« Les voitures électriques sont pour les gens de gauche » : comment Elon Musk et Donald Trump ont rendu l’Amérique plus divisée que jamais

Alors qu’Elon Musk ne cesse de faire parler de lui pour ses positions politiques contestées, les conducteurs de voitures électriques ne savent plus sur quel pied danser. C’est ce que révèle une nouvelle étude qui montre que l’homme d’affaires divise désormais plus que jamais.

Elon Musk a depuis toujours été une figure particulièrement contestée dans le monde automobile. Mais depuis l’élection de Donald Trump à la tête des États-Unis, les choses ont pris une tout autre tournure. Le PDG de Tesla est critiqué pour ses prises de positions controversées.

Des Américains divisés

L’homme d’affaires d’origine sud-africaine enchaîne les frasques et les résultats ne se sont pas fait attendre. Et pour cause, ce dernier a vu sa fortune chuter de 41 milliards de dollars, notamment en raison de la baisse des actions de Tesla, notamment provoquée par la chute des ventes en ce début d’année, alors que la firme traverse déjà une période assez difficile. Et ce même si elle est restée numéro 1 mondial de la voiture électriques devant BYD en 2024.

Bref, Tesla commence à perdre de sa superbe. Et cela se confirme dans le récent sondage réalisé par l’entreprise American EV Alliance. Ce dernier a interrogé pas moins de 600 citoyens américains, afin de jauger de la popularité d’Elon Musk. Et globalement, les résultats sont particulièrement clivants. Pour 82 % des Républicains, l’homme d’affaires est un bon ambassadeur pour la voiture électrique.

En revanche, seulement 18 % des Démocrates estiment que c’est le cas. Mais là où c’est encore plus étonnant, c’est que le PDG est en fait plus populaire auprès des conducteurs de véhicules thermiques. Ce dernier a reçu une note positive de la part de 42 % des propriétaires d’autos essence. Pour être encore plus précis, ce sont les propriétaires de pick-up qui sont les plus favorables à Elon Musk, avec 46 %. En revanche, 42 % des possesseurs de voitures électriques lui sont défavorables.

En cause, le passage du statut de « Jésus des véhicules électriques » à celui de « Dieu MAGA [Make American Great Again, slogan de Donald Trump] ». Comprenez que les opinions défavorables à son encontre sont directement liées à ses prises de position politiques. Cependant, les avis au sujet de l’homme d’affaires varient également selon d’autres critères, et notamment le genre. En effet, les hommes sont globalement plus en accord avec les idées d’Elon Musk par rapport aux femmes. Elles sont 43 % à avoir une mauvaise opinion, contre 32 % pour ces messieurs.

Des différences marquées

L’étude a également comparé l’opinion des électeurs de Donald Trump et de Kamala Harris sur d’autres marques. Et globalement, que ce soit pour Ford, Toyota ou encore Volkswagen, il n’y a quasiment aucune différence entre les supporteurs des deux candidats. En revanche, c’est un peu différent en ce qui concerne la voiture électrique. Si seulement 15 % des Républicains y sont favorables, c’est le cas de 40 % des Démocrates. 64 % des partisans de Trump ont une bonne impression de Tesla, contre 41 % des électeurs de Harris.

D’ailleurs, selon l’étude, 74 % des Républicains estiment que les voitures électriques sont « pour les gens de gauche ». Voilà qui a le mérite d’être clair. Pour 52 % des votants ayant une bonne impression d’Elon Musk, cette motorisation se destine à « ceux qui voient le monde de manière différente » de la leur. En parallèle, seulement 23 % des partisans de l’homme d’affaires sont d’accord avec le fait que « le changement climatique est réel et que la voiture électrique peut aider à lutter contre ce dernier ».

Cependant, l’opinion au sujet de Tesla n’est pas tout à fait tranchée parmi les conducteurs qui envisagent de passer à la voiture électrique. En effet, ils sont 63 % à être favorable à l’achat d’une auto de la marque, tandis que 37 % n’en veulent pas. L’écart est nettement plus marqué pour Toyota, où 94 % des votants envisageraient l’achat d’un véhicule électrique de la marque japonaise, contre seulement 6 % qui ne sont pas d’accord. Reste à savoir ce qu’envisage de faire Elon Musk pour relancer les ventes des voitures de sa marque, qui ne sont pas au beau fixe…