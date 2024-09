Apple s’attaque à l’apnée du sommeil : ce qu’il faut savoir sur la nouvelle fonction de l’Apple Watch

L’apnée du sommeil, ce trouble méconnu qui affecte des millions de personnes, pourrait bientôt être détectée directement depuis votre poignet. C’est en tout cas la promesse d’Apple avec sa nouvelle fonction pour l’Apple Watch.

Lors de sa keynote, Apple a annoncénouvelle fonction pour ses montres connectées : la détection de l’apnée du sommeil.

Mais de quoi s’agit-il exactement ? L’apnée du sommeil est un trouble caractérisé par des pauses répétées de la respiration pendant le sommeil. Ce problème, qui affecte des millions de personnes dans le monde, peut avoir des conséquences sérieuses sur la santé s’il n’est pas traité.

Apple promet d’analyser le sommeil sur plusieurs nuits pour obtenir une détection précise. C’est une approche intelligente, car l’apnée du sommeil peut varier d’une nuit à l’autre. Cependant, il faut noter que la montre surveille vos troubles du sommeil tous les 30 jours. C’est un délai assez long pour savoir si vous souffrez d’apnée du sommeil, même si, comme le fait remarquer Apple, ce n’est pas si long si vous avez passé toute votre vie sans être diagnostiqué.

Pas si simple à détecter

Détecter une véritable maladie n’est pas une mince affaire, surtout pour un appareil porté au poignet. C’est pourquoi Apple utilise prudemment le terme « possible » lorsqu’il s’agit de diagnostiquer l’apnée du sommeil. Cette prudence est justifiée, car un diagnostic médical fiable nécessite généralement des équipements plus sophistiqués et l’expertise d’un professionnel de santé.

Il est intéressant de noter que d’autres fabricants comme Withings, Huawei ou Samsung proposent déjà des fonctionnalités similaires. D’ailleurs, la nouvelle série Galaxy Watch 7 de Samsung et la Galaxy Watch Ultra ont récemment été lancées avec des fonctionnalités de suivi de l’apnée du sommeil. Apple n’est donc pas pionnier dans ce domaine, mais plutôt un acteur qui rejoint une tendance existante.

Un point important à souligner est que la fonctionnalité d’Apple n’a pas encore été approuvée par la FDA (Food and Drug Administration) aux États-Unis.

L’entreprise s’attend à obtenir cette autorisation prochainement, ainsi que celle d’autres pays, pour une disponibilité dans plus de 150 pays, y compris en Europe. Cette attente d’approbation réglementaire montre bien la complexité de proposer des fonctionnalités de santé sur des appareils grand public.

Fait rare chez Apple, cette nouvelle fonctionnalité sera disponible non seulement sur les derniers modèles, dont l’Apple Series 10, mais aussi sur des versions plus anciennes comme la Series 9 et l’Ultra 2.