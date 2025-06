Notées 8/10 minimum, ces montres connectées de marque sont à prix cassé sur AliExpress

La qualité a un coût, sauf si vous passez par AliExpress. Pendant quelques jours seulement, les dernières montres connectées d’Apple, Samsung, Huawei et Xiaomi sont à prix déstockés.

L’Apple Watch Series 10 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Toutes les montres connectées ne se valent pas. Que vous soyez déçu par votre tocante actuelle ou simplement en attente de la bonne offre pour vous équiper, AliExpress propose les meilleures références du moment à prix léger.

Voici notre sélection des meilleures offres à saisir jusqu’au 25 juin à 23h59 :

Samsung Galaxy Watch 6 Classic : suivre sa santé et ses performances sportives avec style

Lancée par Samsung en 2023, la Galaxy Watch 6 Classic demeure une référence sur le marché des montres connectées. Noté 8/10 par Frandroid à sa sortie, ce modèle haut de gamme allie classe et performance.

Fine et légère avec ses 10,9 mm d’épaisseur et son poids plume de 52 g, la Galaxy Watch 6 Classic sait se faire discrète au poignet. Personnalisable, elle peut chaque jour revêtir un bracelet différent pour coller au mieux à vos activités. Cuir, nylon tressé, métal, silicone, noir, blanc ou encore fluo, le choix des matières et des couleurs est vaste.

La Samsung Galaxy Watch 6 Classic // Source : Brice Zerouk – Frandroid

Si ce modèle se distingue par son raffinement, il est aussi salué pour la précision de ses capteurs et pour l’étendue de ses fonctionnalités de suivi de la santé. Fréquence cardiaque, SpO2 (taux d’oxygénation du sang), température, ECG, tension, ou encore analyse avancée du sommeil, rien ne manque à l’appel. Les sportifs sont également bien servis, la Galaxy Watch 6 Classic étant étanche jusqu’à 50 mètres et supportant 90 activités physiques.

À l’occasion des promos d’été d’AliExpress, cette montre connectée devient plus abordable que jamais et s’affiche à seulement 140,56 euros au lieu de 320 euros avec le code SSFR20.

Apple Watch Series 10 : la dernière-née de la marque à la pomme est déjà à prix cassé

Si vous êtes propriétaire d’un iPhone, AliExpress propose la toute dernière Apple Watch Series 10 à seulement 350,81 euros au lieu de 449 euros avec le code SSFR50. Voilà une bonne opportunité de s’offrir un modèle iconique à prix contenu.

L’Apple Watch Series 10 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Également notée 8/10 par Frandroid, l’Apple Watch Series 10 embarque l’un des suivis de la santé les plus aboutis du marché. En plus de détecter d’éventuelles fibrillations cardiaques, cette montre connectée vous alerte en cas d’apnée du sommeil et vous permet de réaliser un ECG en un clin d’œil.

L’Apple Watch Series 10 agit aussi comme un véritable coach à votre poignet. La montre connectée indique s’il est opportun de vous entraîner ou s’il est préférable de vous reposer et elle vous suit dans chacune de vos activités. Que vous soyez branché fitness, course à pied, cyclisme ou même plongée sous-marine, l’Apple Watch Series 10 a certainement un mode spécifique adapté à votre pratique.

Redmi Watch 5 : l’un des meilleurs rapports équipement-prix de 2025

Impossible d’évoquer les meilleurs bons plans de ces promos d’été AliExpress sans mentionner la Redmi Watch 5. Ne vous fiez pas à son prix plancher de 67,80 euros (avec le code SSFR10) car cette tocante est débordante de surprises.

La Xiaomi Redmi Watch 5 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Lancée en janvier dernier à tout juste 119,99 euros, la Redmi Watch 5 est l’une des plus avancées de sa catégorie. Xiaomi l’a en effet dotée d’un capteur de fréquence cardiaque haute précision, d’un système de localisation GNSS à 5 systèmes et d’un lumineux écran AMOLED de 2,07 pouces.

