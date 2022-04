Apple corrige le problème de webcam du Studio Display

Après plusieurs critiques des premiers utilisateurs qui avaient rencontré des problèmes avec la caméra FaceTime, Apple a déployé un firmware en version bêta pour corriger la caméra de son écran Studio Display.

Vous allez bientôt être enfin plus beau en visioconférence. Apple a annoncé qu’une mise à jour était en cours de déploiement pour son Studio Display. Celle-ci vise à corriger le problème rencontré par de nombreux utilisateurs quant à la qualité de la caméra FaceTime. Ce fut l’un des points noirs soulignés dans plusieurs tests — mais pas par tous les testeurs —, un couac certain pour un appareil vendu plus de 1700 euros.

Le Studio Display présente un capteur ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,4) désormais assez classique chez Apple. Le même module que l’on retrouve avec beaucoup de réussite sur les modules caméras des MacBook et des iMac, voire des iPad. Et ceux-ci ont plutôt été salués pour leur qualité, d’où l’incompréhension générale qui en a découlé. L’écran 5K de 27 pouces, qui avançait fièrement sa puce A13 pour piloter la caméra et la fonction Cadre centré qui vous suit si vous bougez ou êtes soudainement plus nombreux dans le champ de vision, s’est alors retrouvé sous le feu des critiques sur l’un de ses potentiels points forts.

Du mieux, mais pas encore pour tout le monde

Annoncé en même temps que le Mac Studio, le Studio Display devait être le complément sans faute du setup parfait pour les professionnels. Et donc notamment pour ceux qui ont besoin de communiquer en vidéo. Nombreux sont ceux qui ont alors constaté une image granuleuse et faiblement contrastée.

La mise à jour d’Apple est cependant embarquée dans la version bêta de macOS Monterey 12.4 récemment proposée. La firme n’a pas encore décidé d’un déploiement au grand public, sans doute pour essuyer tout d’abord de potentiels plâtres. Les premiers développeurs qui ont pu l’installer et tester les améliorations ont constaté un contraste plus marqué et moins de bruit, mais sans atteindre encore la qualité des dernières caméras des MacBook ou autre iMac, boostées il est vrai par des puces plus puissantes.

Comparing the 15.5 (1st pic) and 15.4 (2nd pic) firmware for the Studio Display camera. There's a _lot_ less noise, and a touch more contrast, but it's still quite washed out compared to the iMac Pro camera (3rd pic, taken last month). pic.twitter.com/xvaYNgnB4q — James Thomson (@jamesthomson) April 26, 2022

Comment mettre à jour le Studio Display ?

Être inscrit au programme développeur ou à la version bêta publique.

Allez dans les Préférences Système

Installez la version bêta de macOS Monterey 12.4 de votre Mac Studio, MacBook ou iMac.

Cliquez sur Mise à jour et assurez-vous qu’il s’agit bien de la version 15.5 du firmware proposé pour le Studio Display.

L’écran redémarre.

