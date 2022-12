Toyota craque et va intégrer une fausse boîte de vitesses manuelle sur ses voitures électriques

Toyota, le constructeur premium japonais, confirme les rumeurs : les ingénieurs de Lexus travaillent bel et bien sur une boîte manuelle pour les futures sportives électriques haut de gamme de la marque. La voiture électrique pourra alors même... caler !

Au début de l’année, une rumeur assez folle est venue animée la toile : le groupe Toyota (dont Lexus fait partie) serait en train de développer une boîte de vitesses manuelle pour les voitures électriques, comme le relayait le média Numerama.

La rumeur était loin d’être infondée, puisqu’elle provenait de dépôts de brevets. De prime abord, cela avait l’air tiré par les cheveux, d’autant plus que de nombreuses idées brevetées ne voient pas forcément le jour. En tout cas sur des voitures de série.

Le plaisir de la boîte manuelle remis au goût du jour ?

Mais, contre toute attente, au lieu que cette idée tombe à l’eau, Toyota, par l’intermédiaire de sa marque haut de gamme Lexus, confirme travailler sur cette technologie. C’est le constructeur lui-même qui l’a confirmé lors d’une conférence de presse.

Mais techniquement, comment cela est-ce possible ? En réalité, il n’y aura pas de boîte de vitesses à proprement parler, ni même de synchroniseurs ou d’engrenages réels. Le levier et la pédale d’embrayage sont présents, mais tout est simulé par un logiciel. Selon Lexus, la sensation sera « très réaliste » et a déjà été testée sur un prototype du Lexus UX300e. On peut notamment découvrir les premiers tests sur la vidéo publiée par Toyota ci-dessous.

En réalité, ce système sera plutôt fait pour rappeler aux bons souvenirs de la boîte manuelle sur les voitures sportives. Il est possible d’embrayer et de passer les rapports via le sélecteur de vitesses, même si tout sera simulé. Cette solution devrait être intégrée sur les modèles sportifs électriques qui arriveront chez Lexus. Ce système devrait être inauguré sur la remplaçante de la fameuse LFA, la version de série du concept Lexus Electrified Sport.

Un avenir sportif et électrique chez Lexus

La technologie sera si réaliste que, selon Takashi Watanabe, l’ingénieur en chef de Lexus Electrified, « le conducteur sera même confronté à la possibilité de caler ou de reculer lors d’un démarrage en côte ». « Ce nouveau projet a commencé avec certains ingénieurs de Lexus qui ont réfléchi à ce qu’ils aimaient dans les véhicules thermiques et à ce qu’ils devaient manquer avec les voitures électriques. La transmission manuelle était une chose qu’ils appréciaient particulièrement », précise l’ingénieur.

Pour le moment, il n’y a pas encore de date de sortie pour cette technologie et la version de série du concept Electrified Sport. « Je ne peux pas vous dire quand nous lancerons un véhicule de production basé sur l’Electrified Sport. Mais je peux confirmer que nous y travaillons », indique Takashi Watanabe.

