en net recul depuis plusieurs mois.

Encore une mauvaise nouvelle

Certes, la nouvelle Model Y restylée cartonne en Chine, mais ce sera t-il suffisant pour améliorer la situation de la marque basée au Texas ? Rien n’est moins sûr. Car la situation de cette dernière est loin d’être au beau fixe, alors qu’elle est désormais talonnée par le géant chinois BYD. Et ce n’est pas tout, car elle vient encore de subir un nouveau coup dur. Et celui-ci vient directement d’une personnalité très haut placé dans l’entreprise : sa présidente du conseil d’administration, Robyn Denholm.

La femme d’affaires d’origine australienne a remplacé Elon Musk à la présidence du constructeur en 2018. Ce dernier reste toutefois directeur général de l’entreprise. Et on peut dire que celle-ci vient de prendre une décision historique : comme l’explique l’agence de presse britannique Reuters, Robyn Denholm vient de revendre pas moins de 117 millions de dollars d’actions Tesla au cours des 90 derniers jours. Ce qui n’est pas anodin pour la marque.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Au total, la dirigeante s’est débarrassé de 112 390 titres du constructeur selon un dossier déposé il y a quelques jours auprès de la Securities and Exchange Commission. Une décision lourde de sens, qui devrait avoir un impact sur la bonne santé de l’entreprise. Celle-ci a sans doute été motivée par les ventes en baisse de Tesla, ce qui risquerait d’avoir un impact direct sur les finances personnelles de Robyn Denholm. Mais désormais, la valeur de l’entreprise risque elle aussi de chuter, et cette vente pourrait donner des idées à d’autres investisseurs.

Résultat, le constructeur pourrait perdre de plus en plus d’argent au cours des prochains mois. Surtout qu’en plus des immatriculations en chute libre, un autre élément risque de priver Tesla de fortes rentrées d’argent. Il s’agit de la décision de l’Union Européenne de retarder le durcissement de la réglementation CAFE, en laissant trois ans de plus aux constructeurs. Ces derniers pourraient ne plus avoir besoin d’acheter des crédits carbone à la marque. Or, celle-ci gagnerait plus d’un million de dollars grâce à cette pratique.

Des conflits grandissants

A l’heure actuelle, Tesla traverse une période très compliquée. Mais cela n’a pas seulement à voir avec les ventes en baisse. Car il faut également savoir que le cours de son action en bourse a chuté de 13 % depuis l’élection de Donald Trump à la tête des Etats-Unis en novembre 2024. Et alors qu’Elon Musk poursuit ses prises de position polémiques, la situation ne devrait guère s’arranger, bien au contraire. De plus, en interne, celle-ci est particulièrement conflictuelle.

Comme nous l’avions expliqué, les actionnaires de Tesla demandent au conseil d’administration d’agir pour « mettre Elon Musk au pas ». L’idée de le mettre à la porte aurait même été évoquée. Mais pour le moment, la présidente affirme avoir d’autres priorités. Et il y a un autre problème, sur lequel Reuters met aussi le doigt : les liens étroits entre Musk et le conseil d’administration de Tesla, dans lequel apparaît notamment le frère d’Elon, Kimbal Musk. Et ce n’est pas tout, car Robyn Denholm ainsi que d’autres directeurs de Tesla avait été accusés d’être trop rémunérés.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

En parallèle, Matt Smith, vice-président de l’analyse des actions chez le gestionnaire de fonds Halter Ferguson Financial s’en est pris à la présidente. Il affirme que « le Département de l’efficacité gouvernementale (DOGE) piloté par Elon Musk ferait bien de se pencher sur la rémunération excessive de Robyn Denholm ».

La situation est donc particulièrement tendue au sein de la firme américaine, qui risque de ne pas se sortir indemne de cette crise. Car en même temps, les constructeurs chinois sont sur ses talons…