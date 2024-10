Apple a gagné son procès autour de l’Apple Watch et a obtenu… 250 dollars

Dans le conflit judiciaire qui l’oppose à Masimo, Apple a finalement obtenu gain de cause en justice. La firme a ainsi reçu la somme de 250 dollars en guise de dommages et intérêts.

Le cardiofréquencemètre de l’Apple Watch Series 10 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Depuis un an, la guerre judiciaire est déclarée entre Apple et Masimo autour des mesures de santé des Apple Watch. Fin 2023, Apple était en effet condamné à ne plus pouvoir proposer de mesure de la SpO2 sur ses Apple Watch vendues aux États-Unis en raison du brevet obtenu par Masimo sur cette mesure de santé.

Qu’à cela ne tienne, la firme de Cupertino a réagi en attaquant à son tour Masimo en justice, cette fois autour de deux montres connectées vendues par le géant américain de l’industrie médicale, les Masimo W1 et Masimo Freedom.

Apple accusait ainsi Masimo de copier le design de ses propres montres connectées, les Apple Watch.

La Masimo W1 // Source : Masimo La Masimo Freedom // Source : Masimo

Dans un arrêt rendu le 25 octobre, la Cour fédérale du Delaware admet que les deux montres de Masimo ont en effet copié les modèles d’Apple, avec un design particulièrement proche.

Le jury populaire a alors admis la condamnation de Masimo à verser des dommages et intérêts à Apple, pour un montant de 250 dollars.

Un verdict qui convient à chacun

Comme le rapporte l’agence Bloomberg, le but de l’opération pour Apple n’était pas tant de gagner de l’argent, mais surtout de faire valoir ses droits. Il faut dire que les Masimo W1 et Masimo Freedom ne sont actuellement plus en vente et ont depuis été renouvelées, avec des design différents.

Plus étonnant, si Apple peut se réjouir d’avoir gagné son procès, Masimo accueille la décision également comme une victoire : « Apple a surtout cherché à obtenir une injonction contre les produits actuels de Masimo et le verdict du jury est une victoire sur ce point précis ».

Rappelons que plusieurs affaires judiciaires opposent Masimo et Apple. La firme de Cupertino a en effet interjeté appel de la décision visant à interdire la mesure de SpO2 sur les Apple Watch vendues aux États-Unis. De son côté, Masimo s’est trouvé un allié de poids ces dernières semaines en concluant un accord stratégique avec Google afin de concevoir des montres Wear OS de références pour des constructeurs tiers.