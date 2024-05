Test de la Huawei Watch Fit 3 : une montre aux airs d’Apple Watch et à l’excellent rapport qualité-prix

Alors que la gamme Watch Fit de Huawei avait jusqu’à présent des allures de bracelet connecté un peu plus large, le constructeur chinois mise gros sur la toute nouvelle version, la Huawei Watch Fit 3, aux allures de montre connectée Apple.

Pour un prix particulièrement agressif de moins de 200 euros, la montre profite d’une autonomie annoncée à 10 jours et de nombreuses données de sport et santé. De quoi convaincre ? C’est ce qu’on va voir dans ce test complet de la Huawei Watch Fit 3.

Huawei Watch Fit 3 Fiche technique

La montre de ce test nous a été fournie par Huawei.

Huawei Watch Fit 3 Un look d’Apple Watch aux finitions plus brutes

La Huawei Watch Fit 3 est la première montre du constructeur chinois à adopter un écran complètement carré et non pas rectangulaire comme les précédentes versions. Si l’on y ajoute le bouton latéral, la couronne rouge de certaines variantes, l’emplacement du micro et du haut-parleur, difficile de ne pas y voir une inspiration du côté du leader du marché des montres connectées : Apple.

Huawei Watch Fit 3 Apple Watch Series 9

La montre de Huawei reprend en grande partie le design des Apple Watch, mais, comme on peut le voir sur la comparaison ci-dessus, quelques différences demeurent au niveau de la finition. La montre adopte en effet des bords plats et non pas tout en rondeur comme c’est le cas chez Apple… du moins pour l’instant. Rappelons que les principales rumeurs autour de la future Apple Watch X suggèrent qu’elle reprendra le design « industriel » des iPhone et iPad.

Par ailleurs, l’écran est intégré de manière moins fluide sur la Huawei Watch Fit 3 que sur l’Apple Watch Series 9. Ici, pas de verre 2,5D qui vient s’arrêter pile au niveau des bordures métalliques du boîtier, mais une surface en verre qui dépasse légèrement du reste du boîtier.

Cela n’empêche cependant pas la montre d’être plutôt confortable à porter et de se faire facilement oublier avec ses dimensions de 43,2 x 36,3 x 9,9 mm et son poids, sans bracelet, de 26 grammes. Dans mon cas j’ai testé la Huawei Watch Fit 3 avec un bracelet en fluoroélastomètre, mais le constructeur propose également des bracelets en nylon ou en cuir pour 20 euros de plus. Concernant les bracelets, signalons cependant qu’il ne s’agit pas de modèles standard avec un système de fixation par pompe à relâchement rapide. Huawei a développé son propre système d’accroche propriétaire qui permet de changer facilement de bracelet grâce à des boutons présents à l’arrière. Cependant, vous ne pourrez pas y fixer n’importe quel bracelet et il vous faudra nécessairement passer par un bracelet compatible.

Concernant les matériaux, le cadre de la montre est conçu en aluminium, avec du plastique au dos. L’écran n’utilise par ailleurs pas de matériau spécifique contre les rayures comme un verre Gorilla Glass ou du verre saphir. Cependant, la montre est certifiée 5 ATM et devrait résister à la transpiration, la pluie ou l’immersion à faible profondeur, comme de la nage en surface par exemple.

Huawei Watch Fit 3 Un écran limité, mais suffisant

On l’a vu, Huawei utilise ici un écran carré pour sa montre connectée. Il s’agit en fait d’une dalle Oled de 1,82 pouce de diagonale avec des angles arrondis. L’écran affiche une définition de 408 x 408 pixels pour une densité de 317 pixels par pouce. À titre de comparaison, les Apple Watch arborent quant à elle une résolution de 326 ppp tandis que les Galaxy Watch 6 oscillent entre 327 et 330 pixels par pouce.

À l’usage, cette résolution légèrement moindre ne choque pas l’œil et, au quotidien, on peut lire confortablement l’écran de la montre sans être gêné par le fait de distinguer individuellement chaque pixel.

