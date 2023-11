Apple Watch X : design, écran, date de sortie… tout ce qu’on sait de l’Apple Watch des 10 ans

Pour les dix ans de sa première montre connectée, Apple préparerait une Apple Watch X au design, à l'affichage et aux mesures améliorées. On fait le point sur les rumeurs.

Pour les dix ans de sa première Apple Watch, Apple compterait lancer un nouveau modèle plein de nouveautés, l’Apple Watch X. Attendue en fin d’année 2024, la montre connectée a déjà fait l’objet de plusieurs fuites. On fait donc le point sur tout ce qu’on sait de la prochaine montre d’Apple.

Une Apple Watch X aussi radicale que l’iPhone X

L’an prochain, Apple fêtera les dix ans de sa gamme de montres connectées, les Apple Watch. À l’instar de ce que le constructeur a pu proposer pour les dix ans de l’iPhone, avec l’iPhone X en 2017, Apple devrait fêter cet anniversaire en dévoilant une nouvelle génération de montre connectée au design et aux fonctionnalités grandement renouvelées avec une Apple Watch X.

La première rumeur au sujet de cette Apple Watch X nous vient de Mark Gurman, de l’agence Bloomberg. Le journaliste, généralement très bien informé sur les projets d’Apple, révélait en août 2023 que « Apple prépare un modèle ‘Watch X’ pour marquer les dix ans de l’appareil, qui promet d’être le plus gros changement jusqu’à présent ».

Il faut dire que, d’année en année, les modifications apportées aux Apple Watch ont été plutôt mineures. Comme le souligne Mark Gurman, Apple ne cherche pas à révolutionner sa montre avec des nouveautés matérielles afin d’inciter les consommateurs à changer de modèle tous les ans. Le constructeur favorise les nouveautés incrémentales en ajoutant un nouveau processeur permettant le double tapotement pour l’Apple Watch Series 9, un capteur de température pour suivre son cycle menstruel pour l’Apple Watch Series 8, ou un écran plus large avec une charge plus rapide pour l’Apple Watch Series 7.

L’Apple Watch X pourrait marquer, pour la première fois, un changement de taille aussi bien en termes d’affichage que de design ou de fonctions de santé. Des nouveautés qui devraient, à l’instar de l’iPhone X pour les smartphones, paver la voie pour les années à venir pour Apple.

Une toute nouvelle technologie d’affichage pour l’Apple Watch X

Depuis plusieurs années, Apple a multiplié les composants développés en interne pour ses appareils. Après les puces mobiles ou les processeurs, la firme travaillerait désormais d’arrache-pied afin de développer des dalles pour ses propres appareils.

L’idée derrière ce développement serait double. D’un part, cela permettrait à Apple de moins dépendre de Samsung Display pour les écrans. D’autre part, il s’agirait pour le constructeur de concevoir des affichages non pas Oled, mais microLED.

Cette technologie d’affichage repose sur un principe semblable à l’Oled dans le sens où chaque pixel est autoémissif et va donc générer non seulement ses propres couleurs, mais également sa propre luminosité. De quoi permettre un contraste infini. Néanmoins, le microLED propose un atout de taille face à l’Oled : les LED en question ne sont pas conçues à base de composants organiques. Dès lors, les écrans microLED peuvent monter à une luminosité bien plus élevée que l’Oled, sans risque de marque à cause de la surchauffe.

Actuellement, les écrans d’Apple Watch proposent une luminosité maximale de 2000 cd/m² — dans le cas de l’Apple Watch 9 et de l’Apple Watch Ultra — ou de 3000 cd/m² — dans le cas de l’Apple Watch Ultra 2. Avec un affichage microLED, le constructeur pourrait proposer une luminosité bien supérieure encore, pour une lisibilité parfaite, même en plein jour malgré les reflets du soleil.

Selon les informations publiées par Mark Gurman en août 2023, Apple aurait d’ailleurs prévu d’inaugurer cette technologie d’affichage avec son Apple Watch X. Le journaliste cite ainsi « un affichage microLED qui surpasse les couleurs et la clarté des écrans Oled actuels ».

Néanmoins, d’autres informations suggèrent qu’Apple aurait du mal à développer cette technologie de manière rentable. En cause notamment, le taux élevé de dalles défectueuses, et donc un rendement trop faible selon les informations du site coréen The Elec. Selon l’analyste Ross Young, spécialisé dans les chaînes de production d’affichage, Apple ne parviendrait pas à lancer une production suffisamment efficace d’ici le début de l’année 2025. Pour l’analyste Ming-Chi Kuo, cette technologie ne serait finalement prête que pour le modèle de 2025 au plus tôt, et donc pour l’Apple Watch Series 11 — voire la Series 12 — et non pas l’Apple Watch X.

Un nouveau design pour l’Apple Watch X

Depuis la première Apple Watch, présentée en septembre 2014 et sortie en avril 2015, les montres du constructeur n’ont que très peu changé d’aspect.

Les montres ont toujours embarqué un écran carré avec des bordures tout en rondeur. On notera cependant que l’Apple Series 8 a été la première à proposer un écran un peu plus bord à bord. De son côté, l’Apple Watch Series 4 était la première présenter un design avec une couronne rotative un peu plus intégrée dans le boîtier, tout en mettant l’accent sur la santé.

Apple a toutefois quelque peu innové avec sa gamme Ultra. L’Apple Watch Ultra a permis au constructeur de s’essayer à l’intégration d’un deuxième bouton et d’une structure un peu plus massive et anguleuse.

Pour l’Apple Watch X, il semble cependant que le constructeur soit prêt à aller encore plus loin. Selon les informations de Mark Gurman, la montre profiterait d’un « boîtier plus fin » et le fabricant aurait « exploré un changement d’attache pour les bracelets ».

