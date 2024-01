Honda croit enfin à la voiture électrique et le prouve avec ces deux concepts alléchants

Un peu à la traîne sur la voiture électrique, Honda est désormais bien décidé à rattraper son retard. Le constructeur japonais profite ainsi du CES de Las Vegas pour dévoiler deux concept-cars annonçant sa vision de la voiture zéro-émission (à l'échappement) dans le futur. De quoi rivaliser avec Tesla ?

À partir de 2035, tous les constructeurs qui vendent des voitures en Europe devront passer à l’électrique, de manière obligatoire et non négociable. Si cela ne devrait pas poser trop de soucis à certains, comme Volkswagen ou encore Renault, certaines marques sont encore un peu à la traine.

Une berline prometteuse

C’est par exemple le cas de Honda, qui accuse un léger retard par rapport à certains de ses concurrents. La firme avait bien sa Honda e, mais cette dernière a vu sa commercialisation prendre fin, alors que les ventes étaient assez décevantes. Aujourd’hui, la firme nippone propose son e:Ny1, un SUV familial, et c’est tout. Que ses fans se rassurent : cela ne devrait pas durer éternellement comme ça, bien au contraire.

Car le constructeur a de très grandes ambitions pour l’avenir et compte bien prendre sa revanche. C’est ainsi qu’il a profité du CES de Las Vegas, qui se tient en ce moment, pour en dire un peu plus sur ses plans d’avenir. Dans un communiqué, la firme annonce la création de la famille de voitures électriques baptisée 0 Series, qui verra officiellement le jour à partir de l’année 2026. Deux modèles sont déjà annoncés au travers de concept-cars très prometteurs.

Le premier prend la forme d’une grande berline électrique, qui vise bien évidemment Tesla — sans doute la Model S, même si les dimensions exactes n’ont pas été dévoilées. Baptisée Honda 0 Series Saloon Concept, cette dernière affiche des lignes très futuristes, mais qui semblent être inspirées des voitures des années 80, notamment au niveau de la face avant. On découvre de fines optiques à LED et une calandre qui semble également arborer un écran.

De profil, cette nouvelle création se veut très basse et affiche une silhouette sportive afin d’obtenir un aérodynamisme (et donc une autonomie) au meilleur niveau. Cependant, Honda a véritablement voulu la rendre très habitable. La berline inaugure ainsi le concept d’utilisation de l’espace M/M (man maximum/machine minimum), qui consiste à offrir un espace intérieur plus vaste que ce que laisse penser l’extérieur de la voiture.

Un vaisseau-amiral

Mais ce n’est pas tout, car ce concept-car, qui devrait bel et bien voir le jour sous la forme d’un véhicule de série, veut aussi mettre l’accent sur le plaisir de conduire. Il bénéficie d’une direction électronique steer-by-wire, comme le Tesla Cybertruck, et d’une gestion optimisée des mouvements. De quoi espérer rivaliser avec Toyota et sa fausse boîte manuelle dans ce domaine ? Sans aucun doute. Il faudra cependant patienter avant de découvrir sa motorisation.

Cette dernière fera en tout cas appel à de nombreuses technologies, puisque Honda annonce l’utilisation de l’intelligence artificielle dans ses prochaines voitures électriques. Celles-ci seront également dotées de la conduite autonome, sans que le constructeur ne nous donne plus de détails pour le moment. On sait cependant que les autos de la marque auront le droit à des batteries à haute densité avec un temps de charge de seulement 10 à 15 minutes.

Un second concept, dénommé Space-Hub, a également été dévoilé lors du salon américain. Ce dernier prend la forme d’un van électrique, qui pourrait rivaliser avec les Zeekr 009 et autres Denza D9, que nous avions récemment ou découvrir. Il devrait également hériter des mêmes avancées technologiques que la berline. Parmi elles, l’usage d’une batterie dont la dégradation est ralentie, perdant seulement 10 % après dix ans. Ce qui serait mieux que Tesla.

Les futures voitures dérivées de ces concept-cars arboreront un nouveau logo, simplifié et plus arrondi que celui actuellement utilisé par le constructeur. De quoi montrer les grandes ambitions du constructeur, qui compte bien ne pas se laisser faire face à l’arrivée des constructeurs chinois sur le marché.