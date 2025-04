Ce SUV électrique sino-japonais veut concurrencer BYD et Tesla, et ça promet

Un SUV électrique signé Mazda, ça vous intrigue ? L’EZ-60 arrive avec un look réussi, un écran XXL et une expérience sonore intéressante.

Pour le moment, quand on parle de Mazda et l’électrique, ce n’est pas une histoire d’amour. Certes le dernier modèle sino-japonais n’est pas mauvais, mais on reste loin des standards dont nous ont habitués Tesla et pas mal de marques chinoises, dont BYD, Xpeng, Nio, Xiaomi, Li Auto, Zeekr et ainsi de suite.

Mais Mazda n’a pas fait les choses à moitié avec son nouveau SUV électrique, l’EZ-60 (ou CX-6e chez nous). Présenté en avant-première par Changan Mazda, ce modèle sera officiellement dévoilé le 23 avril 2025 au Salon de l’auto de Shanghai.

Avec ses lignes épurées et son design inspiré du concept « ARATA », l’EZ-60 se positionne comme un sérieux concurrent dans le segment des SUV milieu de gamme : Xpeng G6, Renault Scenic E-Tech ou encore Tesla Model Y évidemment. Mesurant 4,85 mètres de long et 1,93 mètre de large, il offre un look aérodynamique qui ne passe pas inaperçu. Mais ce qui fait vraiment envie, c’est ce qu’il cache à l’intérieur.

Un intérieur digne d’un vaisseau spatial

Oubliez les tableaux de bord classiques. L’EZ-60 mise sur un écran géant 5K de 26,45 pouces qui domine l’habitacle. Cet écran ultra-large, c’est impressionnant. Il regroupe tout : l’instrumentation numérique (les compteurs, en gros), le système multimédia et même les réglages de la clim. Exit les boutons physiques, tout se contrôle via cet écran ou par commande vocale. Résultat ? Un intérieur épuré, moderne, avec une palette de couleurs bicolores et un toit flottant noir qui donne une impression de légèreté. À l’arrière, un écran tactile permet aux passagers de gérer leur confort, de la clim au divertissement.

Si vous êtes du genre à aimer les expériences sonores dignes d’une salle de concert, l’EZ-60 ne va pas vous décevoir. Mazda a intégré un système audio 7.1.4 à 23 haut-parleurs, compatible Dolby Atmos.

Ajoutez à cela un coffre généreux (jusqu’à 2 036 litres en rabattant les sièges) et un « frunk » (coffre avant) de 126 litres pour la version tout électrique, et vous avez un SUV aussi pratique que spectaculaire.

Des motorisations pour tous les goûts

Sous le capot, ou plutôt sous le plancher, l’EZ-60 propose deux options. D’un côté, une version 100 % électrique, dont les détails restent encore un peu mystérieux. De l’autre, une version à prolongateur d’autonomie, qui combine un petit moteur essence de 1,5 litre (72 kW) servant de générateur avec un moteur électrique costaud de 190 kW. Ce duo est alimenté par une batterie lithium-fer-phosphate (LFP) de 31,73 kWh, pour un total 160 km d’autonomie en mode tout électrique.

L’EZ-60 repose sur la plateforme chinoise EPA de Changan, la même que celle du Deepal S07. Une plateforme, c’est comme le squelette d’une voiture : elle définit sa structure et ses dimensions. Grâce à cette base, l’EZ-60 offre un espace intérieur comparable à d’autres SUV de taille moyenne. Mais là où Mazda se démarque, c’est dans le style et les finitions. Contrairement à ses cousins, l’EZ-60 mise sur un design premium et des technologies.

L’EZ-60, qui sera vendu à l’international sous le nom de CX-6e. Mazda n’a pas encore annoncé de prix officiel, mais les estimations placent l’EZ-60 entre 20 000 et 27 000 euros en Chine, un positionnement qui pourrait être décisif. Pour l’Europe, rien n’a été encore annoncé.