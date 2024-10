Test de la Huawei Watch D2 : la meilleure montre connectée pour sur le suivi de santé

Nous avons testé la montre connectée Huawei Watch D2. Voici ce que nous avons pensé de ce modèle qui intègre un vrai tensiomètre au poignet.

Huawei Watch D2 // Source : © FLORENT LANNE pour Frandroid

Huawei commercialise la nouvelle gĂ©nĂ©ration de sa montre connectĂ©e tensiomètre. Plus compacte et bĂ©nĂ©ficiant d’un design un peu plus polyvalent, cette montre se prĂ©sente comme le compagnon de santĂ© du quotidien. Voici notre test complet de cette nouvelle montre connectĂ©e signĂ©e Huawei.

Fiche technique

Modèle Huawei Watch D2 Dimensions 48 mm x 38 mm x 13,3 mm DĂ©finition de l’Ă©cran 408 x 480 pixels Dalle AMOLED Poids 41 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui AccĂ©lĂ©romètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Indice de protection IP68, 5ATM Fiche produit

La montre de ce test nous a été fournie par le constructeur.

Design polyvalent, mais plutĂ´t imposant

La Huawei Watch D2 est une montre imposante. Bien que ses dimensions aient Ă©tĂ© largement revues Ă la baisse par rapport Ă la Huawei Watch D de première gĂ©nĂ©ration, sa taille est l’un des premiers facteurs qui interpellent.

Huawei Watch D2 vue de face // Source : © FLORENT LANNE pour Frandroid

Si le boitier est gĂ©nĂ©reux avec des dimensions de 48 Ă— 38 Ă— 13,3 mm, c’est par ailleurs le bracelet qui renforce notre impression. Nous reviendrons plus tard sur ce bracelet très spĂ©cial, qui fait toute l’originalitĂ© de cette Watch D2. Pour sa part, le boitier ne pèse que 40 g, un score qui s’inscrit dans la moyenne des montres connectĂ©es prĂ©sentes sur le marchĂ©.

Pour autant, la Huawei Watch D2 peut thĂ©oriquement s’adapter Ă tous types de poignets grâce Ă ses deux bracelets fournis en taille M et L. Cette montre connectĂ©e pourra ĂŞtre portĂ©e sur les poignets de 130 Ă 210 mm de circonfĂ©rence. Pour nous, les dimensions du boitier en font un objet un peu trop gros pour un poignet peu Ă©pais. Tous les goĂ»ts se trouvent nĂ©anmoins dans la nature.

Sur la tranche latĂ©rale extĂ©rieure sont positionnĂ©s une couronne numĂ©rique et un bouton-poussoir allongĂ©. Un haut-parleur et un microphone Ă©quipent d’ailleurs cette Huawei Watch D2.

RĂ©sistante Ă la poussière et aux projections d’eau (norme IP68), cette montre n’est pas conçue pour la natation et ne devra pas ĂŞtre portĂ©e sous la douche en raison de sa plage de tempĂ©rature de fonctionnement : 5 ° c Ă 40 ° c.

Bracelet de la Huawei Watch D2 // Source : © FLORENT LANNE pour Frandroid

Outre le point de l’Ă©tanchĂ©itĂ© et de ses dimensions, la Watch D2 profite d’un lifting bĂ©nĂ©fique sur le plan design, comparĂ©e Ă sa prĂ©cĂ©dente gĂ©nĂ©ration. Son bracelet lui confère dĂ©sormais un look bien plus « passe-partout » qui lui donne un aspect bien moins « mĂ©dical ». Les finitions du boitier ne font pas bas de gamme et l’ensemble semble assez solide.

Le bracelet existe en deux coloris : noir et blanc. En revanche, compte tenu de ses caractéristiques, aucun bracelet de marque tierce compatible avec cette Watch D2 ne devrait voir le jour. Nous y reviendrons plus tard dans ce test.

Grand écran très lumineux et mode always-on réussi

L’Ă©cran de la Huawei Watch D2 prend un format allongĂ© et rectangulaire. Elle se dote d’une dalle AMOLED de 1,82  » qui affiche une dĂ©finition de 408 Ă— 408 pixels et une densitĂ© de 347 ppp (pixels par pouce). Au sujet de ce dernier score, il dĂ©passe largement celui de l’Apple Watch Series 10 (326 ppp), ou de la Samsung Galaxy Watch Ultra (330 ppp).

L’Ă©cran lumineux de la Huawei Watch D2 // Source : © FLORENT LANNE pour Frandroid

DotĂ© d’une luminositĂ© maximale de 1500 cd/m², l’Ă©cran de la Huawei Watch D2 est capable d’ĂŞtre lu en toutes circonstances, mĂŞme en plein soleil. Il est d’ailleurs Ă©quipĂ© d’un capteur de luminositĂ©, permettant de s’autoajuster en fonction du niveau de lumière ambiant ; une fonctionnalitĂ© très utile autant pour Ă©conomiser de la batterie que pour Ă©viter d’ĂŞtre Ă©bloui dans l’obscuritĂ©. NĂ©anmoins, on note Ă ce sujet que la luminositĂ© minimale — y compris en mode nuit — est un poil trop Ă©levĂ©e et peut gĂŞner les dormeurs au sommeil très lĂ©ger. Dommage.

