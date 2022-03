Usines à l’arrêt : acheter un iPhone risque d’être compliqué dans quelques mois

La Chine continue d'appliquer sa politique "zéro Covid". Après la découverte de nouveaux cas à Shenzhen, la ville a décidé de fermer les commerces et activités non essentiels, ce qui comprend de nombreuses usines de produits électroniques. La chaine de production pourrait une nouvelle fois être largement perturbée, notamment pour Apple.

La Chine continue d’appliquer une politique stricte en matière de Covid. À la suite d’une hausse des cas de Covid-19 (66 nouveaux cas) à Shenzhen, ville de 17 millions d’âmes, le gouvernement a imposé une fermeture des industries et commerces fournissant des produits non-essentiels. Un confinement strict est également mis en place pour les habitants, qui vont tous être testés. À l’instar de la pénurie de composants, cela aura sans doute des répercussions sur le marché de la tech.

Les usines de Shenzhen à l’arrêt : quel impact ?

Il s’avère que Shenzhen est une des technopoles majeures du pays : la ville accueille notamment le siège de géants de la tech chinoise tels que Tencent, Huawei, ou encore ZTE. Mais la métropole abrite aussi pléthore d’usines, tout particulièrement celles de Foxconn. Ce fabricant taïwanais de produits électroniques est le fournisseur et assembleur de grands noms, tels qu’Apple et Samsung. Le site de Shenzhen est, entre autres, connu pour sa production d’iPhone.

Foxconn a ainsi déclaré l’arrêt de la production dans ses usines de Shenzhen dès le 14 mars, et ce jusqu’à nouvel ordre. La société a également indiqué qu’elle délocaliserait ses opérations dans ses autres sites de production en Chine, afin de minimiser autant que possible l’impact de cette fermeture. Le confinement est, pour l’instant, prévu jusqu’au 20 mars. La reprise des activités pourrait éventuellement être autorisée si Foxconn met en place un circuit de production fermé, c’est-à-dire une sorte de bulle sanitaire pour l’ensemble des employés.



Quels impacts ?

Étant donné le nombre d’usines situées à Shenzhen, et l’importance de celles de Foxconn, cela pourrait avoir un impact sur l’intégralité de la chaine de production et de distribution des produits électroniques. On ne sait pas encore si cela aura précisément un effet sur la disponibilité de l’iPhone SE 5G, déjà disponible en précommande. Il semblerait en outre que le nouveau Mac Studio soit produit dans une des deux usines de Shenzhen, ce qui pourrait potentiellement affecter le stock disponible et créer un trou d’air dans les prochaines semaines ou mois. Tout dépendra de la longueur de cette interruption.

Une chose est sûre, la pandémie de Covid n’en finit pas de perturber les chaines de production de l’électronique.

