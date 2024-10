Cette nouvelle voiture électrique chinoise arrive en Europe, mais perd son principal atout

Une nouvelle voiture électrique chinoise s’apprête à faire son arrivée en Europe : il s’agit de la Deepal S07. Un SUV 100 % électrique alléchant en Chine, grâce à l’intégration de technologies Huawei. Mais pour l’Europe, ces technologies pourraient être supprimées.

En Chine, la Deepal S07 est un SUV électrique concurrent du Tesla Model Y plutôt alléchant. Il faut dire que le rapport qualité / prix est intéressant là-bas. Elle est disponible à partir de 169 900 yuan, soit environ 21 700 euros.

Une fiche technique alléchante

Et pour ce prix, la fiche technique ne fait pas les choses à moitié : batterie de 69 ou 80 kWh pour une autonomie comprise entre 520 et 628 km sur le cycle local CLTC (soit environ 460 et 560 km en Europe sur le cycle WLTP). La recharge est également rapide, avec 15 minutes pour passer de 30 à 80 %, soit environ 25 minutes pour le 10 à 80 %.

D’un point de vue des dimensions, le Deepal S07 mesure 4,75 mètres de long avec un empattement de 2,9 mètres. On est clairement sur un format concurrent au Tesla Model Y. Surtout qu’on a le droit à un frunk (coffre avant) de 125 litres, en plus du coffre classique de 570 litres.

Une voiture très tech grâce à Huawei

Dans l’habitacle, les technologies sont omniprésentes. Pour preuve : en plus de l’écran central de 15,6 pouces, le passager dispose à l’avant d’un écran de 12,3 pouces situé dans le pare-soleil. Un affichage tête-haute est également de la partie pour le conducteur.

Deepal S07 // Source : Deepal

Mais le plus intéressant dans cette voiture, c’est la présence, en Chine, des technologies de Huawei. Plus précisément, la conduite autonome repose sur la technologie Huawei Qiankun ADS 3.0 SE. Elle permet de contrôler la vitesse et la direction, mais aussi de changer de voie, d’éviter des obstacles, de prendre des virages, d’entrer ou de sortir des rampes d’accès ou de se garer, avec plus de 160 scénarios de stationnement enregistrés. Il s’agit d’un système de conduite autonome très évolué.

Surtout, ce système repose entièrement sur les caméras, et laisse tomber le coûteux et disgracieux LiDAR. De quoi donner raison à Elon Musk.

Deepal S07 // Source : Deepal

Malheureusement, il est fort probable que la Deepal S07 délaisse ces technologies signées Huawei pour son arrivée en Europe. En effet, le communiqué de presse annonçant l’arrivée de Deepal en Europe et relayé par Electrive ne fait pas mention du géant de la tech. On sait de source sûre que Huawei n’a pas prévu pour le moment de rendre disponible ses technologies automobile hors de Chine.

Bientôt disponible en Europe

On sait toutefois que Deepal ferait son arrivée en Europe dès le quatrième trimestre 2024 en Europe, en démarrant par la Norvège, le Danemark, l’Allemagne et les Pays-Bas. Début 2025, ça sera au tour de la Suisse, de la Suède et de la Finlande. La Grande Bretagne devra attendre juillet 2025, tandis que le lancement se fera en Espagne et en Italie en 2026. La France n’est pas encore à l’ordre du jour, mais la marque espère se lancer dans les plus grands marchés européens d’ici 2028.

Précisons que la marque Deepal appartient au constructeur Changang. C’est lui qui gèrera l’importation de la Deepal S07 en Europe. Le constructeur chinois précise également que « dans les années à venir, le portefeuille disponible sera élargi à d’autres modèles d’autres marques de Changan« . Changang possède également la marque Avatr, en collaboration avec CATL et Huawei en Chine. Et on sait qu’Avatr devrait faire son arrivée prochaine en Europe.

Attention toutefois : les prix des voitures électriques chinoises vendues en Europe sont largement plus élevées qu’en Chine. En cause : des frais d’importation et de logistiques. Surtout depuis que l’Europe a voté la hausse des droits de douane. On peut s’attendre à des prix quasiment multipliés par deux. Soit environ 40 000 euros pour cette Deepal S07.