Il faut généralement se tourner vers des modèles à plus de 300 euros pour obtenir un tel niveau d’équipement. Et ses qualités ne se limitent pas à la performance de ses capteurs et à la panoplie de fonctionnalités de suivi embarquées. La Redmi Watch 5 est aussi l’une des plus endurantes du marché avec ses 3 semaines d’autonomie.

Huawei GT 5 Pro : chic et sportive, toujours à prix léger

Dès sa prise en main, la Huawei Watch GT 5 Pro surprend par ses lignes raffinées et ses finitions premium, rappelant les codes de l’horlogerie de luxe. Fine et élégante, cette montre connectée déclinée en 42 et 46 mm n’en demeure pas moins une excellente montre de sport. Il faut dire que sur ce volet, Huawei a mis le paquet.

En plus de vous suivre durant les classiques sessions de running, de vélo, ou encore de natation, la Huawei Watch GT 5 Pro assure un accompagnement de haut vol aux amateurs de golf, de trails et de plongée. À la clé : une cartographie précise de votre parcours, une analyse approfondie de vos constantes, de votre respiration et des conseils avisés pour améliorer vos performances.

La Huawei Watch GT 5 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Même si la Huawei Watch GT 5 Pro est avant tout une montre de sport, la partie santé s’avère des plus complètes. Suivi de la fréquence cardiaque, du SpO2, du sommeil, du niveau de stress, ou encore ECG, tous les indispensables sont au rendez-vous.

En dépit de toutes ces fonctionnalités, la Huawei Watch GT 5 Pro profite d’une autonomie de deux semaines, un atout rare sur le segment haut de gamme.

Pendant encore quelques jours, ce modèle est accessible sur AliExpress au prix plancher de 250,69 euros au lieu de 299 euros avec le code SSFR20.

Amazfit Balance : « endurante, polyvalente et très complète »

Notée 9/10 par Frandroid à sa sortie en 2024, l’Amazfit Balance est une excellente alternative pour les budgets les plus serrés. Exceptionnellement affichée à 125,50 euros au lieu de 169,90 euros en saisissant le code SSFR10 sur AliExpress, cette montre connectée n’a pas à rougir face à ses homologues haut de gamme.

L’Amazfit Balance // Source : Amazfit

L’Amazfit Balance ne se contente pas du minimum et embarque quelques fonctionnalités habituellement réservées aux modèles plus coûteux, comme la mesure de la température corporelle ou de la VO2 Max pour les activités intensives.

Aussi abordable soit-elle, pas question d’obtenir un suivi imprécis. Comme le confirme le test mené par la rédaction l’Amazfit Balance est remarquablement fiable, tant sur le suivi de la santé, des activités sportives que de la localisation GPS.

Dernier plus appréciable : sa large autonomie de 14 jours en utilisation normale.

Encore plus de remises grâce à ces codes promo

Jusqu’au 25 juin à 23h59, AliExpress propose jusqu’à 80 % de remises sur l’ensemble de son rayon tech. Que vous soyez à la recherche d’une tablette, d’un casque audio, d’une trottinette électrique, d’une console de jeu ou encore d’un aspirateur-robot, la plateforme vous permet de vous équiper à moindre coût grâce à cette série de codes promos :

le code promo SSFR02 offre 2 euros de remise dès 15 euros d’achat ;

offre 2 euros de remise dès 15 euros d’achat ; le code promo SSFR04 offre 4 euros de remise dès 29 euros d’achat ;

offre 4 euros de remise dès 29 euros d’achat ; le code promo SSFR10 offre 10 euros de remise dès 69 euros d’achat ;

offre 10 euros de remise dès 69 euros d’achat ; le code promo SSFR20 offre 20 euros de remise dès 139 euros d’achat ;

offre 20 euros de remise dès 139 euros d’achat ; le code promo SSFR40 offre 40 euros de remise dès 279 euros d’achat ;

offre 40 euros de remise dès 279 euros d’achat ; le code promo SSFR50 offre 50 euros de remise dès 349 euros d’achat ;

offre 50 euros de remise dès 349 euros d’achat ; le code promo SSFR60 offre 60 euros de remise dès 439 euros d’achat.

Tous sont à usage unique et non cumulatifs.