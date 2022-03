Apple Studio Display : un écran 5K avec puce de smartphone, webcam et haut-parleurs intégrés

Apple a présenté son nouvel écran haut de gamme, l'Apple Studio Display. Celui-ci intègre une webcam de 12 mégapixels, 6 haut-parleurs et une taille de diagonale de 27 pouces.

C’était l’une des annonces attendues de la première Keynote de l’année d’Apple. Un nouvel écran Retina intitulé « Studio Display », présenté aux côtés du nouvel iPhone SE 5G (2022), d’un Apple Mac Studio, d’un nouvel iPad Air et d’une nouvelle puce surpuissante, la M1 Ultra.

Voici le CV de la bête : un design en aluminium, 27 pouces, 14,7 millions de pixels, 1 milliard de couleurs, une résolution 5K Retina, une luminosité maximum de 600 cd/m², une couverture complète du DCI-P3. Bref on est sur du solide. A priori, il s’agit d’une dalle LCD IPS, sinon Apple aurait sans doute préciser qu’il s’agissait d’OLED.

Apple connaît bien ses fans, et on ne compte plus les images sur les réseaux sociaux de bureaux impeccables sur lesquels trônent un écran siglé du logo à la pomme. Le Studio Display va pouvoir rentrer dans la danse, car de base, il se trouve être inclinable jusqu’à 30 degrés. De plus, une option vous permet d’ajouter un bras ajustable très pratique. Il est également compatible VESA, ce qui permet de le suspendre, que ce soit à l’horizontale ou moins classiquement, en position portrait pourquoi pas.

Signalons tout de même que pour proposer cet écran à un prix convenable, Apple a fait le choix d’un ratio écran/châssis assez bas. En résultent des bordures plutôt larges.

Une puce d’iPhone

Autre surprise du chef avec cet écran : il intègre une puce A13 Bionic, qui équipait les anciens modèles d’iPhone. Cette puce permet entre autres de faire fonctionner les systèmes de caméra et audio de l’écran.

Car oui, le Studio Display possède une caméra 12 mégapixels ultra grand-angle, la même que sur l’iPad. Elle intègre en outre le « central stage » qui permet de vous garder toujours au centre de l’image en cas de visio. Le son ne devrait pas être trop mal non plus, en témoigne la présence de trois micros qu’on nous vend « de qualité studio ». Ils sont sans doute très bien, mais il ne faut pas trop abuser.

Pour terminer sur la partie audio, six haut-parleurs, quatre pour les basses et deux pour les aigus et les médiums devraient rendre un son plutôt chaleureux. La certification Dolby Atmos et le Spatial Audio sont par ailleurs de la partie. De quoi bien apprécier ses films ou ses séries.

À l’arrière, le Display propose trois ports USB-C, et un port Thunderbolt. Celui-ci est capable d’envoyer une puissance de charge jusqu’à 96W. De quoi charger un MacBook Pro. On peut d’ailleurs brancher jusqu’à trois Studio Display à un seul MacBook Pro, d’après Apple.

Terminons par l’annonce d’un nouveau Magic Keyboard, avec une nouvelle souris et un nouveau tapis de souris. Les trois accessoires sont vendus séparément.

Il faudra débourser 1749 euros pour mettre la main sur cet écran très haut de gamme. Il est d’ores et déjà possible de le commander et sera disponible à partir du 18 mars.



