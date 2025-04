Toyota lance enfin sa première berline électrique en Europe

Lexus, marque premium du groupe Toyota, profite du salon de Shanghai pour présenter sa nouvelle ES, toute première berline électrique de la marque. Le constructeur japonais rattrape ainsi peu à peu son retard sur le marché des voitures électriques.

Lexus ES // Source : Lexus

On ne peut pas dire que Toyota ait été en avance sur le marché des véhicules électriques. Après avoir été parmi les pionniers des véhicules hybrides dès la fin des années 90, Toyota a mis du temps à entrer dans la seconde phase de l’électrification des véhicules.

Jusqu’à récemment, Toyota ne proposait que le bZ4X, son cousin Lexus RZ et le petit Lexus UX comme véhicules électriques dans sa gamme. Mais une offensive a été lancée début mars avec le C-HR+ et le Toyota Urban Cruiser, qui viendront étoffer le catalogue de motorisations électriques. Les Toyota bZ4X et Lexus RZ ont, dans la même période, reçu des améliorations.

Mais pour certains marchés, il manquait encore un véhicule électrique dans une catégorie très importante pour Toyota et Lexus : une berline. Lexus présente donc la version électrique de l’ES au salon de Shanghai, un choix logique puisque la Chine est friande de berlines et de voitures électriques.

Une huitième génération pour la Lexus ES

La Lexus ES est un modèle important pour le constructeur japonais. Elle a été lancée dès 1989, en même temps que la grande berline luxueuse LS. Depuis, sept générations se sont succédé, jusqu’à cette huitième génération qui apporte une grande nouveauté : des motorisations 100 % électriques.

Le style de cette nouvelle Lexus ES s’inspire, comme l’affirme le constructeur dans un communiqué de presse, du concept électrique LF-ZC. Il s’agit ici d’une berline tricorps, même si la très longue lunette arrière aurait pu faire penser à un hayon. Dommage, Lexus commet la même erreur que Tesla, qui ne propose pas de hayon sur sa Model 3, au détriment de l’aspect pratique.

Lexus ES // Source : Lexus

À l’avant, le bouclier reprend le style acéré propre à Lexus, notamment avec des projecteurs LED fins et agressifs. Les projecteurs longue portée sont dissimulés dans une partie noire. La calandre trapézoïdale béante, que l’on retrouve habituellement sur les véhicules de la marque, est absente sur cette version électrique. En revanche, la forme du bouclier suggère l’héritage de cette calandre.

Lexus ES // Source : Lexus Lexus ES // Source : Lexus

De profil, on remarque un extracteur d’air sur la portière, apportant du caractère à la ligne, ainsi que des poignées de porte affleurantes. Enfin, à l’arrière, la malle de coffre est traversée par un bandeau lumineux comportant l’inscription Lexus. À noter que Lexus a présenté sept teintes de carrosserie lors du salon de Shanghai.

Lexus ES // Source : Lexus

Côté dimensions, cette Lexus ES mesure 5,14 m de long, 1,92 m de large et 1,56 m de haut. L’empattement atteint 2,95 m, ce qui laisse entrevoir un grand espace pour les passagers, notamment à l’arrière. Cette Lexus ES est grande, très grande. À titre de comparaison, la grande sœur Lexus LS mesurait 5,09 m en 2006, et était considérée comme une limousine.

Des écrans immenses à bord

Lorsque l’on découvre l’habitacle de la Lexus ES, l’attention est immédiatement captée par les écrans. Ce n’est pas la première fois que l’on vous dit que les écrans sont l’élément le plus captivant d’un intérieur, mais c’est particulièrement vrai dans cette Lexus ES.

Le constructeur japonais en aurait presque abusé. Toute la planche de bord est occupée par des afficheurs numériques. Il y a bien sûr un écran pour le combiné d’instruments, mais surtout deux gigantesques écrans, l’un au centre de l’habitacle, l’autre face au passager, ressemblant davantage à des moniteurs de PC qu’à des écrans pensés pour une voiture.

Le système Lexus Multimedia utilise un écran de 12,3 pouces. La présence d’une photo dans le communiqué de presse, ne montrant qu’un seul écran, laisse penser que le second, lui aussi de 12,3 pouces, est vraisemblablement proposé en option.

Lexus ES // Source : Lexus Lexus ES // Source : Lexus

Lexus annonce la présence de deux innovations à bord de sa berline ES. On découvre ainsi le système « Sensory Concierge« , qui permet de personnaliser l’ambiance de l’habitacle. Lexus évoque également les « Responsive Hidden Switches« , qui conservent certaines commandes physiques dissimulées.

Les informations de Carnewschina, présent lors de la présentation de la voiture, font état de plusieurs équipements proposés à bord, comme le pack Comfort Front Passenger, pensé pour améliorer le confort du passager avant, ou encore un pack Premium Seat, à la même ambition pour les passagers arrière. Celui-ci permettrait d’offrir des sièges arrière réglables électriquement, des repose-jambes et un siège passager avant rabattable vers l’avant.

Lexus ES // Source : Lexus

Concernant le système audio, Lexus continue de faire confiance à Mark Levinson qui, bien que ne figurant pas parmi les marques de hi-fi les plus connues du grand public, s’est toujours distinguée par une très bonne fidélité sonore.

Deux motorisations électriques

Cette huitième génération de Lexus ES ne passe pas directement au tout électrique. Elle utilise la plateforme TNGA GA-K, compatible avec des motorisations hybrides et électriques. Il y a donc deux motorisations électriques, mais aussi deux versions hybrides qui ont été présentées au salon de Shanghai. Au moins, pas de jaloux !

Concentrons-nous sur les motorisations électriques. L’ES 350e utilise un seul moteur à l’avant pour une puissance de 224 chevaux. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 8,9 secondes. Il s’agit donc d’une berline tranquille avec cette motorisation. La capacité de la batterie n’a pas encore été annoncée, mais Lexus indique une autonomie de 685 km selon le cycle chinois CLTC, soit environ 600 km en cycle WLTP.

Lexus ES // Source : Lexus

La seconde motorisation est l’ES 500e. Celle-ci utilise deux moteurs pour atteindre une puissance de 342 chevaux. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 5,9 secondes. L’autonomie est estimée à 610 km en norme CLTC, soit environ 537 km en WLTP.

Surtout, cette version hérite de la transmission intégrale intelligente DIRECT4, qui permet de répartir la puissance entre les trains avant et arrière afin d’améliorer l’adhérence et le comportement dynamique.

Lexus ES // Source : Lexus

Pour les deux motorisations, le temps de charge de 10 à 80 % est annoncé en 30 minutes à la puissance de 150 kW et à une température extérieure de 25 degrés.

Toujours dans l’objectif d’optimiser la maniabilité du véhicule, on retrouve des roues arrière directrices pouvant contre-braquer jusqu’à 4 degrés. Un système de suspension adaptative à électrovanne linéaire est également prévu pour offrir une réponse plus rapide et un meilleur confort d’amortissement.

Lexus ES // Source : Lexus

Cette huitième génération de Lexus ES arrivera en France au printemps 2026. Les tarifs ne sont pas encore connus, mais l’actuelle version, uniquement disponible en hybride, débute à 60 200 euros.