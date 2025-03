Pour la première fois depuis l’éclosion du marché, les montres connectées ont accusé une baisse de leur volume d’expédition en 2024. Un ralentissement qui s’explique par un certain tassement technologique.

Les smartwatchs suivent la trace des smartphones. Après des chiffres en constante croissance, le marché s’est calmé en 2024 et a même accusé un petit recul, si l’on en croit les derniers chiffres du cabinet d’étude Counterpoint.

Comme le note GSMArena, avec une baisse de vente de 7 points de pourcentage par rapport à l’année 2023, 2024 est la première année où la vente de montre connectée se retrouve dans le rouge.

Apple dégringole mais garde sa couronne

Selon l’analyse de Counterpoint, la première raison à ce recul est à chercher du côté du manque d’innovation, notamment chez Apple. « L’absence d’un modèle Watch Ultra 3 et les innovations minimes sur la Series 10 ont conduit les consommateurs à éviter le renouvellement », note le cabinet d’analyse. En 2024, Apple aurait vendu quasiment 20 % de montres en moins qu’en 2023. De quoi tirer tout le marché vers le bas.

Les concurrents de la pomme, par contre, affichent des couleurs plus réjouissantes avec une hausse de 3 % du volume chez Samsung, 35 % chez Huawei et même 135 % chez Xiaomi. Ce dernier s’en sort particulièrement bien et se hisse dans le top 5 des plus gros constructeurs, notamment grâce à sa Watch S1 et sa gamme Redmi Watch. Il faut dire que, contrairement au reste du monde, la Chine est encore très gourmande en montre connectée, boostant les ventes des marques locales.

Mais même avec ces belles performances des constructeurs asiatiques, la tendance mondiale reste à la baisse. Apple reste aussi le premier constructeur mondial de smartwatch avec 22 % des parts de marché en 2024 (contre 25 % en 2023).

Les montres connectées pour enfants, tendance 2024

Un secteur fait tout de même de la résistance face à la morosité ambiante, celui des montres connectées pour enfants. Imoo, spécialiste dans le domaine, est ainsi parvenu à capturer 6 % du marché en répondant aux angoisses des parents qui souhaitent « pister leurs enfants et rester en contact permanent avec eux ». Pas étonnant que Google et Samsung s’y soient mis également.

Counterpoint estime tout de même que ce creux ne devrait pas durer bien longtemps et que les nouvelles fonctionnalités d’IA et des capteurs plus efficaces pourraient relancer le secteur dès l’année prochaine. Preuve s’il en fallait une que les montres connectées sont invariablement liées à la mesure des performances sportives et de santé.