Le marché du smartphone reprend des couleurs, mais pas pour les raisons que vous pensez

Après une année 2023 morose, le marché du smartphone a repris des couleurs en 2024. D’après le cabinet d’étude Canalys, l’industrie a connu une croissance de 5 % d’une année sur l’autre avec toujours les mêmes en tête.

L’iPhone 14 d’Apple et le Galaxy S23 de Samsung // Source : Frandroid

Samsung et Apple continuent leur valse pour savoir qui va être le plus important constructeur de smartphones au monde ce trimestre-ci. D’après des chiffres publiés par le cabinet d’étude Canalys, c’est encore le constructeur sud-coréen qui remporte la palme pour la période tout juste passée, mais cela ne s’est vraiment joué à rien.

Au troisième trimestre, Samsung garde la première place du classement avec 18 % et des brouettes de parts de marché, mais Apple talonne le fabricant des Galaxy à quelques décimales près. Un petit exploit pour la firme américaine pour qui la période juillet-septembre est traditionnellement peu porteuse en raison des renouvellements attendus d’iPhone à la rentrée. Derrière, on retrouve les trois indéboulonnables constructeurs chinois, à savoir Xiaomi, Oppo et Vivo qui capturent 14 %, 9 % et 9 % du marché respectivement.

L’iPhone 15 en locomotive

« La forte demande pour la série des iPhone 15 ainsi que pour les modèles précédents a joué un rôle crucial dans les résultats du 3e trimestre », détaille Runar Bjørhovde, spécialiste mobile chez Canalys. Et la dynamique ne risque pas de changer de si tôt, d’après l’analyste. « L’iPhone 16 devrait permettre à Apple de terminer l’année 2024 en beauté et de poursuivre sur sa lancée au premier semestre 2025, notamment grâce à l’arrivée d’Apple Intelligence sur de nouveaux marchés ». La place de Samsung est donc menacée à court terme si Apple réussit à convaincre le public d’adopter son iPhone 16.

Les chiffres de vente du marché des smartphones sur ces 4 dernières années // Source : Canalys

En tout, le marché du smartphone a connu une croissance de 5 % au troisième trimestre 2024. Mais étrangement, ce n’est pas l’intelligence artificielle qui a boosté le marché, mais bien plus le cycle normal de renouvellement des smartphones.

L’effet Covid, 4 ans après

D’après Canalys, il y a bien une demande accrue de nouveau smartphone haut de gamme, mais la croissance est due à « une demande continue venue des pays du sud global » couplée avec « le début d’un cycle de renouvellement pour les mobiles achetés durant la pandémie ». 4 ans après avoir secoué l’économie mondiale, les effets du Covid-19 se font donc encore sentir.

Tout n’est pas rose pour autant d’après Canalys. Au-delà de cette reprise fragile, des contraintes politiques, comme les exigences en matière d’écoconception poussée par l’Europe, vont obliger les constructeurs à naviguer un marché de plus en plus technique et complexe, en plus d’être ultra-compétitif.