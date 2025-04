L’Avatr 06 : la berline électrique gavée de tech Huawei qui veut détrôner la Tesla Model 3

Propulsée par Huawei, l’Avatr 06 débarque pour le salon de Shanghai.

Juste avant l’ouverture du salon de Shanghai, où nous serons, l’Avatr 06, une berline électrique haut de gamme, fait une entrée fracassante sur le marché chinois à un prix de départ de 23 200 euros (191 900 yuans).

Fruit d’une collaboration entre Changan, CATL et Huawei, cette voiture n’est pas juste un nouveau modèle : c’est une déclaration d’intention. Avec ses deux groupes motopropulseurs (100 % électrique et hybride à autonomie prolongée), elle vise directement des géants comme la Tesla Model 3. Alors, qu’est-ce qui rend cette Avatr 06 si spéciale ? Pas mal de choses.

Une berline taillée pour la performance

Commençons par le cœur de la bête : ses motorisations. L’Avatr 06 propose deux versions électriques pures (BEV). La première, avec un moteur arrière de 252 kW (environ 340 ch), offre une autonomie impressionnante de 650 km selon le cycle CLTC (un standard chinois, un peu optimiste par rapport à la réalité et le cycle WLTP utilisé en Europe). La seconde, plus musclée, ajoute un moteur avant de 188 kW pour une puissance totale de 440 kW (590 ch), mais l’autonomie redescend à 600 km. Les deux utilisent une batterie lithium-fer-phosphate (LFP) de 72,88 kWh signée CATL, le géant des batteries. Bonus ? Une architecture 800 V qui permet une charge ultra-rapide.

Pour ceux qui craignent de tomber en rade loin d’une borne, il y a l’option EREV (voiture électrique à autonomie prolongée). Ici, un moteur électrique de 231 kW est couplé à un petit moteur essence turbocompressé de 1,5 litre (115 kW) qui agit comme un générateur. Avec sa batterie de 31,7 kWh, vous avez 170 km en mode tout électrique, et bien plus si le moteur thermique prend le relais.

Un design futuriste et un intérieur de luxe

Côté look, l’Avatr 06 ne fait pas dans la demi-mesure. Avec ses 4,85 m de long, 1,96 m de large et 1,45 m de haut, elle a des proportions élégantes, presque sportives. Son design, comme l’appelle la marque, inclut des détails modernes : des poignées de porte encastrées (ça fait très Tesla) et des rétroviseurs électroniques en option, avec des écrans de 6,7 pouces. Six couleurs extérieures sont disponibles.

Nous retrouvons donc une face avant aisément reconnaissable et surtout très épuré. Le but ? Optimiser le Cx (coefficient de traînée), qui n’a cependant pas encore été confirmé par le constructeur. La signature lumineuse prend quant à elle la forme de fines lignes à LED. La silhouette est particulièrement élancée.

À l’intérieur, c’est un véritable cocon. Avatr parle d’un « sanctuaire de bien-être mobile », et ils ne plaisantent pas. L’habitacle, spacieux (7 m²), est recouvert de matériaux haut de gamme, doux au toucher. Vous pouvez même choisir une teinte rouge pour un peu de peps. Les sièges avant, avec leur mode « zéro gravité » et massage à 16 points. Et pour les mélomanes, un système audio Meridian à 25 haut-parleurs (2 016 watts, son surround 7.1.4).

Côté techno, l’Avatr 06 embarque HarmonyOS, le système d’exploitation de Huawei. Ce dernier n’a rien à envier à celui de Tesla. Ajoutez à cela des portes électriques avec détection d’obstacles et un rétroviseur intérieur numérique, et vous avez une voiture très premium.

Huawei, un peu partout

Si Avatr fait autant parler d’elle, c’est en grande partie grâce à Huawei. Oui, le même Huawei qui fabrique des smartphones et des équipements 5G. Dans l’Avatr 06, Huawei apporte son expertise en technologie avec son système d’infodivertissement HarmonyOS et surtout sa plateforme de conduite autonome ADS 3.0 (niveau 3).

Cette dernière repose sur un Lidar à 192 lignes (un capteur laser ultra-précis) et 27 autres capteurs pour une conduite assistée de haut niveau. En clair, la voiture peut gérer seule pas mal de situations, même si, pour l’instant, on reste loin de l’autonomie totale.

Avatr, c’est donc un trio gagnant : Changan pour l’expertise automobile, CATL pour les batteries, et Huawei pour la tech. Ensemble, ils veulent secouer le marché des véhicules électriques, et l’Avatr 06 est leur arme pour y parvenir.

La berline arrive à un moment clé. Le marché chinois des voitures électriques est ultra-concurrentiel, avec des acteurs comme Tesla, BYD ou Zeekr qui dominent. Mais avec son prix agressif, ses technologies avancées et ses options de motorisation, l’Avatr 06 a de quoi séduire. D’ailleurs, la marque ne cache pas ses ambitions : une possible introduction en bourse à Hong Kong en 2026 montre qu’Avatr voit grand.

Et en France ? Avatr prépare son entrée. On le sait, mais on a pas encore tous les détails.

