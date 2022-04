Apple Studio Display : la vie commence mal pour l’écran d’Apple

L'Apple Studio Display n'a pas convaincu la presse, notamment en raison de plusieurs problèmes de jeunesse. Malheureusement, ce n'est pas la première mise à jour qui va arranger les choses.

Quand Apple dévoile un nouveau produit, il fait généralement l’unanimité dans la presse. Certes, la marque commercialise assez cher ses appareils et services, mais ils sont en général avec une qualité en adéquation avec ce prix élevé. On peut toutefois trouver une exception récente : l’Apple Studio Display. Le moniteur d’Apple propose une excellente calibration, mais pas vraiment meilleure que la concurrence, et cela se fait surtout au prix de nombreux compromis.

L’une des particularités de l’Apple Studio Display est d’intégrer une puce Apple A13 pour piloter la caméra intégrée et les différentes fonctions de l’écran, de quoi permettre à la marque de proposer des mises à jour logicielles. Apple avait notamment promis des correctifs pour la qualité d’image proposée par la caméra sur certains modèles.

Une mise à jour qui disparait

Mais voilà, pour certains utilisateurs du Studio Display ce week-end, impossible d’installer la mise à jour 15.4 du firmware de l’écran. Que s’est-il passé ? D’après ArsTechnica, le plus probable est un couac dans la mise à disposition des mises à jour par Apple. La dernière mise à jour en date 15.4.1 d’iOS n’a pas été proposée sur le Studio Display en même temps que les autres appareils iOS. Or, pour accélérer le déploiement des mises à jour, Apple retire la signature numérique des précédentes mises à jour à l’arrivée d’une nouvelle.

Autrement dit, et pour simplifier, Apple ne propose plus la mise à jour 15.4 sur ses serveurs, mais ne propose pas non plus la mise à jour 15.4.1 sur le Studio Display. Résultat, les nouveaux écrans qui sont encore livrés avec 15.3 ne peuvent recevoir aucune mise à jour.

Apple réagit

Dans l’urgence, Apple a donc recommencé à authentifier les mises à jour 15.4 sur ses serveurs pour permettre au Studio Display d’être mis à jour. Espérons qu’Apple proposera un meilleur suivi des mises à jour pour son écran à 1749 euros.

