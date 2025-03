Apple chute, Huawei et Xiaomi décollent… le marché des montres connectées change de visage

Les ventes de smartwatches ont baissé de 7 % en 2024, une première depuis dix ans. Apple trinque, mais d’autres marques s’envolent.

2024 a marqué un tournant dans l’univers des montres connectées. Pour la première fois depuis le lancement de l’Apple Watch en 2014, les ventes mondiales ont reculé de 7 % par rapport à 2023, selon les chiffres de Counterpoint Research.

Commençons par le grand nom : Apple. La marque à la pomme, qui domine encore le secteur malgré tout, a vu ses ventes d’Apple Watch chuter de 19 % en un an. En clair, Cupertino a expédié 19 % de montres en moins à ses clients.

Alors, pourquoi ce coup de mou ? On pourrait pointer du doigt l’absence de l’Apple Watch Ultra 3, très attendue mais jamais arrivée. Ou encore le fait que la Series 10, sortie pour les dix ans de la montre, ressemble beaucoup à la Series 9 de l’année précédente. Même si elle reste la référence absolue, elle n’a pas fait sauter les foules au plafond.

Pourquoi Apple patine ?

Un autre souci a pesé sur Apple en début d’année : une bataille juridique avec Masimo autour du capteur d’oxygène sanguin. Pendant un moment, les ventes des Series 9 et Ultra 2 ont même été interdites aux États-Unis. Résultat ? Un démarrage poussif en 2024. Ajoutez à ça une intégration encore timide de l’Apple Intelligence dans ses montres. En gros, rien de révolutionnaire n’est venu secouer la gamme cette année.

Mais tout n’est pas perdu pour Apple. Des rumeurs circulent sur une future Apple Watch Ultra 3 avec un écran plus grand, une batterie qui tient mieux la route et même des alertes pour l’hypertension. Sans oublier une possible Apple Watch SE 3 à un prix plus doux.

Les outsiders qui cartonnent

Pendant qu’Apple rame, d’autres marques ont saisi leur chance. Samsung, par exemple, a grignoté 3 % de croissance avec ses Galaxy Watch. Pas mal, mais ce sont les chinois Huawei et Xiaomi qui progressent le plus.

Huawei a boosté ses ventes de 35 %, et Xiaomi a carrément explosé les compteurs avec une hausse de 135 %.

Marques Parts de marché en 2023 Parts de marché en 2024 Différences Apple 25% 23% -19% Samsung 8% 9% +3% Huawei 9% 13% +35% Xiaomi 3% 8% +135% Imoo 5% 6% +22% Autres 50% 42% -22%

Ces deux marques misent sur des modèles abordables qui séduisent surtout en Asie. Chez Xiaomi, la série Redmi, qui démarre à environ 50 dollars, et la gamme S1, un peu plus haut de gamme, ont fait un tabac.

Ces marques ciblent des marchés où Apple est moins présent, comme l’Asie ou certains pays émergents. Pendant ce temps, aux États-Unis, elles restent discrètes, mais ça ne les empêche pas de faire des étincelles ailleurs. Résultat : leur part de marché grimpe, passant de 3 % à 8 % pour Xiaomi et de 9 % à 13 % pour Huawei en un an.