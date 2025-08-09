Le top 3 des meilleures montres connectées d’août 2025

Les montres connectées ont une place de choix dans le marché des wearables, dominant les bagues et les bracelets. Voici notre top 3 des meilleures montres testées par Frandroid le mois dernier.

La période de juillet est celle plébiscitée par Samsung pour dévoiler ses nouvelles montres. C’est donc sans surprise que les Galaxy Watch 8 se retrouvent dans cette sélection mensuelle. Est-ce suffisant pour les recommander dans notre guide d’achat des meilleures montres connectées du marché ? Pas sûr. De son côté, Garmin dégaine sa nouvelle itération de smartwatch pour le sport, et c’est un vrai succès.

Garmin Forerunner 970 La meilleure montre connectée pour le sport

La nouvelle montre connectée de sport selon Garmin se révèle être l’une des plus polyvalentes du marché. Lors de son test, la Garmin Forerunner 970 nous a surpris par bien des aspects. D’abord par son design complet avec un verre saphir et une lunette en titane. Elle se dote d’un écran AMOLED de 1,4 pouce et une certification 5 ATM pour aller sous l’eau. L’apport de Garmin Connect en connectivité est indispensable avec quasiment tous les usages que les autres montres Garmin. Le suivi sportif est toujours exemplaire avec de nouveaux scores de performances. Sur le GPS et le capteur cardiaque, la Forerunner 970 figure parmi les meilleures du marché. Pour notre protocole de test, elle a pu tenir 5 jours et six heures, avec beaucoup de capteurs d’activés. Seul hic, son prix, à 749 euros.

Samsung Galaxy Watch 8 Un format innovant

La nouvelle gamme de montres connectées Samsung inaugure un design repensé. La Samsung Galaxy Watch 8 propose en effet un cadran que nous nommerons « carrondi ». Le boîtier en aluminium avec le verre en saphir sont deux matériaux de bonne facture assurant une bonne durabilité. L’écran OLED permet d’atteindre un pic de luminosité impressionnant à 3000 cd/m². WearOS propose de très nombreuses applications compatibles même si la montre n’est toujours pas compatible avec les iPhone. Les fonctions de sport sont assez complètes — à condition d’avoir un smartphone Samsung. La précision GPS et cardiaque sont aussi de bon niveau si vous exportez vos données. De son côté, l’autonomie peine à atteindre les deux jours, ce qui est assez faible. En termes de prix, celle-ci débute à partir de 379 euros.

Samsung Galaxy Watch 8 Classic Une smartwatch élégante et performante

L’autre itération de montres Samsung ajoute un petit twist à l’innovation sur le design. En plus du format arrondi, la Samsung Galaxy Watch 8 Classic signe le retour de la lunette rotative avec l’utilisation d’acier inoxydable pour le boîtier. La reprise de la dalle de la Galaxy Watch 8 confirme les excellentes dispositions de la montre avec un haut pic de luminosité. L’interface est très soignée, même si la smartwatch n’est compatible qu’avec les smartphones Android. Les fonctions de santé y sont aussi très nombreuses sans aller plus loin par rapport à la concurrence. On regrette en revanche que l’autonomie de la montre reste encore et toujours bloquée à deux jours, là où la concurrence s’efforce à proposer plus. La Galaxy Watch Classic se trouve à partir de 529 euros.

