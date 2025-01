Ces deux voitures électriques Honda marqueront l’histoire de l’automobile avec leur design hors du commun

Honda a profité du CES pour dévoiler deux nouvelles voitures électriques : une berline et un SUV. Leur point commun ? Un design hors du commun, qui ne laissera clairement personne indifférent sur la route. La débauche de technologie devrait aussi faire parler d’elle.

Honda 0 Saloon

Le CES de Las Vegas devient de plus en plus un lieu d’annonce pour l’industrie automobile. C’était déjà le cas pour Honda en 2024, avec l’officialisation de deux concepts de voitures électriques. Pour l’édition 2025, Honda a dévoilé les prototypes d’une berline et d’un SUV, très proches de la version de série prévue pour 2026 pour les États-Unis avant d’arriver sur les autres marchés plus tard. Leur nom : Honda 0 Saloon et Honda 0 SUV.

Honda 0 Saloon et 0 SUV

Un design hors du commun

Ce qui frappe avec ces deux voitures électriques, c’est leur design, totalement hors du commun. Que ce soit pour la berline, très effilée, mais aux lignes taillées à la serpe, que pour le SUV, qui reprend le même code stylistique, très futuriste. C’est un pari très risqué, car comme on dit souvent avec ce genre de création : ça passe ou ça casse. Mais quoi qu’il arrive, ce design devrait marquer l’histoire de l’automobile.

Honda 0 SUV Honda 0 Saloon

Lors de la conférence de presse à Las Vegas à laquelle nous étions présents, le stand Honda était entouré de journalistes et analystes du domaine. Et la réaction était très positive lorsque les pontes d’Honda ont dévoilé leurs nouvelles créations. Mais qu’en dira le grand public ? Il faudra attendre les versions de série, dévoilées dans quelques mois, mais aux dires des cadres d’Honda, le design final sera très proche.

Et la fiche technique ?

Sur une voiture, le design ne fait pas tout, surtout sur une voiture électrique, où la batterie et les moteurs sont très importants, que ce soit pour la consommation, l’autonomie ou encore la recharge. Figurez-vous qu’Honda fait la sourde oreille sur ce sujet, et ne laisse filtrer aucun détail dans le communiqué de presse. À la place, le constructeur japonais préfère parler du système d’exploitation et des aides à la conduite.

Honda 0 Saloon

On apprend alors que le nouveau système d’exploitation est baptisé Asimo OS, en mémoire du robot Honda des années 2000. Ce système d’exploitation devrait permettre à Honda de rattraper son retard dans le domaine, avec notamment des mises à jour à distance (OTA) présente chez certains concurrents depuis des années.

Un système « personnalisé »

Honda insiste toutefois sur la personnalisation du système, pour permettre au conducteur et au passager de bénéficier d’un OS qui répond le mieux à leurs besoins. Mais c’est encore un peu trop cryptique pour savoir ce que cet OS permettra de faire dans la pratique sur ce domaine.

Honda 0 SUV

Le processeur central (SoC) est signé Renesas, et développé spécialement pour Honda. De quoi permettre de développer un OS maison de A à Z, d’autant plus que les services Google (Android Automotive) seront intégrées aux voitures, à la manière de ce que fait Renault ou Porsche par exemple.

Pour aller plus loin

On a testé Android Automotive à bord du nouveau Renault Espace hybride

Mais attention, car le processeur développé avec Rensas ne sera pas disponible sur les premiers modèles, il faudra attendre la fin de la décennie pour cela.

La route vers 0 accident ?

Le constructeur japonais met également l’accent sur les aides à la conduite. Honda rappelle qu’il est le premier constructeur à avoir proposé la conduite autonome de niveau 3, avec la Honda Legend et l’option Sensing Elite sur certaines routes Japon.

L’idée est donc, avec les 0 Saloon et 0 SUV de proposer des aides à la conduite très poussées. Comme Volvo, Honda veut supprimer les accidents de la route, en permettant à la voiture de les éviter d’elle-même.

Honda 0 SUV

Pour la conduite autonome, Honda travaille avec l’entreprise Helm.ai, pour tenter de faire comme Tesla ou Huawei : permettre à la voiture d’imiter le comportement des conducteurs humains, tout en l’améliorant. La conduite de niveau 3 sera disponible sur les voitures de la série 0.

Un partenariat avec Tesla pour la recharge

Pour la recharge, Honda annonce la présence du port NACS développé par Tesla sur les voitures destinées aux États-Unis, de quoi permettre l’accès aux Superchargeurs. Mais ce n’est pas tout, car l’entreprise japonaise va développer son propre réseau de recharge (IONNA) avec l’objectif de 30 000 stations de charge aux USA d’ici 2030, en collaboration avec huit constructeurs automobile.

Il reste de nombreuses inconnues sur les Honda 0 Saloon et 0 SUV comme le prix, la disponibilité en Europe, et bien entendu, les caractéristiques techniques. La production démarrera dans un premier temps dans l’usine du Ohio en 2026.

On sait juste que la Honda 0 Saloon est une berline luxueuse, avec seulement quatre places. La version SUV comporte quant à elle cinq places. Rendez-vous dans quelques mois pour en savoir plus.