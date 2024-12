Montres connectées : la marque la plus populaire en 2024 n’est probablement pas celle que vous croyez

L’institut IDC a publié les chiffres des montres et bracelets les plus populaires dans le monde au cours des trois premiers trimestres de 2024.

La Huawei Watch Fit 3 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Fin d’année oblige, il est temps de faire le bilan des douze mois qui viennent de s’écouler. C’est justement ce que montre l’institut IDC en publiant, ce mercredi, son classement des marques de montres connectées les plus populaires en 2024.

Plus précisément, puisque le 31 décembre n’est pas encore arrivé, IDC se contente pour l’heure de faire le point sur les ventes du 1er au 3e trimestre 2024, soit jusqu’à fin septembre.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les constructeurs chinois sont à la fête.

En effet, d’après les données de l’institut IDC, c’est Huawei qui a dominé le classement durant la période analysée, avec rien de moins que 23,6 millions de montres et bracelets connectés vendus dans le monde.

Une hausse de 44,3 % qui permet au constructeur chinois de représenter 16,9 % de parts de marché en volume, devant Apple.

Traditionnellement leader des montres connectées dans le monde, la firme américaine n’a en effet vendu que 22,5 millions d’Apple Watch sur les trois premiers mois de 2024, pour 16,2 % de parts de marché en volume. C’est une baisse de 12,8 % par rapport aux 25,8 millions de modèles vendus l’an dernier. Rappelons néanmoins que le prix plus élevé des Apple Watch permet généralement à Apple de mieux s’en tirer et de représenter une part bien plus importante de parts de marché en valeur.

Xiaomi devant Samsung et BBK

À la troisième position, c’est Xiaomi qui boucle le podium, avec 20,5 millions de modèles de montres et bracelets vendus en 2024. Il faut dire que le constructeur a multiplié les références, aussi bien pour ses bracelets connectés que ses montres, notamment pour la gamme Redmi.

Finalement, Samsung n’arrive qu’en quatrième position, avec 11,5 % de parts de marché, tout juste devant les marques du groupe BBK Electronics à 7,8 %. Une bonne position pour Oppo, OnePlus, Realme et Vivo, rendu sans doute possible en partie par le succès de la OnePlus Watch 2.

Le succès des marques chinoises s’explique en grande partie par la très forte croissance du marché des montres et bracelets connectés en Chine. Selon IDC, le marché chinois a en effet connu une augmentation en volume de l’ordre de 20 % quand, dans le monde entier, les ventes de montres et bracelets connectés ont baissé de 1 %.