Ford réussit l’impensable aux États-Unis : vendre plus de Mustang électrique que thermique

Les chiffres de ventes électriques de modèle de chez Ford ont plutôt été bons pour le constructeur aux États-Unis, notamment pour le Mustang Mach-E, qui fait largement mieux que l’iconique Mustang thermique aux États-Unis. Mais est-ce que Ford va pouvoir confirmer ces bons résultats à l’avenir ?

Ford Mustang Mach-E // Source : Marius Hanin

Ford et les voitures électriques, ça a du mal à prendre en Europe. Les nouveaux Ford Explorer, Capri et Puma Gen-E devraient permettre d’inverser la tendance et de retrouver une croissance à deux chiffres, comme c’est actuellement le cas aux États-Unis.

En novembre 2024, le constructeur a vendu 10 821 modèles entièrement électriques, soit une hausse de 21 % par rapport à novembre 2023. Sur les 11 premiers mois de l’année, les ventes totales de véhicules électriques, hybrides et hybrides rechargeables ont atteint 257 693 unités pour Ford.

Les élections comme fer de lance (provisoire) pour Ford ?

Le Mustang Mach-E a brillé avec 5 938 unités vendues en novembre, un record historique pour ce modèle, soit une augmentation de 39 % par rapport à l’année précédente. Avec près de 45 000 unités vendues depuis janvier, la Mach-E est devenue le deuxième SUV électrique le plus vendu aux États-Unis, juste derrière le Tesla Model Y.

La Mustang électrique se vend désormais deux fois plus que son homologue coupé et thermique, où 2 355 unités se sont écoulées le mois dernier aux USA.

Mais pourquoi une telle hausse des ventes pour le Mach-E ? Elle peut s’expliquer par la récente élection de Donald Trump à la Maison Blanche, qui envisage, dès l’année prochaine, de supprimer le crédit d’impôt de 7500 dollars pour l’achat d’une voiture électrique, une mesure d’ailleurs soutenue par Elon Musk, le patron de Tesla.

2025, une année charnière pour Ford ?

Les autres modèles électriques de Ford fonctionnement également bien aux États-Unis. Le F-150 Lightning, malgré une concurrence accrue, notamment du Tesla Cybertruck, a également enregistré de bonnes performances.

Ford a vendu 3 643 unités en novembre, une augmentation de 1,7 % par rapport à l’année dernière. Depuis le début de l’année, 28 313 unités du pick-up électrique ont été écoulées, soit une hausse de 39 % par rapport à 2023.

Le E-Transit, le fourgon électrique de Ford, a quadruplé ses ventes par rapport à l’année précédente, avec 11 584 unités vendues sur les 11 premiers mois de 2024. Ce succès consolide son statut de fourgon électrique le plus vendu aux États-Unis.

Mais Ford devrait batailler encore davantage en 2025. La concurrence dans le secteur des voitures électriques va s’intensifier. Hyundai, Honda et General Motors renforcent leurs offres avec l’arrivée sur le marché de modèles comme la Hyundai Ioniq 5, la Honda Prologue et le Chevrolet Equinox EV. Cette montée en puissance des rivaux, combinée à l’incertitude sur les crédits d’impôt fédéraux pour les véhicules électriques, devraient causer quelques maux de tête à la firme à l’ovale bleu.

Ford reste confiant et a mis à jour récent son Mach-E pour 2025, avec un prix de départ compétitif de 36 495 dollars (environ 34 400 euros, contre 43 990 euros en France) et de nouvelles fonctionnalités telles qu’une pompe à chaleur et de nouvelles ADAS.