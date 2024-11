Les 3 montres connectées que nous vous recommandons en novembre 2024

Le top des montres connectées du mois coïncide avec l’arrivée imminente du Black Friday. Avant de faire un éventuel achat, voici les 3 montres connectées testées par notre rédaction que nous avons retenues.

Le mois de novembre est celui du coup d’envoi des promotions jusqu’aux fêtes de fin d’année. Parmi les produits favoris du Black Friday et de Noël, les smartwatches ont une place de choix. Les meilleures montres du marché font en effet l’objet de remises attractives.

Voici les trois références que nous avons testées le mois dernier et qui méritent toute votre attention.

Garmin Fenix 8 La meilleure montre connectée pour le sport

Les montres connectées Garmin sont souvent citées en référence pour bon nombre d’usagers. Avec cette Garmin Fenix 8, le constructeur renouvelle sa figure de proue avec une montre complète malgré un prix très élevé. Celle-ci se dote désormais d’un écran Oled pour un affichage lumineux avec une belle richesse de couleurs. Comme toujours chez Garmin, le suivi logiciel est irréprochable, surtout si vous êtes un féru de sport. Elle offre différents scores d’entraînement ainsi que de nombreux capteurs pour les indicateurs de santé. Le seul véritable hic se pose autour de son prix, puisque celui-ci débute à partir de 999 euros.

La Garmin Fenix 8 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Apple Watch Series 10 La nouvelle version de l’Apple Watch

Tous les ans, le catalogue des Apple Watch est renouvelé avec une nouvelle itération. Cette année, c’est l’Apple Watch Series 10 qui trône au sommet des montres Apple. Pour ce faire, la marque procède à de menues retouches sur bien des aspects. La qualité d’affichage proposée est d’excellente facture, aussi bien sur le plan de la luminosité, que du rafraîchissement. WatchOS 11 propose aussi des ajouts bienvenus et de nouvelles fonctions de sport. Toutefois, la montre connectée Apple reste au final plutôt chiche en évolution. On apprécie tout de même l’autonomie en progression, ainsi qu’une charge plus rapide. En prix de départ, la Series 10 débute à 449 euros.

L’Apple Watch Series 10 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Huawei Watch D2 Pour le bon suivi de santé

Parmi les meilleures montres connectées pour le sport, Huawei propose des références tout à fait pertinentes. La Huawei Watch D2 est pensée en ce sens avec un suivi de santé très complet. Parmi les différents capteurs en place, la mesure de la tension artérielle offre des données plutôt précises. Avec le monitoring de la fréquence cardiaque, cette Huawei Watch est un compagnon plutôt fiable pour les sportifs. La navigation est aussi très intuitive au fil des menus. Enfin, l’affichage est bon, grâce à un haut niveau de luminosité qui permet de consulter l’écran n’importe où, même au soleil. Son prix est quant à lui de 399 euros.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.