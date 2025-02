Tesla perd ses cerveaux créatifs : un coup dur pour le géant de la voiture électrique

Gros coup dur pour Tesla : David Imai et Bernard Lee, piliers du design, quittent l’aventure.

Tesla Model 3 de 2024

Tesla, le roi incontesté de la voiture électrique, traverse une période un chaotique. Les ventes sont en baisse, les actionnaires s’inquiètent, Elon Musk irritent beaucoup de clients, et il y a des départs marquants.

Deux de ses designers stars, David Imai et Bernard Lee, viennent de claquer la porte. Ces deux noms ne vous disent peut-être rien, mais ils sont derrière le look futuriste et reconnaissable des voitures Tesla, comme la Model 3 ou le Cybertruck. Leur départ, annoncé en ce début 2025, n’est pas juste une anecdote : il s’inscrit dans une vague plus large de talents qui quittent le navire.

Mais pourquoi autant de départs ? Selon des sources comme Electrek, Tesla fait face à un exode de talents depuis un moment, et ça ne concerne pas que les designers. Les conditions de travail, d’abord : chez Tesla, on bosse dur, avec des délais serrés et une pression constante. Ajoutez à ça une image de marque qui vacille – entre les polémiques autour d’Elon Musk et des titres de journaux pas toujours flatteurs – et une stratégie d’entreprise parfois déroutante, avec des restructurations à répétition. Sans oublier l’approche anti-syndicats d’Elon Musk, qui ne plaît pas à tout le monde. Enfin, le choix d’avoir privilégié le Cybercab, au lieu de la Model 2. Résultat : garder les meilleurs devient un casse-tête.

Cybercab

Et ce n’est pas tout. Ces dernières années, d’autres cadres ont aussi pris la poudre d’escampette. En 2021, Jérôme Guillen, un ancien poids lourd de l’automobile chez Tesla, a quitté le groupe après dix ans de service. En 2024, Drew Baglino, le responsable des batteries et du Roadster, a suivi, tout comme Rohan Patel, le responsable des relations avec les gouvernements. Même des équipes entières, comme celle du réseau Supercharger, ont été balayées lors de licenciements massifs en 2024. Cet exode fragilise Tesla à un moment où la concurrence, notamment chinoise avec des marques comme BYD, met les bouchées doubles.

Un marché qui se complique pour Tesla

Sur le terrain, Tesla commence à sentir la chaleur. Les ventes, qui grimpaient en flèche il y a encore quelques années, ralentissent. La clientèle fidèle commence à regarder ailleurs, et des choix de design atypiques – le Cybertruck et ses finitions parfois critiquées – ont égratigné la confiance en la marque. Enfin, Elon Musk, qui était un atout avec son aura de visionnaire, devient encombrant avec ses prises de position controversées.

Pendant ce temps, les concurrents traditionnels, comme Volkswagen, Renault ou Ford, accélèrent sur l’électrique, et les chinois inondent le marché avec des modèles de plus en plus convaincants, regardez la Xpeng G6 en France.

Le départ des deux designers tombe donc au pire moment. Chez Tesla, pas de nouveaux modèles tous les ans comme chez les autres constructeurs : on mise sur des mises à jour constantes des voitures existantes. Ça demande des designers qui connaissent l’ADN de la marque sur le bout des doigts, capables d’innover sans tout chambouler.