Plus embêtant, l’écran de la montre de Huawei se cantonne à n’occuper que 77,4 % de la surface de la Watch Fit 3. Il en résulte des bordures noires particulièrement larges et bien visibles lorsque vous utilisez un cadran sur un fond clair. Sans demander à avoir des bordures d’écran aussi fines que sur une Apple Watch, on aurait aimé qu’elles soient au moins équilibrées de chaque côté du carré.

Pour gérer la luminosité de la Huawei Watch fit 3, deux solutions s’offrent à vous. La première consiste à la modifier manuellement dans les paramètres. La seconde repose sur le capteur de luminosité qui va venir ajuster automatiquement l’éclairage de la dalle en fonction de la lumière ambiante. La montre est par ailleurs plutôt réactive pour adapter sa luminosité et, grâce à sa luminosité maximale de 1500 cd/m², la dalle de la Huawei Watch Fit 3 parvient à rester lisible même en extérieur, en plein soleil avec un grand ciel bleu.

Notons également que la Huawei Watch Fit 3 est compatible avec la fonction d’affichage « always-on » vous permettant d’afficher une version sommaire du cadran même lorsque vous ne la regardez pas. Un bon point pour les personnes réfractaires aux simples rectangles noirs accrochés à leur poignet. La montre est par ailleurs plutôt réactive lorsqu’il s’agit de faire pivoter le poignet pour allumer l’écran ou le sortir du mode always-on.

J’ai par ailleurs particulièrement apprécié le fait de pouvoir programmer un « mode sommeil » à heures fixes. Ce mode va automatiquement désactiver non seulement l’affiche always-on, mais également l’allumage de l’écran lorsque vous tournez le poignet. Dans mon cas, j’ai programmé une activation automatique de 23h à 8h pour éviter de m’éblouir les yeux en pleine nuit après avoir bougé le bras durant le sommeil.

Enfin, concernant les cadrans, Huawei propose d’emblée 12 versions préinstallées sur la montre. Il est cependant possible d’en télécharger davantage depuis l’application Huawei Health disponible sur smartphone. N’espérez toutefois pas y trouver de cadrans aussi emblématiques que celui de mickey ou de Snoopy chez Apple, ici on se contentera de cadrans à prédominante sportive, classique ou sur les thèmes du futur ou de la science-fiction.

Huawei Watch Fit 3 Des fonctionnalités qui restent limitées

La Watch Fit 3 embarque le système d’exploitation Harmony OS 4.0 de Huawei. Il s’agit d’un système dont l’interface est plutôt simple d’utilisation avec des paramètres et menus assez semblables à ce qu’on peut retrouver sur les montres connectées Wear OS ou RTOS.

D’emblée, depuis le cadran principal, certains gestes vont ainsi permettre d’accéder à certains écrans :

glissement vers le haut : liste des notifications ;

glissement vers le bas : paramètres rapides ;

glissement vers la gauche : widgets

glissement vers la droite : AI Voice (uniquement sur les smartphones Huawei), météo et lecteur musical.

Les notifications sur la Huawei Watch Fit 3 La Huawei Watch Fit 3

Par ailleurs, les deux boutons latéraux vont également permettre de naviguer dans l’interface :

appui simple sur la couronne : liste des applications / retour au cadran ;

double appui sur la couronne : gestion du multitâche ;

appui long sur la couronne : menu de mise hors tension ;

appui simple sur le bouton bas : entraînement

appui long sur le bouton bas : AI Voice (uniquement sur les smartphones Huawei).

Dans les menus de la Huawei Watch fit 3, il est par ailleurs possible de réassigner l’appui simple sur le bouton du bas avec plusieurs possibilités. Si l’application entraînement est lancée par défaut, on peut également y assigner n’importe quelle autre application comme les paramètres, la fonction « trouver mon téléphone » qui va alors le faire sonner, la lampe torche ou le journal d’appel.

