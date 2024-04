Audi gagne la bataille qui l’opposait au constructeur de la voiture électrique aux 1000 km d’autonomie

Cela fait plus de deux ans qu'Audi intente un procès contre Nio, connu pour ses voitures électriques dépassant les 1000 km d'autonomie en conditions réelles. Le nerf de la guerre : le nom de ses SUV, les ES6, ES7 et ES8, qui pouvaient selon Audi porter confusion avec ses propres modèles. Le verdict de la justice allemande vient de tomber et donne raison à Audi. Voici ce que cela va changer pour Nio.

Ce doit être dans l’air du temps : juste après avoir appris que l’Alfa Romeo Milano, la première voiture électrique de la marque… ne s’appellerait plus Milano à cause de l’État italien, nous apprenons aujourd’hui qu’Audi vient de remporter une bataille judiciaire contre Nio.

La marque chinoise de voitures électriques (dont certaines peuvent dépasser les 1000 km d’autonomie en conditions réelles grâce à une batterie semi-solide) voulait en effet importer en Allemagne ses SUV ES6, ES7 et ES8. Problème : Audi a jugé que ces noms étaient trop proches de ses S6, S7 et S8, des berlines sportives (et thermiques). Et cela ne lui a pas plu.

Un procès qui date d’octobre 2021

Le média allemand Automobilwoche nous relate l’histoire. Audi a donc saisi le tribunal de Munich pour interdire les trois voitures électriques incriminées (du moins leurs noms), qui lui a donné raison en janvier 2023. Nio ne s’est pas démonté et a fait appel : une audience a été organisée en janvier 2024 pour tenter de parvenir à un résultat à l’amiable… sans succès.

Nio n’a pas encore annoncé si elle tentait un autre recours, mais cela semble assez peu probable, d’après Automobilwoche. Un porte-parole d’Audi a exprimé sa satisfaction dans le média, tandis qu’un homologue chez Nio a assuré que cela n’avait « aucune incidence sur [ses] activités et utilisateurs ».

Quelles conséquences pour Nio ?

Aucune incidence, car la marque s’était déjà préparée en amont. Nio a en effet discrètement rebaptisé ses SUV incriminés, remplaçant le « S » par un « L » — nous avons donc droit aux EL6, EL7 et EL8, qui sont absolument identiques aux autres, à une lettre sur le hayon et la plaquette publicitaire près.

Aucun changement, donc, pour les clients allemands, norvégiens, suédois, danois et néerlandais. La marque va pouvoir continuer de distribuer toute la gamme, mais également ses stations d’échange de batteries et ses bornes hyper puissantes. Et, pourquoi pas, une arrivée en France ?