Il faut dire que, depuis la première Apple Watch en 2014, Apple a toujours fait en sorte que ses bracelets soient compatibles avec toutes les Apple Watch. Néanmoins, ce système aurait quelques défauts, parmi lesquels la place occupée par le système d’attache, au sein même du boîtier : « le système occupe une place considérable qui serait mieux remplie par une batterie plus grosse ou d’autres composants ».

Concrètement, le système de bracelet de l’Apple Watch X pourrait reposer sur une attache magnétique.

Un design déjà aperçu par le passé ?

Par ailleurs, si Apple n’a que très peu innové en termes de design de son Apple Watch depuis la première génération, cela ne signifie pas pour autant que la marque se repose sur ses lauriers.

Tout au long de l’année 2021, des images présentées comme des « rendus 3D de l’Apple Watch Series 7 » ont émaillé la toile. Surtout, ces informations ne venaient pas de n’importe quelles sources. Si le leaker Jon Prosser est le premier à avoir publié des visuels, ces informations ont rapidement été corroborées par Mark Gurman, puis par l’analyste Ming-Chi Kuo. Le journaliste américain affirmait alors que l’Apple Watch Series 7 aurait droit à « un peu de redesign avec un écran plus plat et une technologie d’affichage mise à jour », tandis que l’analyste chinois misait sur un « changement significatif de format ».

Néanmoins, le 14 septembre 2021, au moment de l’annonce de l’Apple Watch Series 7 : patatras. La montre ressemblait comme deux gouttes d’eau à une Series 6 avec de plus fines bordures. Pas d’écran plat, pas plus que de bordures plates, à la manière des produits Apple. Comme on a pu l’écrire, cela ne signifie pas pour autant que ces informations étaient fausses — il est peu probable que tous aient eu une information erronée en même temps.

Il se pourrait, plus simplement, que les fuites ne concernaient pas l’Apple Watch Series 7, mais une montre ultérieure… et pourquoi pas une montre venant célébrer les 10 ans de la gamme, comme l’Apple Watch Series X.

Il convient de souligner qu’aucun leaker ne va jusqu’à dire que l’Apple Watch X reprendra le design abandonné de l’Apple Watch Series 7, mais cela n’aurait rien d’étonnant.

De nouvelles mesures de santé sur l’Apple Watch X

Depuis plusieurs années, Apple travaille à améliorer les données de santé recueillies par ses Apple Watch. L’Apple Watch Series 4, en 2018, avait marqué un gros pas en avant dans les données proposées avec l’arrivée, en plus de la fréquence cardiaque, de la saturation en oxygène dans le sang (SpO2) et de l’électrocardiogramme (ECG).

Seulement, depuis cinq ans, le constructeur américain n’a que très peu innové, se contentant de la mesure de température cutanée pour son Apple Watch Series 8.

On sait cependant qu’Apple travaille d’arrache-pied à d’autres mesures de santé parmi lesquelles le taux de glycémie dans le sang, particulièrement utile pour les personnes diabétiques, ou la pression sanguine. Si le constructeur ne semble pas encore parvenu à analyser la glycémie des utilisateurs, il compterait bien proposer une « technologie de suivi de la pression sanguine » sur son Apple Watch X, comme l’indique Mark Gurman.

À l’heure actuelle, quelques montres proposent déjà un suivi de ce type. C’est notamment le cas de la Huawei Watch D et de la Xiaomi Watch H1, dont les bracelets peuvent gonfler, mais également des montres Samsung… à condition d’avoir calibré la montre avec un tensiomètre au préalable. Pour l’heure, on ignore encore de quelle manière l’Apple Watch X pourrait prendre la tension de l’utilisateur.

Pour rappel, la mesure de la tension artérielle, ou de la pression sanguine, va permettre de prévenir les cas d’hypertension artérielle, c’est-à-dire un débit sanguin qui va exercer une pression trop forte sur les parois des artères avec une valeur dépassant 140/90 (mmHg).

Prix et disponibilité de l’Apple Watch X

Tous les ans, c’est dans le courant du mois de septembre qu’Apple présente ses nouvelles montres connectées, en même temps que les nouveaux iPhone.

Si l’on tient compte du calendrier des années précédentes, on peut ainsi miser sur une présentation de l’Apple Watch X durant la première quinzaine de septembre 2024 :

Apple Watch Series 9 : 12 septembre 2023

Apple Watch Series 8 : 7 septembre 2022

Apple Watch Series 7 : 14 septembre 2021

Apple Watch Series 6 : 15 septembre 2020

Cela ne signifie pas pour autant que la montre sera lancée nécessairement dans les semaines qui suivent. Selon les informations de Ming-Chi Kuo, l’Apple Watch X pourrait n’être proposée à la vente qu’à compter de l’année 2025, soit quelques mois plus tard après sa présentation. En cause, l’écran microLED qu’Apple chercherait à développer pour sa montre connectée et dont la conception aurait pris du retard.

Quant au prix, reste à voir quelle sera la stratégie adoptée par Apple. Rappelons que le constructeur avait lancé son iPhone X en parallèle des iPhone 8 et 8 Plus et qu’il était logiquement proposé à un prix bien plus élevé que ses deux cousins. Pour l’Apple Watch X, il devrait s’agir du seul modèle de la gamme classique de montres Apple l’an prochain. Néanmoins, Apple pourrait faire passer la pilule d’un prix plus élevé que les Series 8 ou 9 en annonçant la montre de pair avec une nouvelle Apple Watch SE 2024.

Dès lors, on peut sans peine imaginer une annonce à un prix dépassant allégrement les 600 euros et avoisinant les tarifs de l’Apple Watch Ultra 2, à 900 euros. Il s’agit néanmoins pour l’heure de pure spéculation.