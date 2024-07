La nouvelle voiture électrique de Huawei reprend une fonction phare des Tesla et pourrait arriver en Europe

Huawei a noué de nombreux partenariats avec des marques automobiles chinoises, avec plusieurs coentreprises de voitures électriques à la clef. L'une d'entre elles, Deepal, vient de présenter sa S07, un SUV électrique pensé pour l'international... et qui inaugure un système de conduite semi-autonome par caméra, comme chez Tesla. Voici ses caractéristiques.

Si on parle fréquemment de Huawei sur Frandroid pour son écosystème high-tech (téléphones portables, ordinateurs, montres connectées et autres), le géant chinois voit plus loin et s’intéresse, comme son rival Xiaomi, à la voiture électrique.

À l’inverse de Xiaomi cependant, qui a développé seul sa prometteuse SU7, Huawei a noué une série de partenariats avec des constructeurs locaux. Parmi ces coentreprises, intéressons-nous aujourd’hui à Deepal, qui vient de présenter une voiture intéressante : la S07.

Des écrans partout

Cette S07, présentée par la marque via un post Weibo, n’est en réalité qu’une version améliorée du S7, un SUV électrique déjà en vente. De fait, la partie extérieure reste quasiment identique, à la différence de nouvelles jantes et deux petites dalles personnalisables de 696 LED au total dans le bouclier avant, un peu à la manière des dernières créations de Zeekr.

Autrement, les dimensions restent inchangées, avec 4,75 m de long (dont 2,90 m d’empattement) pour 1,93 m de large et 1,62 m de haut – peu ou prou les mensurations d’un Tesla Model Y, donc.

L’habitacle ne change pas non plus, et fait la part belle aux écrans. On retrouve une dalle centrale 2,5 K de 15,6 pouces, pouvant être agrémentée d’une vision tête haute très évoluée… et même d’un écran de 12,3 pouces situé dans le pare-soleil passager !

Une nouvelle génération de conduite semi-autonome

Les motorisations restent également identiques, avec deux choix : une dotée d’un prolongateur d’autonomie, capable de faire jusqu’à 285 km (selon l’optimiste norme CLTC) sur les batteries de 39,05 kWh et jusqu’à 1 200 km une fois le moteur essence en marche, ainsi qu’une 100 % électrique.

Cette dernière propose deux tailles de batteries, les deux étant de type LFP (lithium – fer – phosphate) : 68,82 kWh, de quoi promettre 520 km CLTC (environ 460 km WLTP) et 79,97 kWh, pour 628 km CLTC (environ 550 km WLTP). Ces deux batteries se chargent de 30 à 80 % en 15 minutes d’après la marque.

La grosse nouveauté de ce Deepal S07, en revanche, concerne le système de conduite semi-autonome, baptisé Huawei Qiankun ADS 3.0 SE. Cette nouvelle version, capable de contrôler la vitesse et la direction, mais aussi de changer de voie, d’éviter des obstacles, de prendre des virages, d’entrer ou de sortir des rampes d’accès ou de se garer, avec plus de 160 scénarios de stationnement enregistrés.

Un système qui repose exclusivement sur des caméras, laissant donc tomber les coûteux LiDAR (comme vient de le faire Xpeng), et qui donne raison à Elon Musk, farouche adversaire de cet équipement.

Dernière annonce importante : Deepal compte bien exporter son S07 dans de nombreux pays. La marque a annoncé son intention de se vendre dans 70 pays différents et, si l’Europe n’est pas nommée directement, ce changement de nom pourrait être un bon indice : la S7 est un modèle Audi, qui s’est déjà montré véhément sur les noms des voitures envers Nio.

Quoi qu’il en soit, ce Deepal S07 débute en Chine en version électrique à partir de 169 900 yuans (environ 21 600 euros), soit bien moins cher que le Tesla Model Y, qui y débute à 249 900 yuans avec seulement 34 km d’autonomie supplémentaire. Un prix alléchant, donc, mais qui devrait grimper s’il arrive en Europe, notamment à cause de la hausse récente des frais de douane.