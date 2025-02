Coup dur pour Android : l’Amazon Appstore s’arrête bientôt, ce que ça change pour vous

Amazon tire le rideau sur son Appstore pour Android en août 2025.

La récente version de la Fire 7 // Source : Amazon

Sans qu’on s’en rende vraiment compte, Amazon vient de lâcher une petite bombe dans le monde des applications : son Amazon Appstore, l’un des principaux concurrents du Google Play Store sur Android, va tirer sa révérence le 20 août 2025.

Si vous êtes un habitué de cette boutique alternative, ou même si vous n’y avez jamais mis les pieds, cet arrêt marque la fin d’une époque pour un des plus gros forks d’Android. Mais pas de panique, on va décortiquer tout ça tranquillement pour que vous compreniez ce qui se passe, pourquoi ça arrive, et ce que ça implique pour vos appareils Fire.

Un fork, c’est quoi de déjà ? Et pourquoi Amazon Appstore en est un gros ?

Commençons par les bases : un fork, dans le monde de la tech, c’est quand quelqu’un prend un système existant (ici, Android) et le bidouille pour en faire une version perso. Android (AOSP), créé par Google, est open source – ça veut dire que son code est accessible à tous, et chacun peut en faire ce qu’il veut. Amazon a sauté sur l’occasion pour créer son propre écosystème avec l’Amazon Appstore, une boutique d’applications qui équipe notamment ses tablettes Fire et ses Fire TV, mais qui était aussi disponible sur les smartphones Android classiques.

C’est un des forks les plus connus au monde, surtout en Occident. En comparaison, il n’y a pas mal de fourchettes chinoises comme celles de Huawei ou Xiaomi, qui roulent avec leurs propres boutiques d’applis à cause des restrictions sur Google en Chine. Mais en dehors de ça, les alternatives sont rares. Il y a bien /e/OS, un fork européen qui met sur la vie privée en se passant des services Google, mais il reste assez confidentiel. Amazon, lui, avait une vraie place dans le jeu, grâce à son catalogue d’applis et ses Amazon Coins, une monnaie virtuelle pour acheter des jeux ou des options dans les applis.

Ce qui change pour Amazon Appstore

Alors, qu’est-ce qui se passe concrètement ? À partir du 20 août 2025, Amazon Appstore ne sera plus accessible sur les smartphones et tablettes Android standards (ceux qui ne sont pas des appareils Amazon, donc).

Dès le 20 février 2025 – c’est-à-dire maintenant, vu qu’on est déjà fin février – les développeurs ne peuvent plus proposer de nouvelles applications pour cette plateforme.

Amazon AppStore sur Windows

Cela dit, ils ont jusqu’à août pour envoyer des mises à jour sur les applications déjà en ligne. Après cette date, terminé : les applications téléchargées depuis l’Appstore risquent de ne plus marcher correctement, même si elles resteront sur votre téléphone.

Côté Amazon Coins, c’est la même phrase. Cette monnaie, qui permettait d’acheter des trucs dans les applications à moindre coût, disparaît aussi le 20 août 2025. Vous ne pouvez déjà plus en acheter depuis le 20 février, mais si vous avez en stock, vous avez jusqu’à l’été pour les dépenser. Et pour les abonnés aux services via l’Appstore, pas de stress : vous pourrez toujours y accéder sur les appareils Fire TV ou Fire Tablet, ou annuler et demander un remboursement si ça dépasse la date fatidique.

Mais attention, ça ne veut pas dire qu’Amazon abandonne tout. L’Appstore continue de vivre sur ses propres appareils – les Fire TV, les tablettes Fire, etc. Leur stratégie ? Se concentrer sur leur écosystème maison plutôt que de jouer les challengers sur le terrain de Google.

Pourquoi cet arrêt, et qu’est-ce que ça veut dire pour vous ?

Vous vous demandez peut-être pourquoi Amazon jette l’éponge. La réponse est simple : l’Appstore n’a jamais vraiment décollé sur les Android classiques face au mastodonte qu’est le Google Play Store.

Installer l’Amazon Appstore demandait un peu de gymnastique (télécharger un fichier APK, activer les sources inconnues…), et la plupart des utilisateurs n’avaient pas envie de s’embêter. Résultat, la boutique a surtout brillé sur les appareils Amazon, où elle est préinstallée et parfaitement intégrée.

Pour vous, ça change quoi ? Si vous n’utilisez pas l’Appstore, pas grand-chose – vous restez sur le Play Store sans même y penser. Mais si vous avez des applications téléchargées via Amazon, préparez-vous à un éventuel casse-tête après août 2025.

Par exemple, des jeux comme Clash of Clans risquent de perdre leur progression si vous ne migrez pas vers une autre plateforme avant la fermeture (les développeurs comme Supercell ont déjà prévu des guides pour ça). Le bon plan ? Vérifiez vos applications, mettez-les à jour ailleurs si possible, et profitez des derniers mois pour dépenser vos Amazon Coins.

Côté développeurs, Amazon promet de les accompagner dans cette transition, avec un support via un formulaire en ligne. Les applications existantes resteront téléchargeables jusqu’à la fin, mais après, c’est rideau. Pour les nouveaux clients, la découverte d’applications reste possible jusque-là, mais sans garantie de fonctionnement ensuite.

Et après ? Le futur des alternatives sur Android

Cet arrêt soulève une question : quid des alternatives au Play Store ? Avec Amazon qui se retire du jeu sur Android classique, le choix se réduit.

Les forks chinois dominent leur marché local, mais en dehors de /e/ et quelques projets de niche, il n’y a pas grand-chose pour concurrencer Google en Occident.

Certains murmurent qu’Amazon pourrait bosser sur un tout nouveau système d’exploitation, déjà aperçu sur des appareils comme les Echo Show. Une manière de dire adieu à Android pour voler de ses propres ailes ?

En attendant, si vous êtes fan des boutiques alternatives, des options comme F-Droid (pour les applications open source) ou Aptoide existantes. Elles ne remplaceront pas l’Appstore d’Amazon en termes de taille, mais elles gardent l’esprit d’un Android libre et personnalisable. Pour Amazon, c’est une réponse stratégique : moins de dispersion, plus de concentration sur ce qu’ils maîtrisent.

