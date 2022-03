Apple iPhone SE 5G officialisé : le nouveau petit prix à la pomme est là

Apple a officialisé l'iPhone SE 3e génération, doté d'une puce 5G, mais surtout d'un prix beaucoup plus compétitif que les smartphones premium de la marque habituellement.

Lors de sa première Keynote de l’année, Apple a présenté sa troisième génération d’iPhone SE. Il s’agit de la première version du téléphone milieu de gamme d’Apple équipée d’une puce 5G.

Côté design, on s’attendait à assez peu de changements et l’iPhone SE 2022 marche bel et bien dans les pas de l’iPhone SE de 2020, puisqu’il en reprend le châssis tiré de l’iPhone 8. Les conséquences sont directes : on conserve donc le bouton central avec Touch ID pour déverrouiller son téléphone.

Côté dimension, c’est un smartphone excessivement compact pour le marché actuel, puisqu’il possède une diagonale d’écran de 4,7 pouces. L’écran justement est un LCD, il faut bien faire quelques concessions, mais un LCD XDR s’il vous plaît.

Il est en outre protégé par le même vert que celui présent sur les iPhone 13 et 13 Pro, que ce soit à l’avant et à l’arrière. Il bénéficie en outre d’une certification IP67 pour l’étanchéité.

5G et A15 Bionic

La principale nouveauté de cet iPhone SE 3e génération est donc l’ajout d’une puce A15 Bionic, la même que sur les iPhone 13. Concrètement, cela signifie que le smartphone milieu de gamme d’Apple est désormais capable d’utiliser la 5G.

La puce est par ailleurs très puissante au quotidien. Près de 1,8 fois plus que l’iPhone 8 pour le CPU, 2,2 fois plus que le GPU de l’iPhone 8 toujours et 26 fois plus en matière de calculs basés sur le machine learning.

Grâce à sa puce, il profite également de quelques nouveautés des iPhone 13 comme LiveText ou encore Siri directement dans l’appareil, ce qui rassure quant à la confidentialité des échanges avec l’assistant vocal.

Le téléphone sera disponible dès la sortie de la boîte avec iOS 15 et devrait être mis à jour pour de longues années, comme c’est souvent le cas chez Apple. Un bon investissement pour un smartphone durable.

Appareil photo : le maillon faible, pas tant que ça

L’iPhone SE 3 ne sera pas un téléphone pour les accros à la photo, mais il se montre tout de même capable.

Il embarque un capteur 12 mégapixels profitant de toutes les fonctionnalités logicielles présentes sur les iPhone 13, comme le Deep Fusion, le Smart HDR 4, une qualité vidéo relevée grâce à son IPS, la possibilité d’appliquer des styles photographiques ou encore un mode portrait… Bref, il devrait très bien s’en tirer. On ignore cependant s’il possède un mode cinématique.

Prix et disponibilités de l’iPhone SE 3 (2022)

L’iPhone SE 2022 sera disponible en précommande dès ce vendredi 11 mars 2022 à 14h, au prix de 529 euros (soit un peu plus cher que les 399 dollars du précédent). Il sera disponible en magasin dès le 18 mars. Trois coloris sont proposés : midnight (noir), starlight (blanc) et rouge.

La conférence a été l’occasion de révéler toute une nouvelle floppée de produits : de l’iPad Air (2022) à la puce M1 Ultra en passant par l’Apple Mac Studio, un Mac Mini sous stéroïdes. Sans oublier un joli coloris vert sapin pour les iPhones 13.