La Huawei Watch Fit 3 propose par ailleurs plusieurs widgets plutôt intéressants comme celui qui va se concentrer sur les usages professionnels (calendrier, contacts, musique et téléphone), ou celui lié aux données de santé (fréquence cardiaque, score de sommeil et SpO2). Il convient toutefois de rappeler que les montres Huawei sous Harmony OS ne bénéficient pas du même suivi de la part des développeurs tiers que les modèles Wear OS ou les Apple Watch. Certes, il est possible e télécharger quelques applications tierces, mais, à l’heure d’écrire ces lignes, seules sept sont proposées et il s’agit essentiellement d’applications gadgets. N’espérez pas y retrouver les applications Bring, CityMapper, Spotify, WhatsApp ou Strava. Il en va de même pour le paiement par NFC, qui n’est pas proposé sur la montre.

À défaut, on apprécie le fait que la montre permette de passer des appels, de consulter la météo, de contrôler la musique, de déclencher la prise de photo à distance depuis son smartphone ou d’afficher les notifications des applications. Il est même possible, avec un smartphone Android, d’envoyer des « réponses rapides », programmées en amont depuis l’application Huawei Health.

L’application Huawei Health

Pour contrôler sa Huawei Watch Fit 3, il vous faudra nécessairement passer par l’application Huawei Santé. Celle-ci est disponible aussi bien sur iPhone que sur Android. Rappelons néanmoins que, depuis l’embargo américain sur les produits Huawei, il vous faut télécharger l’application Huawei Health via un QR Code, la boutique AppGallery du constructeur ou, prochainement, depuis le Galaxy Store de Samsung. Il n’est ainsi pas possible de télécharger l’application au sein du Google Play Store.

L’application va vous permettre de retrouver toutes vos données d’activité et de santé avec une interface particulièrement claire dans l’onglet principal. Un second onglet, « exercice »permet quant à lui de programmer un plan d’entraînement ou de lancer un exercice depuis le smartphone. Mais c’est surtout l’onglet « appareils » qui nous intéresse ici puisqu’il va permettre d’interagir directement avec sa montre.

Vous pourrez y voir l’autonomie restante de la Huawei Watch Fit 3, y transférer de la musique, y télécharger des cadrans ou des applications tierces, programmer des réponses rapides, gérer le suivi de santé ou de sommeil ou faire sonner la montre.

Dans l’ensemble, Huawei Health propose une interface claire, compréhensible et qui vous permet de retrouver facilement les paramètres de la montre sur grand écran sans avoir à naviguer dans le petit affichage de la Watch Fit 3.

Huawei Watch Fit 3 Un suivi sportif qui peut manquer de précision

La Huawei Watch Fit 3 est une montre connectée aux fonctionnalités complètes dans le domaine du sport et de la santé. Elle embarque tout ce qu’on peut attendre d’un modèle dans cette gamme de prix, avec un accéléromètre et un gyroscope pour compter le nombre de pas par jour, un capteur géomagnétique pour la boussole, un cardiofréquencemètre optique pour la fréquence cardiaque, un oxymètre de pouls optique pour la saturation en oxygène dans le sang (SpO2), une puce GNSS pour la géolocalisation durant l’entraînement ainsi qu’un capteur de température cutanée.

Finalement, seul manque à l’appel un électrocardiogramme, fonctionnalité généralement réservée aux montres les plus haut de gamme.

La Huawei Watch Fit 3 propose également le suivi de 100 types d’entraînement dont 15 modes dits « professionnels », avec des fonctions et mesures plus poussées. La montre est également capable de détecter automatiquement certaines activités comme la course à pied, la marche, le vélo elliptique et le rameur. Enfin, l’application Huawei Health vous propose de profiter de programmes d’entraînement générés par un IA pour vous aider à vous améliorer sur des distances de course à pied du 3 km au marathon.

Notons enfin que si Huawei permet désormais d’exporter automatiquement les entraînements vers Strava, Komoot ou Adidas Running, ce partage ne concerne que les tracés et la distance d’entraînement, mais pas la fréquence cardiaque. Dommage. À défaut, il faudra donc passer par l’application tierce HealthSync pour retrouver ces données.

