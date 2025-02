Pourquoi la fusion historique entre Nissan et Honda aurait été enterrée

À peine lancé, le projet d’alliance entre Honda et Nissan, qui aurait pu donner naissance au troisième plus grand groupe automobile mondial, aurait été abandonné.

Entre l’électrification galopante, la montée en puissance de la Chine et les sujets géopolitiques, le monde de l’automobile évolue à une vitesse folle.

Cela oblige de nombreuses marques à prendre des décisions surprenantes ; Nissan et Honda l’ont bien prouvé en signant un accord fin décembre 2024 ouvrant les négociations en vue d’une fusion. Un projet qui aurait été interrompu, d’après Reuters.

L’agence de presse reprend l’information du Nikkei, qui a pu s’entretenir avec deux personnes proches du dossier. Ces dernières auraient confirmé l’arrêt des négociations suite à des divergences croissantes de chaque part.

Ainsi, Honda aurait envisagé que Nissan devienne une filiale de la marque, que cette dernière aurait refusé, considérant que cet arrangement s’éloignait de l’esprit des discussions initialement envisagées comme une fusion entre égaux.

En réaction, les actions de Nissan ont chuté de 4 % à la bourse de Tokyo avant que les échanges ne soient temporairement suspendus. Celle de Honda, en revanche, ont grimpé de 8 %. Les marques ont également annoncé qu’elles feraient une annonce sur la poursuite des négociations mi-février.

Quelle suite envisager ? Du point de vue de la voiture électrique (un des sujets les plus cruciaux, vu le retard des deux géants japonais dans le domaine), Honda a annoncé au CES 2025 sa gamme « Honda 0 », dont le premier modèle verra le jour en 2026.

De son côté, Nissan devrait se servir de son alliance avec Renault. La Micra, sur base de Renault 5, sera présentée courant 2025, avant qu’un modèle à 20 000 euros, utilisant la plateforme de la Twingo, devrait arriver en 2027. Une nouvelle Leaf, assemblée au Royaume-Uni, devrait également voir le jour dans les prochains mois.

Pour aller plus loin

« 12 à 14 mois pour survivre » : la situation est très tendue chez Nissan

Reste à savoir si cela sera suffisant. Les récentes hausses des frais de douane décidées par l’administration Trump sur les importations du Mexique, pourraient fortement impacter Nissan, dont les États-Unis sont un marché capital – sans compter la situation économique assez critique, notamment mise en lumière par le récent plan social, qui devrait aboutir sur 9 000 suppressions de poste.

Rejoignez-nous de 17 à 19h, un mercredi sur deux, pour l’émission UNLOCK produite par Frandroid et Numerama ! Actus tech, interviews, astuces et analyses… On se retrouve en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube !