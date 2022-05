Pourquoi la politique zéro Covid de la Chine met en péril la sortie du futur iPhone 14 d’Apple

Lorsque Apple a annoncé ses derniers résultats financiers, la marque américaine a averti qu'une nouvelle série de blocages en Chine pourrait perturber la chaîne d'approvisionnement. Un nouveau blocage dans la plus grande usine d'iPhone du monde pourrait entraîner des pénuries et des retards. La stratégie zéro Covid imposée d’une main de fer par Pékin coûte de plus en plus cher à la Chine, mais elle va également coûter cher à Apple.

Connaissez-vous la ville chinoise de Zhengzhou ? Elle est connue localement sous le nom d’iPhone City car elle abrite la plus grande usine d’iPhone au monde. Cette usine est exploitée par Foxconn Technology Group, elle conçoit les iPhone 13 mais aussi les futurs iPhone 14. Elle échappait jusqu’à maintenant au Covid… mais elle a été placée en quarantaine immédiate après que le gouvernement local a imposé un verrouillage de 7 jours dans le cadre des mesures de contrôle de Covid-19.

Pendant cette période, les employés des organisations gouvernementales et des entreprises des principaux quartiers de la ville travailleront à domicile, les cours scolaires se dérouleront en ligne et les gens ne seront autorisés à sortir et à entrer à Zhengzhou que dans des circonstances « nécessaires ».

L’usine continue de tourner, mais Foxconn a gelé mercredi son processus d’embauche de personnel de chaîne de montage jusqu’à nouvel ordre, selon des annonces publiées sur les réseaux sociaux chinois par un certain nombre d’agences de recrutement de travailleurs à Zhengzhou. Cette énorme usine produit généralement 60 à 80 % des iPhone du monde, il pourrait donc y avoir un impact important sur la chaîne d’approvisionnement d’Apple si ce site rencontre des problèmes majeurs, tels que des infections à grande échelle de Covid-19.

Un verrouillage à Shenzhen en Chine, le mois dernier, a forcé Foxconn à interrompre l’assemblage d’iPhone dans deux usines. Pour le moment, la production d’iPhone n’a pas été durement touchée, il s’agit néanmoins d’une évolution extrêmement inquiétante pour Apple. Même un verrouillage à court terme aura un impact significatif, mais la perspective bien plus inquiétante est qu’une fois que l’infection s’installe dans la ville, il y aura d’autres blocages en Chine.

La stratégie zéro Covid qui aura de lourdes conséquences

Alors que la plupart des pays du monde ont mis fin aux confinements, comme ce que l’on peut voir en France avec une approche consistant à vivre avec le Covid-19, la Chine maintient ses efforts pour éradiquer complètement l’infection. Même si les chiffres sont hautement sujets à caution en Chine, le nombre de morts reste effectivement ridiculement bas par rapport à la plupart des pays. Ce résultat s’explique par la stratégie zéro Covid, consistant à appliquer de façon stricte le triptyque « tester, tracer, isoler » et en se coupant du reste du monde.

Malheureusement, avec l’apparition de quelques cas, la Chine se retrouve bloquée dans une surenchère sanitaire pour maintenir, coûte que coûte, sa stratégie zéro Covid. Ce qui était vu comme une protection efficace est ce que l’on peut désormais appeler une fuite en avant, cette stratégie est source de tensions sociales et de perturbations économiques qui risquent d’avoir de lourdes conséquences, non seulement pour la Chine mais aussi pour l’ensemble de l’économie mondiale.

La stratégie zéro Covid imposée d’une main de fer par Pékin coûte de plus en plus cher à la Chine : plusieurs institutions ont revu leurs prévisions à la baisse pour la croissance 2022, elles évoquent un taux de croissance entre 4 % et 4,5 %, ce qui est bien plus bas que l’objectif officiel de 5,5 %. Alors que Shanghaï subit un confinement strict depuis six semaines, la colère des habitants gronde, mais la censure veille.