La précision du GPS de la Huawei Watch Fit 3

Concernant le suivi GPS, la Huawei Watch Fit 3 est dotée d’une puce GNSS multibande compatible aussi bien avec le GPS américain qu’avec le système Galileo européen, le Glonass russe, le BeiDou chinois ou le QZSS japonais.

Pour évaluer la précision du suivi de la Huawei Watch Fit 3, je l’ai portée à mon poignet durant plusieurs entraînements en course à pied en étant équipé, sur l’autre poignet, de ma Garmin Forerunner 255, une montre de sport au suivi GPS particulièrement efficace. J’ai ensuite comparé les mesures pour chaque entraînement, mais également les tracés de chaque montre.

Courses Référence Huawei Watch Fit 3 Écart Course 1 6,263 km 6,360 km +1,55 % Course 2 9,587 km 9,690 km +1,07 % Course 3 7,112 km 7,180 km +0,96 % Course 4 12,512 km 12,700 km +1,5 % Total 35,474 km 35,930 km +1,29 %

Dans l’ensemble, on constate que la montre de Huawei a légèrement tendance à surévaluer la distance parcourue. Dans l’absolu, une différence de +1,29 % ce n’est pas dramatique, mais sur un marathon, cela veut dire que vous devrez courir encore 500 mètres de plus une fois que votre montre aura pourtant affiché 42,195 km. Surtout, cela peut fausser légèrement les allures à respecter durant la course.

Suivi GPS de la Garmin Forerunner 255 Suivi GPS de la Huawei Watch Fit 3

Suivi GPS de la Garmin Forerunner 255 Suivi GPS de la Huawei Watch Fit 3

En observant les différents tracés, la Huawei Watch Fit 3 manque en effet parfois de précision sur le suivi du parcours. Dans un parc, elle va avoir tendance à raccourcir le tracé tandis qu’à proximité de bâtiment, elle m’a placé directement dans les immeubles. Rien de dramatique, surtout compte tenu du prix de la montre, mais la précision GPS pêche cependant un petit peu.

La précision de la fréquence cardiaque de la Huawei Watch Fit 3

Huawei indique avoir amélioré ses algorithmes TruSeen, désormais proposés en version 5.5, afin de mieux détecter les différentes phases des entraînements sportifs et pour améliorer le suivi de la fréquence cardiaque durant l’exercice.

Pour évaluer la mesure de la fréquence cardiaque de la Huawei Watch Fit 3, j’ai effectué plusieurs entraînements en course à pied avec la montre à mon poignet. En parallèle, j’ai enregistré les mêmes séances avec une ceinture Garmin HRM Pro, dotée d’un électrocardiogramme pour un suivi précis de la fréquence cardiaque. J’ai ensuite comparé les données des deux appareils.

Mesure de référence Huawei Watch Fit 3 Pro Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 153 bpm 154 bpm +0,24 % +0,42 % FC max 162 bpm 162 bpm

Sur une première séance en endurance fondamentale, à allure constante, la montre de Huawei a réussi à obtenir une fréquence cardiaque moyenne quasiment identique à celle de la ceinture thoracique de Garmin. Comme c’est souvent le cas, on observe uniquement un léger délai entre les deux mesures, mais rien de dramatique.

Mesure de référence Huawei Watch Fit 3 Pro Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 164 bpm 169 bpm +2,87 % +3,54 % FC max 192 bpm 192 bpm

Sur une deuxième séance, ci-dessus, avec des intervalles fractionnés, la Huawei Watch Fit 3 a mis un peu de temps à prendre le pli, mais, à partir du quatrième intervalle, elle s’ajuste plutôt bien aux mesures. On observe cependant, durant la dernière phase de récupération, une mesure bien plus élevée que ma fréquence cardiaque réelle, mesurée par la Garmin HRM-Pro.

