Honda Prologue : ce SUV électrique n’est que le début d’une idylle avec General Motors

Honda lève le voile sur son tout nouveau Prologue. Ce SUV 100 % électrique, attendu en 2024? est le fruit d’un partenariat avec General Motors. Il ne devrait en revanche pas être vendu chez nous.

Si Honda a encore un peu de retard par rapport à ses concurrents en termes d’électrification, la firme japonaise travaille à rattraper ce dernier. Avec la petite Honda E, bien sûr, mais pas que. En effet, d’autres modèles devraient arriver dans le futur, dont deux sportives électriques. Mais en attendant, le constructeur lève le voile sur un véhicule plus sage, connu sous le nom de Prologue.

Un design en toute sobriété

Après la citadine électrique, lancée en 2019, c’est donc au tour d’un SUV familial de rejoindre la gamme de Honda. Si celui-ci ne donne aucune information sur sa fiche technique, le communiqué de la marque détaille néanmoins son design ainsi que ses dimensions. Avec une longueur de 4,88 mètres pour 1,99 mètre de large et 1,64 mètre de haut, ce nouveau venu se positionne juste au-dessus de l’actuel CR-V, mais reste plus petit que son cousin, le Chevrolet Blazer EV et le Cadillac Lyriq.

Le style est quant à lui sobre et épuré. Au risque de ne pas marquer les esprits autant que ses rivaux ? Sans doute. Néanmoins, ses grandes jantes de 21 pouces lui offrent tout de même une certaine prestance.

Profitant d’un empattement de 3,10 mètres environ, ce Honda Prologue devrait accueillir confortablement les occupants à son bord. D’autant plus que la garde au toit semble assez haute. Le poste de conduite est technologique, mais reste classique, avec un écran tactile de 11,3 pouces, associé à un combiné numérique de 11 pouces.

On notera la présence de boutons physiques pour la climatisation, tandis que l’on devine la présence d’un espace dédié au chargement sans fil pour le smartphone. En revanche, rien n’a encore été dit sur les technologies embarquées, mais l’on suppose qu’Android Auto et Apple CarPlay seront de la partie.

Le fruit d’un nouveau partenariat

Pour l’heure, rien n’a donc été dit sur les spécificités techniques du SUV électrique. Mais Honda souligne tout de même qu’il sera disponible avec quatre roues motrices et qu’il est développé en partenariat avec General Motors. Si la firme n’en dit pas plus, le site Automobile Propre précise que le nouveau Prologue reposera sur la plateforme Ultium développée par le groupe américain.

Compatible avec des architectures propulsion ou transmission intégrale, elle accueille également une toute nouvelle batterie développée par LG Chem à faible teneur en cobalt. Peu coûteuse à produire, elle devrait offrir une capacité oscillant entre 50 et 200 kWh, autorisant une autonomie jusqu’à 640 kilomètres.

Comme l’évoquait GM dans un communiqué, cette batterie est compatible avec des tensions de 400 et 800 volts et peut encaisser une puissance de charge entre 200 et 350 kW via le standard Combo. Pas moins de 22 modèles devraient en être équipés, chez Chevrolet, Cadillac ou encore GMC. C’est d’ailleurs le cas du Lyriq ainsi que du Hummer EV.

Malheureusement, le nouveau Honda Prologue, qui verra le jour en 2024 ne sera pas commercialisé chez nous. La marque prévoit de lancer une version électrique du HR-V, qui devrait quant à elle arriver en France dans le courant de l’année prochaine. D’autres modèles conçus avec General Motors seraient également prévus.