Un mode always-on est bien présent sur cette montre. Si cet écran de veille présente un affichage légèrement plus minimaliste, il se veut surtout très lumineux, comparé à la plupart des modèles de montres connectées.

Six cadrans virtuels sont livrĂ©s sur cette montre par dĂ©faut. De nombreux designs supplĂ©mentaires sont disponibles en tĂ©lĂ©chargement sur l’application compagnon Huawei SantĂ©. NĂ©anmoins, peu d’entre eux disposent de la caractĂ©ristique de gratuitĂ©.

Navigation intuitive et applications tierces… triées sur le volet

La Huawei Watch D2 repose sur le système d’exploitation propriĂ©taire HarmonyOS 5. La navigation sur cette montre connectĂ©e est assez intuitive :

Glisser de haut en bas : affiche le volet des paramètres rapides ;

Glisser de bas en haut : affiche le panneau des notifications ;

Glissement latéral : fais défiler les widgets ;

Appui court sur la couronne numĂ©rique : ouvre le lanceur d’applications. Faire tourner cette couronne dans le lanceur d’apps a pour effet de zoomer sur l’Ă©cran et montre le nom des applications en plus de l’icĂ´ne ;

Appui long sur la couronne numĂ©rique : ouvre les paramètres systèmes tels qu’Ă©teindre ou redĂ©marrer la montre ;

Appui court sur le bouton latéral : lance la mesure de la tension artérielle ;

Appui long sur le bouton latĂ©ral : lance l’assistant vocal (disponible uniquement pour les possesseurs d’un smartphone sous EMUI 10.1 ou ultĂ©rieur).

Huawei a jugĂ© bon de suivre la tendance et d’installer un assistant vocal dopĂ© Ă l’intelligence artificielle sur sa montre. Si l’idĂ©e est gĂ©nĂ©reuse, on regrette que cet assistant ne soit accessible que pour les possesseurs d’un smartphone Huawei. Dommage.

De façon native, la Huawei Watch D2 intègre d’ores et dĂ©jĂ bon nombre d’applications. Parmi elles, beaucoup sont relatives Ă la santĂ© : mesure de la frĂ©quence cardiaque ou du taux de saturation d’oxygène dans le sang en temps rĂ©el, mesure de la tension artĂ©rielle, exercices respiratoires, etc. On trouve Ă©galement un minuteur, un accès Ă l’agenda ou encore une application de navigation — Petal Maps — en guise d’alternative Ă Google Maps.

Pour fonctionner, il est requis d’installer l’application compagnon sur le smartphone. Huawei SantĂ© permet de suivre l’historique de toutes les mesures enregistrĂ©es par la montre, mais Ă©galement de la jumeler au smartphone.

Quelques applications tierces pourront par ailleurs ĂŞtre installĂ©es sur la Huawei Watch D2 grâce au store d’applications du constructeur : AppGallery. La liste se montre nĂ©anmoins très rĂ©duite avec finalement assez peu d’intĂ©rĂŞt en tant que tel. Seulement une quinzaine d’apps tierces sont disponibles Ă ce jour pour ce modèle de montre connectĂ©e.

Huawei mise tout sur la santé, sans oublier le suivi du sport

La montre connectĂ©e D2 de Huawei met l’accent sur la santĂ©. On y retrouve notamment un capteur ECG, un capteur optique de mesure de frĂ©quence cardiaque, un capteur de tempĂ©rature cutanĂ©e… ainsi qu’un système ingĂ©nieux pour mesurer la tension artĂ©rielle.

La mesure de la tension sur la Huawei Watch D2

C’est ici toute l’originalitĂ© de cette montre connectĂ©e : elle intègre un vĂ©ritable tensiomètre au poignet, qui ne fonctionne pas par l’unique recourt Ă un capteur optique comme le font toutes les autres montres connectĂ©es du marchĂ©. Huawei a conçu le bracelet de la D2 avec un airbag capable de resserrer le bracelet automatiquement afin de mesurer la tension artĂ©rielle… comme chez le mĂ©decin !

Mesure de la tension artérielle sur la Huawei Watch D2 // Source : © FLORENT LANNE pour Frandroid

Pour cette raison, il est important d’ajuster le bracelet Ă la taille de son poignet en suivant la notice. La montre est livrĂ©e avec un ruban graduĂ© permettant de dĂ©finir sur quel cran il sera nĂ©cessaire de refermer le bracelet. Pour cela, les crans sont numĂ©rotĂ©s sur la face intĂ©rieure de celui-ci.

Lorsqu’on lance une mesure de la tension artĂ©rielle, la montre nous indique comment positionner notre bras. Le bracelet serre assez fort, de quoi ressentir de petits picotements dans les doigts, malgrĂ© un rĂ©glage sur le bon cran. Outre ce point, la tension mesurĂ©e semble juste, puisqu’elle coĂŻncide avec celle de mon tensiomètre de rĂ©fĂ©rence, un appareil de marque Braun.