Mesure de référence Huawei Watch Fit 3 Pro Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 166 bpm 168 bpm +1,51 % +0,75 % FC max 204 bpm 192 bpm

Enfin, pour un dernier exercice, j’ai décidé d’effectuer un test de demi-Cooper consistant à parcourir la distance la plus élevée possible en tout juste six minutes, à allure constante. Un test particulièrement difficile puisqu’il va permettre de connaître sa vitesse maximale aérobie (VMA) et d’atteindre sa fréquence cardiaque maximale, en l’occurrence 204 battements par minute. La Huawei Watch Fit 3 a eu bien du mal à suivre l’évolution de l’intensité et n’a, quant à elle, mesuré une fréquence cardiaque maximale que de 192 battements par minute. On est loin du compte.

Huawei Watch Fit 3 Une autonomie confortable

La Huawei Watch Fit 3 embarque une batterie de 400 mAh. De quoi permettre, d’après Huawei, une utilisation en usage « classique » pendant dix jours et en usage « intensif » pendant sept jours.

De mon côté, pour vérifier les prétentions du constructeur, j’ai utilisé la montre avec des paramètres particulièrement gourmands : suivi de la fréquence cardiaque en temps réel, activation de l’affichage always-on en journée, suivi du sommeil TruSleep, suivi du stresse, mesure automatique de la SpO2 et suivi de la respiration pendant le sommeil. Avec cette configuration, j’ai pu utiliser la Huawei Watch Fit 3 pendant 5 jours et 10 heures avant que sa batterie ne se vide complètement. Notons par ailleurs que, durant ces cinq jours, j’ai utilisé la montre en entraînement de course à pied — avec GPS activé — pendant 2 heures et 29 minutes.

Certes, on est en deçà des sept jours annoncés par Huawei, mais, sur le marché des montres connectées, rares sont les modèles — hormis les montres de sport — à faire beaucoup mieux. On a donc bel et bien affaire à une autonomie convaincante, d’autant plus qu’on pourra porter la montre sans problème durant la nuit pour suivre son sommeil, sans devoir profiter de cette période pour la recharger tous les jours.

Pour la recharge, Huawei fournit un câble USB-A avec un embout magnétique qui vient se fixer au dos de la montre. Le constructeur annonce une charge complète en 68 minutes, mais j’ai pu noter, de mon côté, une charge un peu plus rapide, en 56 minutes. La Huawei Watch Fit 3 est par ailleurs capable de passer de 0 à 40 % de batterie en tout juste 20 minutes.

Huawei Watch Fit 3 Appel et communication

Doté d’un microphone et d’un haut-parleur, la Huawei Watch Fit 3 est capable de gérer les appels téléphoniques en Bluetooth. Elle propose une bonne qualité d’appel globale, avec des haut-parleurs qui ne grésillent pas et rendent la conversation intelligible pour l’utilisateur. Par ailleurs, la montre parvient à réduire efficacement les bruits ambiants : ils restent audibles pour la personne au bout du fil, mais pas gênants. En revanche, la montre peut avoir tendance à couper de manière un peu abrupte les micros pendant que vous parlez. Sans que cela ne rende la conversation inintelligible, ça peut être quelque peu gênant pour votre interlocuteur.

La Huawei Watch Fit 3 n’est proposée qu’en version Bluetooth, sans déclinaison 4G avec e-SIM. Il vous faudra donc nécessairement votre smartphone avec vous mettre à jour certaines données comme la météo, enregistrer une activité sur Strava grâce à la synchronisation ou passer des appels téléphoniques.

Comme on l’a vu, la montre profite également d’un suivi de géolocalisation GNSS bi-bande compatible GPS, Galileo, Glonass, BeiDou et QZSS. Le fix est plutôt rapide, avec moins de 30 secondes pour se faire.

Huawei Watch Fit 3 Prix et date de sortie

La Huawei Watch Fit 3 est proposée en un seul format de 43 mm, sans déclinaison 4G. La montre est déclinée en différents coloris — noir, rose, vert, blanc ou gris. Les modèles avec bracelet en fluoroélastomère sont affichés à 159 euros tandis que les versions avec bracelet en cuir ou en nylon s’affichent à 179 euros.