Toyota et Lexus : voici 30 concept-cars électriques pour rester numéro 1 du secteur automobile

Toyota est le numéro un mondial du secteur automobile, pourtant la marque japonaise est l’une des plus en retard dans l’électrification de son catalogue de voitures. La réaction n’a pas été attendue très longtemps… voici 30 concept-cars électriques tout juste présentés.

Cette année, l’ONG Greenpeace a publié un classement des constructeurs en fonction de leur calendrier de sortie du moteur thermique. Et Toyota arrive 10e et dernier du classement.

Le numéro un mondial du secteur automobile a donc pris la décision d’accélérer fortement dans le développement de la voiture électrique, où il accuse du retard vis-à-vis de ses concurrents, y compris son rival Volkswagen.

Lors de l’événement en décembre, l’entreprise japonaise a présenté une série de concept-cars en avant-première de ses futurs modèles électriques à batterie. Comme on le pressentait, Lexus jouera un rôle important dans les plans électriques et la marque premium ne proposera que du 100 % électrique dès 2035.

30 concepts-cars 100 % électriques

La gamme bZ doit être étendue sous la marque Toyota. Rappelez-vous, on a pu découvrir la bZ4X récemment avec sa plateforme électrique dédiée. Mais ce qui nous intéresse le plus ici… c’est que le président de Toyota, Akio Toyoda, a montré quelques véhicules conceptuels proches de la production. Un SUV plus petit, une berline intermédiaire et un grand SUV avec trois rangées de sièges.

Lors de l’événement, la marque Lexus a également annoncé la gamme RZ, du multisegment 100 % électrique, ainsi que le concept d’une berline électrique et d’une voiture de sport siglée Lexus.

Toyota Bz Compact SUV Toyota Bz4K Toyota Bz Large SUV Toyota Bz SDN Toyota Bz Small Cross over Toyota Bz Compact Cruiser Toyota Bz Crossover EV Toyota Micro Box Toyota Mid Box Toyota Pickup EV Toyota Small SUEV Toyota Sports EV Toyota Rz Lexus Electrified Sport Toyota Electrified Sedan

Les chiffres annoncés par Toyota sont ce qu’il se fait de mieux sur le secteur : une consommation moyenne à 125 Wh/km, soit 12,5 kWh pour 100 km, un 0 à 100 km/h en moins de 2,5 secondes… Sur la berline sportive haut de gamme, la promesse au niveau de l’autonomie est de 700 kilomètres.

Quoi qu’il en soit, Lexus vise le haut du panier des voitures de sport électriques pour suivre ses principaux concurrents. Ce sont des chiffres que l’on peut comparer aux voitures de la marque Tesla.

