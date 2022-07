Lexus Electrified Sport : on a vu ce concept qui abbat le 0 à 100 en moins de 2 secondes

Lexus propose sa vision d’une voiture de sport haute performance de demain avec son concept Electrified Sport qui, comme son nom l’indique, est 100 % électrique. Nous l’avons découvert pour la première fois en trois dimensions au Festival of Speed de Goodwood.

Quel meilleur endroit pour découvrir un concept ultra-sportif que le plus prestigieux rassemblement européen de voitures de sport ? Le FOS de Goodwood est traditionnellement l’occasion pour les constructeurs de dévoiler leurs nouveautés ou ébauches de futurs projets et Lexus est venu cette année avec du lourd !

Un concept 100 % électrique qui préfigure une future voiture de sport de la marque premium de Toyota, présentée pour la première fois en Europe dans un écrin de verre qui avait pour effet de la rendre très précieuse mais aussi, de créer des frustrations pour les amateurs et les photographes qui auraient bien voulu la voir mieux. Il faut dire que le projet ne manque pas de souffle, avec un design à la fois spectaculaire et finalement relativement réaliste, si on se réfère à celle qu’il est censé remplacer — la LFA — qui n’est pas du genre timide.

Les très larges ouvertures triangulaires latérales des boucliers avant et arrière se répondent visuellement, avec un sens du spectaculaire qui n’exclut pas une grande finesse du traitement des détails. L’efficacité aérodynamique se traduit par des formes amples et des spoilers et extracteurs intégrés surdimensionnés. Pour autant, la ligne générale du coupé japonais reste élégante et son profil, plutôt classique. Impossible de bien voir son intérieur malheureusement.

0 à 100 km en 2 secondes

La fiche technique n’est pas en reste avec des accélérations de 0 à 100 km/h en 2 secondes seulement ! Lexus promet des sensations de conduite bien en ligne avec l’ADN sportif que la marque veut généraliser, tandis que côté batterie, le modèle de série pourrait proposer une autonomie de 700 km grâce à une technologie d’électrolyte solide à laquelle travaille le groupe. Un modèle hautes performances radical qui devrait être une vitrine des avancées technologiques de la marque en électrique, dans un groupe qui, après avoir juré des années durant sur les hybrides, a annoncé une salve majeure de modèles électriques à venir, pas moins de 16 modèles dans la perspective d’atteindre la neutralité carbone.