La précision du GPS de la Huawei Watch D2

Nous avons voulu vérifier la précision de la puce GPS dont est dotée la Huawei Watch D2. Pour cela, nous avons comparé un tracé GPS enregistré depuis la montre à une trace récupérée sur un smartphone Google Pixel 7.

GPS de la Huawei Watch D2 GPS du Google Pixel 7

Comme le montrent les images ci-dessus, si la montre connectĂ©e d’Huawei suit correctement la trajectoire, il n’en reste que le positionnement n’est pas des plus prĂ©cis. Un Ă©cart de l’ordre de quelques mètres est visible et insinue que le parcours effectuĂ© traverserait de nombreuses propriĂ©tĂ©s privĂ©es.

La précision de la fréquence cardiaque de la Huawei Watch D2

Nous avons voulu vérifier la précision de la mesure de la fréquence cardiaque de la montre connectée Huawei Watch D2. Pour cela, nous avons comparé les données issues de la montre à celles enregistrées par une ceinture cardiofréquencemètre de contact, une Garmin HRM Pro Plus. Les données proviennent évidemment du même entraînement sportif.

Avec un Ă©cart de seulement 0,33 % entre les deux sources de donnĂ©es cardios, la Huawei Watch D2 s’en sort très correctement Ă la tâche de la mesure de la frĂ©quence cardiaque. On observe cependant quelques incohĂ©rences dans le suivi des pointes, ceci s’explique par les paliers d’actualisation du suivi qui ne sont pas immĂ©diats. En d’autres termes, la Huawei D2 ne relève pas la frĂ©quence cardiaque sur un intervalle aussi court que celui de la Garmin HRM Pro Plus.

Les fonctions de sport et santé de la Huawei Watch D2

Au-delĂ de la mesure de la tension artĂ©rielle, qui est la fonctionnalitĂ© qui fait toute l’originalitĂ© de cette montre, la Huawei Watch D2 permet de mesurer la frĂ©quence cardiaque, le taux de SpO2, de suivre le sommeil et d’effectuer un ECG.

Plus que de se cantonner Ă la santĂ© passive, Huawei dĂ©ploie des efforts sur le suivi du sport : des programmes de course Ă pied sont proposĂ©s Ă l’utilisateur, il est Ă©galement possible d’en gĂ©nĂ©rer Ă l’aide de l’intelligence artificielle. Cette fonctionnalitĂ© utilise vos donnĂ©es personnelles dans le but de crĂ©er un entraĂ®nement personnalisĂ© visant Ă la progression.

Au-delĂ de la course Ă pied, 80 sports sont rĂ©pertoriĂ©s sur la montre, permettant Ă tout individu d’y trouver son compte.

Autonomie très correcte

Huawei annonce une autonomie pouvant aller jusqu’Ă 6 jours dans le cadre d’une utilisation typique et non intensive. Le constructeur indique que l’activation de la fonctionnalitĂ© MAPA — qui a pour effet de suivre automatiquement la tension artĂ©rielle sur 24 heures — provoque une baisse considĂ©rable d’autonomie. En cas d’utilisation de cette technologie, la batterie sera Ă recharger immĂ©diatement, soit une dĂ©charge en 24 heures.

Huawei Watch D2 sur son socle de chargement // Source : © FLORENT LANNE pour Frandroid

Nous avons souhaitĂ© vĂ©rifier l’autonomie en utilisation rĂ©elle. Voici les paramètres appliquĂ©s durant notre test :

Port de la montre 24 heures sur 24 ;

Activation du mode always-on ;

Luminosité automatique ;

Deux entraînements sportifs de chacun 40 minutes.

En ces conditions, la montre connectée Huawei Watch D2 est passée de 100 % à 0 % en 4 jours.

Appel et communication

La Huawei Watch D2 est Ă©quipĂ©e d’un haut-parleur et d’un microphone. En ce sens, il est possible de rĂ©pondre Ă des appels (et d’en passer) directement au poignet. En revanche, l’absence d’un emplacement eSIM conditionne l’utilisateur Ă disposer de son smartphone Ă portĂ©e de Bluetooth. Ă€ ce sujet, il s’agit prĂ©cisĂ©ment du Bluetooth 5.2 sur cette montre.

Dans le registre des appels, notons que le volume de sortie est très généreux, garantissant de pouvoir communiquer dans tous les environnements, même les lieux bruyants.

La Huawei Watch D2 est Ă©quipĂ©e d’une puce GPS ce qui lui permet de s’affranchir du smartphone sur ce point. Ceci permet une belle Ă©conomie de batterie sur le tĂ©lĂ©phone, un point non nĂ©gligeable pour l’utilisateur.

La Huawei Watch D2 est d’ores et dĂ©jĂ commercialisĂ©e et se trouve Ă partir de 399,99 euros en France.